Como completar o álbum da Copa do Mundo 2022 gastando pouco

Copa do Mundo no Catar quebrou uma tradição que muitos torcedores não queriam ver quebrada – a de um torneio no meio do ano, impossibilitada dessa vez pelas temperaturas desérticas do Oriente Médio.

De sua parte, a Panini manteve intacta uma tradição que costuma despertar tantas paixões – às vezes até mais – que os dribles do Neymar e as finalizações do Lionel Messi.

Sem dar bola para o calendário do próximo Mundial, a editora lançou há pouco – mais exatamente no dia 21 de agosto – a nova edição do tradicionalíssimo álbum de figurinhas da Copa do Mundo.

É fácil medir o sucesso do produto: basta visitar qualquer banca de jornal nos dias de hoje. Certamente ela estará às voltas com um fluxo incessante de clientes, de crianças até adultos sem nem um fio de cabelo, ávidos por pacotes de figurinhas. Que, por culpa da inflação, estão bem mais salgados.

Quanto custam as figurinhas do álbum da Copa?

O pacote com cinco cromos agora custa R$ 4, o dobro do valor cobrado em 2018. Na Copa do Brasil, vale dizer, a mesma quantidade foi vendida por R$ 1 e nada mais.

De um Mundial para outro, portanto, houve aumento de 100% (embora a inflação, de acordo com o IPCA, tenha subido 25% no período). A justificativa da Panini para o último reajuste: escassez de papel e a necessidade de equiparar seus preços aos cobrados em outros países.

A editora aposta que os torcedores não darão bola para os novos preços e investirão o quanto for preciso como nos Mundiais anteriores.

“O segredo do sucesso é um misto entre o gosto pelo colecionismo e a paixão pela Copa do Mundo”, declarou Carolina Motta, gerente de marketing da Panini. “É uma tradição, um marco histórico como o Natal ou a Páscoa, mas de quatro em quatro anos. É muito gostoso poder passar para sua filha ou filho esse hábito.”

Quanto custa para completar o álbum da Copa?

O álbum da Copa do Catar tem espaço para 670 figurinhas. Para completá-lo é preciso adquirir, no mínimo, 134 pacotinhos. Equivalem a um investimento inicial de R$ 534, tirando os R$ 12 do álbum, sem capa dura.

A hipótese de você não encontrar nenhuma figurinha repetida, porém, provavelmente não existe, por questões estratégicas.

Pelas contas do matemático paranaense Guilherme Miguel Rosa, dono do canal Matemática em Exercícios, no YouTube, são necessários R$ 3.797 para completar o álbum – caso você não troque nenhuma figurinha com ninguém.Quem recorre somente a um amigo, calcula o youtuber, consegue baixar essa cifra para R$ 2.524. Tem 19 amigos e conhecidos para trocar cromos? Nesse caso, a conta final ficará próxima de R$ 1.000.

Como completar o álbum da Copa 2022 gastando menos?

Para economizar, portanto, só há uma saída: trocar o máximo que você puder. Para colaborar com o bolso da turma que aderiu ao hobby, a Panini pretende organizar encontros para troca de figurinhas. Um deles, a princípio, está previsto para o período entre 4 e 8 de setembro, em São Paulo.

“Entendemos que colecionar é um hábito coletivo que serve como ferramenta de socialização”, afirmou a editora, por meio de uma nota. “Por isso, a Panini incentiva as trocas de figurinhas entre a comunidade de colecionadores, promovendo pontos de troca espalhados pela cidade e outras ativações”.

Utilizar as redes sociais para anunciar os cromos repetidos é outra maneira inteligente para acelerar o processo.

CEO da Fincatch, Victor Barboza aconselha os colecionadores a se planejarem financeiramente antes da compra do primeiro pacotinho – até porque depois disso não costuma haver volta. Definir um orçamento para o hobby, sustenta ele, é fundamental para se divertir sem prejudicar o bolso.

Para o controle dos cromos, muitos colecionadores recorrem às tabelas disponibilizadas na internet. Outra alternativa, mais prática, é o aplicativo oficial da Panini, disponível para Android e iOS.