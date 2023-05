Como comprar carros usados e não sair no prejuízo? Siga essas dicas

Com os preços dos veículos zero-quilômetro nas alturas, muita gente passou a dar preferência aos modelos usados. Comparativamente, custam bem menos, mas há riscos envolvidos. Para evitá-los, a dica mais importante beira o óbvio: só faça negócios com empresas ou pessoas de extrema confiança.

Instaurada em 2017, a lei que exige vistoria veicular antes de qualquer transferência de carro, moto ou caminhão tem evitado muitas dores de cabeça para os compradores. Antes, era comum ouvir histórias de carros com perda total que voltaram ao mercado depois de um bom tempo no funileiro.

Com a lei da vistoria, esse tipo de fraude acabou, mas existem outras. O carro pode ter sofrido alguma avaria não muito séria, por exemplo, e o resultado do conserto ter ficado bem abaixo do desejado – o que olhos leigos dificilmente conseguem identificar.

Outra dica crucial é comparar o valor do veículo no qual você está de olho com o preço estipulado pela tabela Fipe. Se a diferença for muito grande, é importante descobrir o porquê. Lembre-se que carros mais antigos e com muitos quilômetros rodados podem custar menos, mas podem exigir um número excessivo de visitas ao mecânico.

O ideal é levar o veículo para um mecânico de confiança, que possa avaliar o estado do motor, suspensão, freios e outras partes do carro. Também é importante verificar se o veículo passou por alguma revisão recente, para evitar gastos extras com reparos logo após a compra.

Faltou falar da importância de verificar a quantas anda a documentação do veículo antes de bater o martelo. Certifique-se de que o carro não possui multas ou dívidas pendentes e que está em situação regular junto ao Detran.

