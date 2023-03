5 atitudes que podem melhorar o seu score de crédito

Você talvez não faça ideia do que é score de crédito e nem imagina como anda o seu. Mas pode apostar que diversas empresas com as quais vocês se relaciona sabem exatamente qual é o seu score — que nada mais é do que uma pontuação que norteia a liberação de crédito.

Ele é analisado, com lupa, tanto por bancos e instituições financeiras em geral quanto por empresas de telefonia, prestadoras de serviços, seguradoras, imobiliárias e até algumas lojas. Trata-se de uma informação tão estratégica como o tamanho da sua renda ou a sua idade.

Em resumo, se você tem um score alto, tem bem mais chances de conseguir crédito. Mais: pode obter empréstimos com condições melhores, o que envolve desde juros baixos até acesso a valores maiores. Também encontra facilidade para contratar financiamentos e cartões de crédito com limite alto.

Para que serve o score de crédito?

Quem tem score baixo, encontra barreiras maiores, às vezes intransponíveis, para a obtenção de crédito. Depara com taxas de empréstimos mais altas, só costuma conseguir cartão de crédito com limite baixo e pena para contratar financiamentos e empréstimos.

Trata-se de um sistema de pontuação que mostra a relação de todo mundo com dívidas, pagamentos, crédito e inadimplência. Em outras palavras, ele indica se cada pessoa tem o hábito de pagar contas em dia ou não. Equivale a um histórico financeiro que é calculado pelos chamados birôs de crédito. São as empresas que fazem a gestão das informações de pagamentos feitos por todo mundo e que reúnem o histórico financeiro que as demais companhias adoram acessar.

Como funciona a pontuação do score de crédito?

O score tem uma pontuação que varia de 0 a 1.000. Quem tem de 0 a 300 pontos está em maus lençóis — é visto como alguém que tem chances de dar o calote. Entre 300 e 700 pontos, o risco de inadimplência é considerado médio. O melhor cenário é acima dos 700 pontos. É o seu caso? Então seu risco de inadimplência é considerado baixo.

"Quando o score não sobe e nem desce, significa que ele está travado", explica o advogado Rodrigo Camilo, conhecido como Doutor Score. "Você não está sendo enxergado corretamente pelos sistemas automáticos. Eles passam por você e não mudam sua pontuação. E você tem pedido muito crédito para os bancos e financeiras, fazendo com que haja muita consulta no seu CPF. Isso pode atrapalhar muito o processo de aumentar o score, mantendo-o travado".

Todo mundo sabe o que o contribui para uma pontuação baixa, mas nunca é demais repetir. Quem possui excesso de dívidas e, principalmente, está com pagamentos em atraso dificilmente é visto com bons olhos pelos birôs de crédito. Daí a importância de manter um histórico livre de dívidas e inadimplência.

Outro fator negativo envolve os órgãos de proteção ao crédito. Quem tem o nome negativado em algum deles — ou seja, está “sujo” na praça — fatalmente será penalizado na hora do cálculo do score.

Por outro lado, quem já solicitou crédito antes e pagou tudo em dia tende a conseguir mais pontuação.

Quais atitudes que podem melhorar o seu score de crédito?

1) Pague as contas sempre em dia

Para evitar contratempos, opte pela cobrança automática dos boletos de água, luz, telefone e internet. E não descuide do pagamento de carnês de loja, faturas de cartão de crédito e prestações de empréstimos e financiamentos. Pagar fora da data não equivale só a juros e multas, mas também a score de crédito mais baixo.

2) Negocie dívidas e limpe seu nome

Como já foi dito, “nome sujo” é sinônimo de pontuação baixa. Para contornar o problema, negocie suas dívidas o quanto antes. Só assim para retirarem seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

3) Antecipe o pagamento de dívidas

Sobrou algum dinheiro? Utilize para antecipar o pagamento de prestações de dívidas. Isso vai contribuir com o seu histórico de pagamentos.

4) Atualize seu cadastro nos birôs de crédito

Boa Vista, Quod, Serasa e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Eis os quatro que você deve consultar e manter seus dados atualizados. Em caso de informações erradas, esses birôs podem prejudicar sua pontuação e atrapalhar transações.

5) Ative o Cadastro Positivo

Trata-se de um banco de dados que leva em conta os pagamentos em dia de compromissos de crédito e de consumo. A inclusão nesse cadastro ajuda a melhorar a pontuação de crédito.

Como consultar meu score de crédito?

O Serasa Score está disponível para consulta online, mas somente o próprio consumidor pode ver a sua pontuação, além das empresas que contratam o serviço.