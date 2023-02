Como lidar com um imprevisto financeiro?

Um imprevisto financeiro pode vir de várias formas – e acredite, ele virá! É uma dor de dente que requer um atendimento não previsto no dentista. Um cano estourado em casa que exige os serviços de um encanador. Um defeito no carro, obrigando a fazer uma passagem pelo mecânico. A lista é infinita e todos esses episódios vão exigir um gasto extra, o uso de um dinheiro que não estava previsto no orçamento mensal. E aí é que a situação pode complicar a vida financeira de uma pessoa.

Por isso, é importante ter um orçamento para esses imprevistos. É o que se chama de reserva de emergência. “No planejamento financeiro, devemos cuidar dos gastos constantemente, entender as receitas e criar reservas de emergência”, afirma a educadora financeira Eliane Habib, sócia da Practa Treinamento e Educação Financeira.

O que é um fundo de emergência

Um fundo de emergência nada mais é que uma reserva de dinheiro que permite pagar os imprevistos financeiros que surgem pelo caminho sem ter que mexer em investimentos, pegar empréstimos ou entrar no saldo negativo no banco.

Como criar um fundo de emergência

O desafio, aqui, é conseguir economizar um pouco a cada mês para deixar o fundo de emergência robusto a ponto de ser suficiente para os imprevistos financeiros. “As pessoas planejadas passam melhor por imprevistos, pois possuem uma melhor visão do futuro”, afirma Reinaldo Domingos, PhD em educação financeira e presidente da DSOP Educação Financeira. “É mais fácil readequar um caminho do que construir do zero.”

Fazer um bom e detalhado orçamento é a base de qualquer planejamento financeiro. Quem está começando a criar um fundo de emergência, deve seguir três etapas principais.

Registre suas despesas domésticas mensais e categorize em obrigatórias e supérfluas. Faça isso por alguns meses para conseguir obter um valor médio para suas despesas obrigatórias, e saber qual é o seu orçamento mensal ideal. A realização desse exercício também pode ajudá-lo a fazer um balanço de suas despesas e a filtrar os gastos não essenciais.

Os fundos de emergência também podem ser pensados não apenas para os imprevistos financeiros do dia a dia, como os citados no começo deste texto. Eles podem servir, até, para você manter o seu padrão de vida, ou ao menos arcar com os gastos básicos, em uma situação de desemprego. Nesse caso, o valor do fundo de emergência deveria cobrir ao menos três ou seis meses dos seus custos mensais.

Então, depois de fazer o exercício acima, e já sabendo seu orçamento mensal e o quanto de dinheiro sua reserva de emergência deve ter, procure estabelecer metas. Definir uma data para atingir determinado valor pode ser útil para você alcançar seus objetivos mais rapidamente. A partir daí, comprometa-se em colocar na reserva de emergência uma certa quantia de dinheiro todos os meses – e mantenha esses valores em uma aplicação separada de seus investimentos.

Parece difícil? “A grande orientação para as pessoas é elas terem a percepção de que educação financeira vai muito além de números”, alerta Domingos. “Está relacionada a comportamentos, mudanças na forma com que lida com o dinheiro.”