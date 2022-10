Como conseguir figurinhas de graça para o Álbum da Copa 2022

Falta pouco para a Copa do Catar: a bola começa a rolar no dia 20 de novembro. Você tem cerca de um mês, portanto, para completar o badalado álbum de figurinhas do mundial a tempo do primeiro apito – e disso os maiores entusiastas do produto não abrem mão.

Quanto custa para completar o álbum da Copa?

Todo mundo que foi acometido pela febre das figurinhas sabe que elas demandam paciência e um bom dinheiro. Para ter em mãos os 670 cromos necessários você precisa adquirir, no mínimo, 134 pacotinhos. Equivalem a um investimento inicial de R$ 534, tirando os R$ 12 do álbum, sem capa dura.

Figurinhas repetidas, porém, o que todo mundo sabe, são inevitáveis. Calcula-se que, na prática, é preciso desembolsar, em média, R$ 3.797 para completar o álbum. Isso no caso de você não trocar nenhuma figurinha com ninguém. Uma simulação concluiu que o colecionador mais azarado precisará gastar R$ 9.560 para ter todos os cromos em mãos.

Quem recorre a pelo menos a um amigo consegue baixar o investimento com a brincadeira para R$ 2.524. Conforme o número de pessoas envolvidas aumenta, os gastos diminuem. Com 19 amigos incluídos no processo, a conta final fica próxima de R$ 1.000.

Como conseguir figurinhas da Copa de graça?

Mas também dá para conseguir figurinhas na faixa. E graças ao McDonald's e à Coca-Cola, que aproveitaram a onda provocada pelo Mundial para impulsionar a força de suas marcas.

A rede entrou em campo e criou o chamado “Combo Figurinhas”, composto por uma McOferta, uma bebida (sim, da Coca-Cola), uma sobremesa e um pacote de figurinhas. Quem opta pela funcionalidade “Peça e Retire”, disponível no app do McDonald’s, tem direito a dois pacotinhos.

Faça as contas: o pacote com cinco cromos agora custa 4 reais, o dobro do valor cobrado em 2018 (na Copa do Brasil, a mesma quantidade saía por R$ 1). No aplicativo, um Cheddar McMelt, com os acompanhamentos de praxe, sai por R$ 22,90.

Com a promoção, a rede quer transformar alguns de seus restaurantes em pontos de troca de figurinhas. É o caso do Méqui 1000, a chamativa unidade localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. A ação vai continuar até que os estoques adquiridos pela rede cheguem ao fim.

“É um prazer para nós trazer iniciativas como essa para o país mais apaixonado pelo futebol”, afirmou João Branco, VP de Marketing do McDonald’s Brasil, ao anunciar a novidade, que ganhou campanha própria. Chama “Cola no Méqui”.

A Coca-Cola entrou em campo muito antes. Uma das páginas do álbum, afinal, a que foi intitulada de “Team Believers”, é um oferecimento da marca.

Corresponde a oito figurinhas patrocinadas dos seguintes jogadores: Emiliano Martínez (goleiro da Argentina); Serge Gnabry (atacante da Alemanha); Kevin De Bruyne (meio-campista da Bélgica); Luka Modric (meio-campista da Croácia); Declan Rice (meio-campista da Inglaterra); Hirving Lozano (atacante do México); Heung-Min Son (atacante da Coreia do Sul) e Gavi (meio-campista da Espanha).

Essas figurinhas são tidas como uma extensão do álbum, o que a Panini fez questão de deixar claro no evento oficial de lançamento. Mas quem vai se contentar em amealhar todos os cromos deixando de lado esses oito?



Como conseguir as figurinhas da Coca-Cola?

Para conseguir essas figurinhas da Coca-Cola, porém, a única maneira é comprar os produtos da marca. Basta achar um produto com o selo da Panini – a figurinha estará dentro do rótulo. Não se esqueça, portanto, de levar em conta os gastos com refrigerantes ou sucos da marca.

A Panini informou, no entanto, que será possível adquirir as figurinhas patrocinadas por meio do serviço de venda de cromos faltantes. Para acessar esse serviço você só precisa acessar o site da editora. Lá, cada cromo sai por R$ 0,80. É possível selecionar de 1 a 50 figurinhas. Cada usuário, no entanto, pode fazer no máximo três encomendas.