Pandemia deixou você endividado? Entenda como renegociar

O índice é superior ao de 2021 (44%) e de 2020 (37%). Ainda de acordo com o estudQuase metade dos brasileiros (48%) estão com dívidas em casa, segundo um levantamento feito pela empresa de pesquisas e insights Hibou com 2 mil pessoas em maio deste ano. O índice é superior ao de 2021 (44%) e de 2020 (37%). Ainda de acordo com o estudo, 21% se dizem mais endividados agora do que no começo do ano. o, 21% se dizem mais endividados agora do que no começo do ano.

“Nome sujo” é consequência da inadimplência

Contas em atraso podem levar à negativação do CPF, e com o “nome sujo” fica ainda mais difícil sair do enrosco, já que o consumidor encontrará dificuldade para conseguir crédito, financiar a compra de produtos e obter cartões em bancos.

A inadimplência, segundo uma análise da empresa de inteligência analítica Boa Vista, é consequência, principalmente, do desemprego: 27% dos 1.700 consumidores entrevistados apontaram essa como a principal causa da impossibilidade de pagar as contas em dia. A segunda principal razão é a diminuição da renda, apontada por 21% dos pesquisados.

O levantamento identificou, ainda, quantas contas em atraso o brasileiro tem. A maioria (62%) respondeu ter três ou mais contas atrasadas e, 51%, relataram que possuem dívidas a partir de R$ 3 mil.

Entre os entrevistados, 59% pretendiam fazer uma renegociação do valor atrasado.

Como renegociar dívidas e “limpar o nome”

Normalmente, antes de o CPF ser enviado para o cadastro de inadimplentes, a empresa responsável por esse banco de dados costuma enviar uma notificação ao consumidor, alertando que seu nome será negativado caso a dívida não seja paga.

As três principais instituições de proteção ao crédito do país são a Serasa, a Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Como cada uma delas trabalha com um grupo de empresas, o CPF pode estar negativado em uma e em outra não. É possível fazer essa consulta gratuitamente nos sites ou aplicativos dessas instituições.

Para renegociar as dívidas há alguns caminhos a seguir. A Serasa, por exemplo, tem uma plataforma chamada Limpa Nome, que permite, além de consultar as dívidas registradas por CPF, renegociar as pendências financeiras.

Por mês, segundo a Serasa, cerca de 1,5 milhão de pessoas conseguem efetuar acordos com empresas e instituições financeiras por meio dessa ferramenta.

Nesse site, o consumidor pode renegociar dívidas com companhias como Claro, Oi, Vivo, Riachuelo e TIM, entre muitas outras.

Outra instituição que ajuda o consumidor endividado a renegociar suas pendências é o Procon de São Paulo, por meio do Programa de Apoio ao Superendividado.

A central de negociações criada em 2021 requer que a pessoa preencha um formulário indicando quem são os seus credores, o valor total da dívida e aponte uma sugestão para pagamento desse valor no prazo de cinco anos.

Os credores são, então, chamados para uma negociação. Procons de outros locais têm ações similares.

Por fim, outro caminho é entrar em contato direto com a empresa com a qual se tem uma dívida e solicitar uma renegociação, calculando uma parcela que caiba no atual orçamento.

Normalmente, quando o consumidor faz um acordo para renegociar suas dívidas e acerta um parcelamento do valor total, logo que a primeira prestação é paga o nome sai do cadastro negativo.

Vale a pena pegar um empréstimo para quitar dívidas?