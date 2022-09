Calendário de liquidações: veja as melhores épocas do ano para comprar roupas

O Dia do Cliente, em 15 de setembro, se aproxima – e, com ele, a oportunidade para os consumidores encontrarem descontos em lojas físicas e online. A data tem se tornado cada vez mais popular no país: um relatório da All In mostrou que, no ano passado, só os e-commerces movimentaram R$ 6 bilhões nas promoções deste dia (em 2019, foram R$ 4,9 bilhões).

Essa, no entanto, é apenas uma das datas fixas em que o comércio reduz os preços. Além das promoções específicas de cada loja (o Prime Day, da Amazon, por exemplo), existe um calendário de liquidações seguido pelo varejo todos os anos.

O consumidor que ficar atento a essas épocas e souber se planejar consegue fazer uma bela economia naquelas compras que podem ser feitas com antecedência, já prevendo uma necessidade, ou nas que não têm urgência e podem esperar, como é o caso dos itens de vestuário.

Quais são as melhores datas para comprar roupas, calçados e acessórios?

JANEIRO/FEVEREIRO

Segundo a consultora de imagem e personal shopper Rita Heroina, o começo do ano, em janeiro e fevereiro, é tradicionalmente o primeiro momento para comprar artigos de vestuário com desconto, especialmente a partir da segunda quinzena de janeiro.

“No início do mês, logo depois do réveillon, as promoções de verão não são tão agressivas – geralmente de 20 a 40% de desconto. Mas da metade do mês para frente, até fevereiro, as lojas geralmente dão um desconto bem maior, de até 70 ou 80%”, explica.

MARÇO

Na sequência, outra data marcada por ações promocionais é o Dia do Consumidor, em 15 de março. Muitas lojas, inclusive, estendem o período de descontos, com a Semana do Consumidor e até o Mês do Consumidor.

JUNHO/JULHO

O mesmo comportamento progressivo das promoções de verão é visto nas liquidações de inverno, que começam após o Dia dos Namorados e vão até o fim de julho. “Os descontos são menores no fim de junho e aumentam em julho para as lojas tentarem vender tudo o que têm”, esclarece Rita.

SETEMBRO

No segundo semestre, uma oportunidade é o Dia do Cliente, no próximo 15 de setembro, 6 meses depois do Dia do Consumidor. Vários lojistas, assim como em março, ampliam o período de baixa nos preços para a semana toda.

NOVEMBRO

A última grande liquidação é a Black Friday, que acontece todos os anos na última sexta-feira do mês de novembro (neste ano, cai em 25/11).

“Quando pensamos em desconto, é aquela dupla oferta x demanda. Se está todo mundo precisando de roupa de frio, os lojistas liquidam peças de verão e, quando todos procuram roupas de calor, as peças de frio estão com desconto. Por isso, na troca das estações sempre há lojas liquidando seus produtos e o consumidor pode aproveitar”, adiciona a especialista em compras.