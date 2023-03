Como economizar nas compras de ovos de Páscoa

A Páscoa estará mais cara em 2023. É o que aponta a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo os dados, os produtos tradicionais da data apresentaram elevação média de 9,48% nos últimos 12 meses – variação acima da inflação média geral, de 6,53%. O chocolate e o achocolatado em pó, muito procurados nessa época, registraram aumento de 20,37%.

Dos 13 itens tradicionalmente utilizados no período e selecionados para a cesta analisada pela FecomercioSP, a cebola, um dos ingredientes da bacalhoada, é a que sofreu a maior alta: 34,28%.

O IBGE não capta mensalmente o preço do ovo de Páscoa, por ser um item sazonal. No entanto, ao considerar os itens de chocolate e tendo em mente o encarecimento da matéria-prima, além dos custos de embalagem e transporte, a Fecomercio SP diz que é natural pensar que os ovos também tenham obtido aumento relevante.

Orçamento ajuda a manter consumidor longe da inadimplência

Para Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), o grande segredo para economizar dinheiro na Páscoa é se programar.

“Nessa época, muitos agem por impulso e se desequilibram financeiramente”, avisa. “É preciso entender que essa data deveria estar prevista dentro do orçamento financeiro do ano, independentemente do poder aquisitivo de cada pessoa e família.”

Para buscar por essa economia, as atitudes vão muito além de pesquisar pelo melhor produto com menor preço, alerta o especialista. “É preciso se reinventar a todo momento, ter mais criatividade e buscar pelo equilíbrio entre o investimento e o benefício”, diz.

“Falo investimento já que se trata de um presente e, quando presenteamos, estamos praticando o ato de fazer o outro feliz.”

Para auxiliar o consumidor nas compras da Páscoa, Domingos, que também é sócio da DSOP Educação Financeira, traz algumas orientações.

Dicas para economizar na Páscoa

Atentar-se para o orçamento financeiro

Uma das grandes dificuldades das famílias é não prever gastos sazonais. Isso não acontece somente na Páscoa, também é comum não se atentar para outras datas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Criança e até aniversários. Portanto, é preciso que todos os investimentos ou gastos que acontecem em alguns períodos do ano estejam devidamente documentados no orçamento. Com isso, o consumidor terá previsto o valor necessário a ser despendido em cada data comemorativa.

Na hora da compra

Na educação financeira existe um importante conceito que é: “mais importante saber comprar, do que saber investir”. Praticamente em tudo o que gastamos e consumimos temos excessos e desperdícios. Isso também acontece na compra do ovo de Páscoa. É preciso saber quanto de dinheiro está reservado para a essa compra, e ter em mente que esse valor deve caber no orçamento financeiro. Muitas das pessoas que hoje encontram-se inadimplentes e com o nome sujo acabaram chegando a essa situação por não ter respeitado seu orçamento financeiro.

Forma de pagamento

Se no orçamento o consumidor não tiver reservado nenhum recurso financeiro para as compras da Páscoa, a aquisição dos ovos deverá ser a prazo. Mas é preciso atenção aos valores. Se foram programados pagamentos no mês subsequente ou se houve parcelamentos, esses deverão estar previstos e com os respectivos valores reservados já para os próximos meses, contemplados no orçamento. Agora, se o valor já estiver no orçamento, a decisão pode ser pelo pagamento à vista e, dessa forma, o consumidor pode buscar por descontos.

Escolha dos ovos

Uma vez conhecedor da sua disponibilidade financeira, chegou a hora de buscar pela escolha dos ovos. As opções de marcas são muitas, e é preciso ouvir um pouco as pessoas que serão presenteadas. Já vi muitas pessoas ganharem ovos e não gostarem do chocolate – ou, ainda, não poderem comer chocolate. A escolha deve levar em conta a melhor relação entre investimento e benefício. Os preços podem variar muito de um local para outro, chegando a 400%! Por isso, comece pesquisando na internet e não compre logo no início. Conhecendo os preços médios, é hora de investir um tempo para ir presencialmente aos locais ou ligar. É preciso entender que quanto mais pesquisar, maior será chance de realizar uma ótima compra, atendendo os anseios daqueles que serão presenteados e em especial o seu bolso.

Outras oportunidades

Tem sido muito comum ao longo dos anos a fabricação de ovos de Páscoa caseiros. Na maioria das vezes, esses não perdem em nada para aqueles que são fabricados pelas grandes marcas quando se fala de sabor. O importante é sempre saber da procedência. Sem dúvida alguma esses ovos caseiros acabam tendo preços menores e com isso quem optar por essa oportunidade descapitalizará menos dinheiro para esse importante momento.

Compra coletiva inteligente

Essa dica pode se encaixar melhor para quando a família é grande, pois a compra coletiva pode reduzir os preços, repensando até as quantidades. A minha sugestão aqui é pela conversa entre os familiares, buscando uma compra inteligente. Havendo o diálogo, a família poderá fazer com que cada membro ganhe um ovo da Páscoa. Ou, ainda, a escolha pode ser por um produto maior e com um custo e benefício melhor, que atenda mais pessoas da família. Essa economia pode chegar a 80% ou 90% no bolso de todos.