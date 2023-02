Renda extra em 2023: 10 dicas de como conseguir uma graninha a mais

A cada venda feita você ganha uma comissão, que costuma variar entre 10% e 20% do valor da transação. Bons afiliados digitais são criativos e criam conteúdo em suas redes sociais para impulsionar ainda mais as vendas. Um exemplo? O app da Shein permite encontrar peças de roupas na loja a partir de fotos que você tira. Então, é possível sugerir a compra do look de uma famosa com peças da Shein.