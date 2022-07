5 lojas e outlets para decorar a casa gastando pouco

Quando o assunto é decoração, o céu é o limite. Se você já pisou em alguma loja da região da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, por exemplo, sabe que uma simples poltrona pode sair por mais de R$ 20.000 e que há sofás que superam preços de carros populares. Felizmente, não faltam opções para quem pretende repaginar a própria casa sem gastar muito. A regra é garimpar. Seguindo algumas dicas, dá para achar boas oportunidades de compra até em lojas conhecidas, como Tok&Stok e Westwing. É só seguir algumas dicas, reunidas a seguir.

Armazém 7

Rua Natal, 583, Mooca, São Paulo. http://www.armazem7.com.br

Na ativa desde 2002, deve sua fama a uma conhecida regra do mundo dos e-commerces. Todo cliente do comércio eletrônico tem direito a devolver a mercadoria adquirida, em caso de arrependimento, em até sete dias. Ocorre que produtos devolvidos não podem ser oferecidos em seguida como se fossem novos. É nesta oportunidade que atua o Armazém 7, que vende, principalmente, as devoluções feitas por clientes de grandes e-commerces brasileiros — a preços camaradas.

A loja jura que testa e revisa todas as mercadorias recebidas. Algumas não são comercializadas dentro das embalagens originais e podem apresentar pequenos riscos ou algum defeito. O Armazém 7 concede 1 ano de garantia de funcionamento para todas as peças. As cadeiras de escritório, por exemplo, custam a partir de R$ 373. A adega de vinhos mais em conta sai por R$ 547.

Outlet da Tok&Stok

Av. Tucunaré, 878, Barueri, SP

Desde 1978, quando o casal de franceses Régis e Ghislaine Dubrule fundou a Tok&Stok, circular pelas lojas da marca virou um passatempo recorrente — mesmo para quem não tem planos de levar nem um mísero pano de prato. Desde 2012 nas mãos do fundo Carlyle, que teria desembolsado R$ 700 milhões no negócio, a rede vende mais de 12.000 itens. Muitos deles são assinados por profissionais renomados, a exemplo do arquiteto Maurício Arruda e do estilista Alexandre Herchcovitch, que ajudam a dar personalidade à rede.

Os preços das lojas não se comparam aos do outlet, situado na região do Tamboré, na Grande São Paulo. Aberto de segunda a sábado, das 10h às 17h, o endereço oferece diversas opções para quem pretende repaginar a própria casa sem gastar muito. Os itens à venda em geral apresentam pequenos defeitos, não raro imperceptíveis. Antes de pegar a estrada, convém lembrar que você pode chegar lá e não encontrar nada muito atrativo (as lojas normais oferecem opções bem mais convidativas).

Westwing

Simpatia, 51, Vila Madalena, São Paulo, http://www.westwing.com.br

No Brasil desde 2011, a marca não é das mais baratas. Mas costuma lançar campanhas online com descontos de até 70%. Vale a pena gastar um tempo no site da loja para encontrar produtos em conta e lindos de morrer (a única chatice é o cadastro obrigatório, que exige e-mail ou sua conta do Facebook). Um faqueiro dourado para seis pessoas, por exemplo, que originalmente custava R$ 600, está à venda no site por R$ 479. Um jogo de pratos rasos da linha Blue Damask, estilosos como quase tudo na Westwing, saem por R$ 129,90 (o preço original é R$ 255).

A manteigueira de porcelana Flin, com aquela clássica estampa azul, que remete às fazendas, pode ser sua em troca de R$ 62,90. Preço original: R$ 70. Divertidíssimo, o jogo de colheres para chá em inox da linha Flores Rose Prateada custa R$ 22,90 (originalmente, era R$ 30). A loja na Vila Madalena também é uma ótima pedida, principalmente para quem está atrás de algum presente e não faz ideia do que comprar.

Mobly

Av. das Nações Unidas, 16737, Varzea de Baixo, São Paulo http://www.mobly.com.br

Com produtos acessíveis, ganhou fama sobretudo depois do IPO, que movimentou R$ 812 milhões. Focada no comércio eletrônico, vende em sua plataforma mais de 250.000 itens, entre mobiliário e objetos de coração. Foi fundada em 2011 e conta com três centros de distribuição nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Desde 2019, vem expandindo sua atuação com lojas físicas em São Paulo e outlets em Guarulhos e Campinas.

O que pouca gente sabe é que o site da Mobly também dispõe de um outlet, que vende produtos com pequenas avarias e ótimos descontos. Uma cadeira de escritório, por exemplo, pode ser sua em troca de R$ 549,99 (custa R$ 1.499,90). Um colchão king size da marca Guildi, originalmente a R$ 2.799,99, custa R$ 1.499,99 nessa seção do site.

Vestcasa

Rua Dr. Cincinato Pomponet 166, Lapa, São Paulo, Vestcasa.com.br

Com dezenas de lojas espalhadas pelo país, a rede é especializada em cama, mesa, banho, decoração e utilidades domésticas. Para quem quer impressionar num almoço ou jantar especial, o kit com quatro guardanapos de tecido da marca custa R$ 9,90. Conferem um charme extra a produções que se valem de sousplats, toalhas, louças, copos e talheres requintados. Outra categoria de produto que faz enorme sucesso é a que é voltada para os pets. Os colchonetes impermeáveis para gatos, por exemplo, partem de R$ 99,90.

Os edredons são o carro-chefe. Os que são apropriados para camas king size, todos de microfibra e com estampas variadas, custam R$ 79,90. Já os edredons para camas de solteiro saem por R$ 29,90. Os porta travesseiros, vários com estampas divertidas, custam entre R$ 5 e R$ 19, cada um. As almofadas mais requintadas (e impermeáveis) estão à venda por R$ 29,90.