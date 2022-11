O reajuste na mensalidade escolar deve superar 10%. Veja 5 dicas de como negociar

Um levantamento do Grupo Rabbit, consultoria especializada em educação, acendeu um alerta para pais e mães com filhos matriculados em escolas particulares do estado de São Paulo. Depois de ouvir 680 dessas instituições, a entidade concluiu que elas pretendem, em média, elevar os valores das mensalidades em 10,9% no ano que vem.

Por que as mensalidades irão aumentar?

A alta, na visão da consultoria, se deve ao descontrole inflacionário e ao aumento de casos de inadimplência. Nos primeiros dois anos da pandemia, convém lembrar, as escolas, de maneira geral, evitaram impor reajustes o máximo que puderam – com o óbvio intuito de conter uma talvez inevitável debandada de alunos, muitos dos quais submetidos a rotinas online de ensino.

Nos últimos dez anos, a média de inadimplência relacionada a contratos do segmento foi de 5,5%, percentual que chegou a 11% em junho deste ano.

Tradicionalmente, porém, a inadimplência tende a diminuir quando o ano vai chegando ao fim. Os devedores, afinal, são obrigados a renegociar os débitos — do contrário, não conseguem fazer a rematrícula dos filhos.

Para muitas escolas, todo mundo sabe, essa flutuação é sinônimo de uma enorme dor de cabeça, pois transforma o fluxo de caixa em uma grande incógnita.

De acordo com o mesmo levantamento, de cada 10 escolas particulares paulistas, sete contraíram algum tipo de empréstimo nos últimos anos — algumas delas com o intuito de fazer melhorias e outras para cobrir rombos orçamentários. “A maior parte das dívidas está relacionada a problemas de fluxo financeiro, quase sempre por causa da inadimplência”, declarou Christian Coelho, CEO do Grupo Rabbit. “Outro fator que pesou muito neste ano foi o fato de as escolas terem mantido descontos que deram na pandemia para não perder alunos".

De quanto será o reajuste nas mensalidades escolares?

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, o Sieeesp, assinala prognóstico parecido. Segundo sondagem da entidade, as escolas paulistas deverão anunciar reajustes para o ano que vem que ficarão entre 10% e 12%. No acumulado dos últimos 12 meses até setembro, no entanto, a inflação foi de 7,17%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Qual o limite para o reajuste das escolas?

A legislação, vale dizer, não impõe limite para os reajustes das escolas. Caso os pais considerem os aumentos abusivos, no entanto, eles têm todo direito de acionar o Procon e demais órgãos de defesa do consumidor.

Para quem chegou até esse parágrafo com o coração na boca, convém lembrar que a obtenção de descontos em mensalidades escolares não é impossível. Uma boa dica para obtê-las é agir com transparência.