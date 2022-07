Você sabia que é possível alugar um smartphone top de linha?

Verifique o que a empresa está oferecendo e peça o contrato com as obrigações

Cheque integralmente as previsões contidas no documento de locação/leasing, sobretudo no que se refere ao seguro, certificando-se atentamente quais as coberturas previstas na apólice e as ocasiões em que o aparelho está segurado. Via de regra, há previsão de cobertura para os casos de avarias de danos físicos, elétricos, líquidos, roubo e furto