Startup revende produtos que seriam descartados com até 70% de desconto

De acordo com um estudo do Boston Consulting Group, 1,6 bilhão de toneladas de comida — ou um terço do que é produzido no mundo — termina no lixo a cada ano. Trata-se de um prejuízo anual estimado em US$ 1,2 trilhão. De acordo com a mesma entidade, o volume desperdiçado em 2030 chegará a 2,1 bilhões de toneladas, o que vai representar um rombo de US$ 1,5 trilhão.

Por outro lado, o número de pessoas que não têm acesso a alimentos suficientes é gigantesco. Em 2019, primeiro ano da pandemia, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional concluiu que 19 milhões de brasileiros, ou 9% da população, passava fome. Outra constatação da época: mais de 50% das pessoas não tinham certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte, o que é sinônimo de insegurança alimentar.

Daí a importância de iniciativas como o SuperOpa, que evita o descarte de produtos e alimentos que iriam para o lixo – e os revende com até 70% de desconto. A startup se deu conta de que muitos itens excedem a data de validade antes mesmo de chegarem aos supermercados. Para evitar isso, ela mapeia as distribuidoras para dar um destino mais inteligente à parte do estoque que está correndo risco de ir para o lixo.

No ano passado, a startup registrou crescimento de 400% e evitou que 1 milhão de quilos de alimentos – que representam mais de R$ 20 milhões – fosse descartado. Isso impediu a emissão de mais de 2,1 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Atualmente, a plataforma possui mais de 60 mil usuários cadastrados.

Muitos dos produtos comercializados são obtidos por culpa de erros cometidos pelas indústrias de alimentos na hora de calcular a produção e a demanda. O aplicativo também comercializa produtos de higiene pessoal como shampoos, sabonetes e cremes dentais, entre outros. Os alimentos são entregues em um dia, por exemplo, enquanto as bebidas podem demorar até três.

“O varejo tradicional não aceita embalagens avariadas, mas nós conseguimos avaliar se os itens internos são de boa procedência e comercializamos esses itens”, explica Cristiane Lamanna, Head de Marketing do SuperOpa.

Ela conta que algumas companhias se veem obrigadas, por questões logísticas, a dar adeus a itens que vão vencer no curto prazo – em alguns casos, até 6 meses são vistos como insuficientes. “Graças à nossa tecnologia, temos rapidez para negociar esses produtos, trazer para o nosso centro de distribuição e prontamente oferecer ao consumidor pelo aplicativo, evitando o desperdício”, resume Cristiane.

Lançado em 2020, o aplicativo do SuperOpa tem versões para os sistemas operacionais Android e IOS e lista todos os produtos encontrados em qualquer supermercado. O que os consumidores mais procuram? Laticínios, snacks, itens de mercearia, higiene, alcoólicos e bebidas em geral. Nas terças-feiras, a startup costuma oferecer descontos maiores.

Por enquanto, a área de atuação se restringe ao estado de São Paulo – para facilitar sua logística, a companhia montou um centro de distribuição em Campinas (SP). Os produtos são entregues na porta dos consumidores ou em pontos próximos. E também há contêineres que facilitam a entrega para compradores que moram em periferias e em comunidades de difícil acesso.

Acelerada pela Quintessa, pela Oracle e pelo programa Google for Startups, o SuperOpa tem como meta evitar que 1 milhão de pessoas sofram de insegurança alimentar até 2025. A meta para este ano é essa: superar a quantidade de alimentos salvos em 2022.