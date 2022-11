7 dicas para você encerrar o ano com as finanças em dia

A situação financeira do brasileiro preocupa. O endividamento cresce, a inadimplência alcançou o maior patamar desde 2010 e os preços estão em alta. Nesse cenário, controlar as finanças pode ser um desafio para as famílias. Copa do Mundo por vir, Black Friday e ainda as festas de fim de ano podem aumentar o desequilíbrio do consumidor que não estiver consciente de seu orçamento.

Mas um bom planejamento financeiro, feito com antecedência, pode, sim, amenizar os impactos desses gastos no orçamento, assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos para 2023 e ainda permitir aproveitar a Copa do Mundo.

“Seguindo alguns passos básicos, as chances de estar em situação de endividamento - ou pior, inadimplência - diminuirão substancialmente”, afirma o educador financeiro Reinaldo Domingos, presidente da DSOP Educação Financeira e Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin).

O especialista enumera sete dicas para gerenciar as finanças neste final de ano.