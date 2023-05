Startup aposta em aluguel de apartamento com despesas inclusas; modalidade pode ser vantajosa

Na Rua Rego Freitas, na Vila Buarque, em São Paulo, o apartamento parece dispor de tudo que uma pessoa solteira, e organizada, precisa. São 25 metros quadrados e apenas dois cômodos – o banheiro e o que conjuga o quarto, a sala e a cozinha. Mobiliado, o imóvel inclui louças, panelas, talheres e até eletrodomésticos. O apartamento também dispõe de Smart TV e ar-condicionado, e o prédio, pet-friendly, tem direito a academia, lavanderia e elevador. Por mês são R$ 2.890, incluindo água, luz, internet, TV a cabo, condomínio, IPTU e fundo de reserva.

Trata-se da opção mais em conta da startup Tabas, que oferece apartamentos reformados e mobiliados. São aproximadamente 1.400 unidades espalhadas por bairros do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília (recentemente, a companhia também passou a atuar na Cidade do México).

Os imóveis podem ser alugados, geralmente, por no mínimo um mês. No Rio de Janeiro, no entanto, a startup aceita hospedagens mais curtas, de olho nos turistas. Os valores de água, luz, internet, TV a cabo, condomínio, IPTU e fundo de reserva estão incluídos na conta de todos os imóveis da startup.

Fundada em 2020, ela lembra tanto o Airbnb quanto a Loft. Esta última ficou conhecida por comprar imóveis antigos e reformá-los – com o intuito de revendê-los em seguida por valores bem maiores. Já a Airbnb, que quase todo mundo conhece, é uma plataforma que intermedia o aluguel de propriedades de terceiros – sem meter o bedelho nas condições de conservação dos imóveis listados ou no que eles oferecem.

Já a Tabas, que faturou R$ 60 milhões no ano passado e prevê o dobro para 2023, aluga, ela mesma, todos os apartamentos de sua plataforma com contratos de até seis anos. O passo seguinte é reformá-los, para sublocá-los por valores mais salgados. Com todas as reformas, a companhia já gastou R$ 70 milhões.

Adquirida em novembro do ano passado pela multinacional Blueground, que atua no mesmo segmento, a Tabas foi fundada pelo italiano Simone Surdi e por Leonardo Morgatto, nascido no interior de São Paulo. Os dois se conheceram quando ambos cursavam MBA no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD). A ideia da startup veio depois de uma experiência traumática de Morgatto em Londres, onde precisou se hospedar para um estágio de verão.

A Tabas se volta tanto para turistas que gostam de se demorar nos destinos visitados — e que gastariam muito mais se optassem por hotéis — quanto os chamados nômades digitais. “São pessoas que querem morar em determinado lugar sem ter dor de cabeça”, explicou Morgatto em uma entrevista para um jornal. “Gente que está reformando imóvel, por exemplo. E temos vários nômades digitais e profissionais que trabalham viajando. Atores de séries da Netflix e ex-BBBs, como Carla Diaz e Gil do Vigor, moram em apartamentos da Tabas”.

Também há propriedades que custam uma fortuna. A mais cara do Rio de Janeiro, por exemplo, sai por R$ 45.990 ao mês. Trata-se de uma cobertura na Rua Rainha Guilhermina, que descortina uma vista impactante da região.

Com 250 metros quadrados, o imóvel dispõe de quatro dormitórios, três banheiros, duas vagas de garagem e de um aprazível terraço. O apartamento mais caro de São Paulo fica na Alameda Lorena, nos Jardins. Um duplex de 350 metros quadrados, quatro quartos, decorado com painéis de madeira e que dispõe de mordomias como cama queen-size. Preço: R$ 37.990 por mês.

Vale a pena? Para quem busca praticidade, não há dúvida. Imóveis do tipo evitam que os inquilinos enfrentem qualquer tipo de dor de cabeça com reformas e compras de equipamentos. A inclusão de todas as contas fixas nas mensalidades é outra vantagem e tanto para pessoas que costumam ter dificuldade para pagar tudo em dia. O aluguel de um imóvel mobiliado, no entanto, segundo estimativa da própria Tabas, costuma custar 20% a mais.