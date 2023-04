Álcool ou gasolina: como calcular qual combustível compensa mais?

É uma pergunta que quase todo motorista se faz ao chegar no posto de combustível: vale mais a pena abastecer o carro com álcool ou gasolina? Quem dera houvesse uma resposta fácil. O problema é que ela depende de uma série de fatores – do preço dos dois combustíveis, da eficiência do motor de cada veículo e até da conjuntura internacional.

Nos últimos anos o álcool tem se mostrado mais competitivo que o da gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina nos postos do país era de R$ 5,48 entre 26 de março e 1 de abril.

Na mesma semana, o litro do etanol estava saindo por R$ 3,89 na bomba. Já o diesel, em média, custava R$ 5,80 o litro. O valor mais alto que a ANP encontrou para a gasolina, no mesmo período, foi de R$ 7,19. Para o álcool, o teto foi de R$ 6,50 e, para o diesel, R$ 7,69.

Não se deve decidir entre a gasolina e o etanol levando em conta somente o preço. O rendimento dos dois é diferente. O álcool, por suas características químicas, oferece menor eficiência energética do que a gasolina. Em outras palavras, os carros precisam de mais álcool – um combustível renovável – para rodar a mesma distância que percorreria com menos quantidade de gasolina.

É preciso levar em conta, também, a proporção de álcool e gasolina despejada nos carros flex, que estão completando 20 anos em 2023. Não dá para comparar a eficiência de cada tipo de combustível utilizando os dois ao mesmo tempo.

Ressalva feita, para saber qual é a opção mais vantajosa basta um cálculo simples.

O motorista deve dividir o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina. Se o resultado for menor do que 0,7, o álcool é mais vantajoso. Se for maior do que 0,7, a gasolina é a melhor opção.

Convém lembrar, no entanto, que esse cálculo não leva em consideração o consumo, que varia entre os veículos. Há modelos que costumam demandar muito mais álcool para rodar do que gasolina – geralmente os mais potentes.

Para economizar com o abastecimento do carro, existem algumas dicas que podem ser úteis. A primeira delas é manter o veículo sempre em dia com as revisões e trocas de óleo. Manter os pneus calibrados também ajuda. Um carro que não está em boas condições tende a consumir mais combustível do que o necessário.

Outra dica é dirigir de forma mais econômica, evitando acelerar bruscamente e mantendo velocidade constante. O ar-condicionado também pode aumentar o consumo de combustível. Ligue-0 só quando for extremamente necessário, caso queira economizar na próxima visita a um posto de gasolina.

Além disso tudo, é importante pesquisar os preços cobrados nas regiões que você frequenta. Vale lembrar que nem sempre o posto mais próximo é o mais vantajoso e que existem aplicativos que ajudam o motorista a encontrar os endereços mais baratos.

O preço dos combustíveis no Brasil está diretamente ligado às cotações do petróleo no mercado internacional. As mudanças no cenário global inevitavelmente impactam as tabelas por aqui.

Recentemente, a Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina e do diesel. A medida foi justificada pela alta do preço do petróleo no mercado mundial e pela desvalorização do real em relação ao dólar.

No início de abril, a Arábia Saudita e outros membros da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) anunciaram, de surpresa, que farão cortes na produção de petróleo de mais de 1 milhão de barris por dia. Como era de esperar, os preços da matéria-prima dispararam em seguida.

Depois disso, o Goldman Sachs elevou suas projeções relacionadas ao preço do barril de petróleo Brent. O banco agora acredita que ele custará US$ 95 em dezembro de 2023 (agora são cerca de US$ 80) e US$ 100 em 2024. Ao que parece, a gasolina terá novos reajustes pela frente por aqui.