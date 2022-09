Banco PAN promove feirão de renegociação de dívidas

O endividamento e a inadimplência do brasileiro atingiram, no começo do segundo semestre de 2022, o maior percentual dos últimos 12 anos, mostra o levantamento mais recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), a segunda metade de 2022 começou com alto índice de inadimplência, com 29% das famílias brasileiras com algum tipo de dívida ou conta atrasada.

Em relação ao endividamento, ele chegou a 78% em julho, também o maior índice registrado nos últimos 12 anos. O percentual de comprometimento da renda permanece no mesmo valor, em 30,4%, desde abril, mas 22% dos brasileiros estão com mais da metade dos rendimentos comprometidos com dívidas.

Como renegociar dívidas?

Atento a esse cenário, o banco PAN anunciou a primeira edição de seu feirão de renegociação de dívidas. Desde 5 de setembro, e até o dia 30 deste mês, clientes podem negociar o saldo devedor em atraso no cartão de crédito, no financiamento de veículos e em empréstimo pessoal com descontos que podem chegar a até 90%, além de condições especiais e personalizadas.

Como renegociar dívidas no Feirão Renegocie PAN?O Feirão Renegocie PAN é uma oportunidade encontrada pelo banco de ajudar os clientes a colocarem as dívidas em dia sem precisar sair de casa para isso. Para renegociar as contas em atraso, basta acessar a página do “Renegocie PAN” e verificar as ofertas disponíveis.

“Educação financeira é um dos pilares importantes para o PAN. Estamos felizes em contribuir com a qualidade de vida e a saúde financeira dos nossos clientes, através de um feirão que traz condições especiais e a facilidade de uma experiência 100% digital na negociação”, comentou Danilo Letaif, superintendente executivo de recuperação do banco PAN.

Como limpar o nome?

Quem aderir à renegociação ficará com o nome limpo em até cinco dias úteis após a confirmação do pagamento do primeiro ou único boleto. Em caso de atraso no pagamento dos boletos seguintes, o CPF voltará a ser negativado.

A carteira de crédito do banco PAN totaliza R$ 36 bilhões, segundo o relatório de resultados da empresa referente ao segundo trimestre de 2022.

O financiamento de veículos, uma das modalidades que entram no feirão de renegociação de dívidas, somou R$ 15,4 bilhões no período.

Já as transações com cartão de crédito do banco no segundo trimestre de 2022 ficaram em R$ 5,3 bilhões. O PAN tem 20,9 milhões de clientes, de acordo com o informe do segundo trimestre.