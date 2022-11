Black Fralda começa na segunda com descontos de até 55%

A 14ª edição da Black Fralda, principal campanha de vendas de fraldas e produtos infantis do Brasil, acontece entre os dias 21 e 27 de novembro. Durante esse período, marcas como Babysec, Pompom, Turma da Mônica, Bigfral, MAM Baby, Droga Raia, Drogasil, Huggies e Johnson & Johnson oferecerão descontos de até 55% em produtos infantis. Uma economia significativa, considerando que os gastos com as fraldas pesam bastante no orçamento dos pais.

Quantas fraldas um bebê usa?

Na ponta do lápis, são usadas, em média, oito fraldas por dia durante os dois primeiros meses de vida; sete do segundo ao quarto mês; seis do quinto até o décimo mês – e, a partir daí, cinco fraldas por dia até que a criança complete dois anos de idade (fase na qual geralmente ocorre o desfralde);

Ao final desse período, os pais terão comprado cerca de 4.290 fraldas. Considerando o preço médio de R$ 1,20 por unidade, a despesa com fraldas terá sido de cerca de R$ 5.148 nos dois primeiros anos.

Como economizar na compra de fraldas?

A resposta está não só em aproveitar datas como a Black Fralda, mas também em pesquisar bastante. Um levantamento feito pelo Procon-SP em agosto deste ano comparando o preço de 83 produtos em seis sites apontou uma diferença de até 130% no preço das fraldas. De olho neste movimento, a Proxy Media, além da tradicional campanha, traz mais uma vez a extensão para navegadores que ajuda na comparação de preços de produtos infantis.

“O consumo digital cresce a cada ano, possibilitando maior conforto e melhores condições de preços e pagamentos. Esse recurso de comparação de preços enfatiza os pontos positivos da compra online, com o intuito de atrair novos consumidores”, diz Francisco Cantão, diretor da Proxy Media, idealizadora da Black Fralda.

Para comparar os preços, é preciso instalar a extensão do Google Chrome no navegador. A novidade pode ser utilizada no período da campanha, ou no ano todo para acessar cupons, comparar preços e conferir o histórico de quanto o produto custou nos últimos meses.

Qual fralda comprar?

Além de pesquisar e aproveitar oportunidades como a Black Fralda, vale considerar, na hora da compra, o tamanho do pacote, pois a quantidade de fraldas por embalagem varia bastante. Como regra geral, quanto maior o pacote, maior a economia.

Outra dica é comprar fraldas no atacado, já que algumas redes varejistas realizam grandes promoções na internet. Nesse caso, o ideal é reunir um grupo de mães que tenham bebês que usam o mesmo tamanho.