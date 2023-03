20 benefícios que seu cartão de crédito oferece e você nem imagina

Aproveitar as oportunidades oferecidas pelos cartões de crédito é a especialidade da influenciadora digital Rafaela Molas, que tem mais de 350 mil seguidores no Instagram, onde ensina principalmente como juntar pontos no cartão e trocá-los por milhas para viajar.

Você sabia, por exemplo, que dependendo da bandeira e categoria do seu cartão de crédito, a operadora reembolsa com o valor da diferença caso você compre um produto e ache o mesmo item mais barato em outra loja? E que dá para ter assistência pet, residencial e para emergências com o carro de graça?

Estes serviços são apenas alguns exemplos dos inúmeros benefícios que as bandeiras dos cartões de crédito oferecem e que muita gente nem faz ideia (ou se esquece) que poderia usar, embora as plataformas das empresas divulguem essas informações.

“O objetivo é que os benefícios sejam conhecidos e utilizados, porque assim se tornam relevantes e conseguimos gerar satisfação e, consequentemente, fidelização do cliente. Trabalhamos muito essa comunicação para que os portadores do cartão tenham conhecimento”, diz Gabriela Buckup, Gerente de Soluções - CX na Visa do Brasil.

Um caminho também para economizar

Para o expert em cartão de crédito Tulio Faria, sócio de Rafaela na plataforma Milhas sem Segredo, informar-se sobre todas as vantagens que seu cartão oferece, lendo atentamente os contratos e sites da operadora, é o primeiro passo. “Os benefícios das bandeiras dos cartões, quando você sabe usar, são valiosos e dá para poupar bastante com eles, não só em viagens, mas também no dia a dia”, afirma.

A economia vai desde pequenos gastos como garantia estendida em produtos e bônus no celular até a chance de viver experiências exclusivas. “Tem cartão de crédito que permite levar um acompanhante de graça para Disney!”, destaca Rafaela.

O conhecimento no assunto já rendeu à dupla a realização de alguns sonhos, além de muita economia de dinheiro. “Consegui ir para a Disney, por exemplo, na classe executiva e de graça, só por conta dos benefícios de um cartão”, conta. Já Tulio foi para Maldivas com a esposa com passagens e hotéis de luxo, tudo pago com milhas. “Uma economia de mais de R$ 200 mil”, diz.

É importante frisar que os programas de benefícios variam conforme a bandeira do cartão e a categoria a qual ele pertence.

Principais benefícios oferecidos por Mastercard, Visa e Elo

No Brasil, existem mais de 134 milhões de cartões de crédito ativos, segundo a Febraban. Considerando três das bandeiras mais usadas no país – Mastercard, Visa e Elo –, veja a seguir 20 benefícios que talvez o seu cartão ofereça e você ainda não sabe:

COMPRAS

Proteção de preços – Na compra de um produto coberto por esse serviço, se o consumidor encontrar um preço mais baixo do mesmo item, dentro de um prazo determinado, é possível ser reembolsado pela diferença dos valores.

Bandeiras: Mastercard / Visa

Proteção de compras – Garantia contra roubo ou danos decorrentes de acidente nos primeiros dias, a contar da data da compra do produto, reembolsando o valor total ou encaminhando o bem para o conserto sem custo extra.

Bandeiras: Mastercard / Visa / Elo

Garantia estendida original – Ampliação da garantia do fabricante ou da marca da loja por até um ano.

Bandeiras: Mastercard / Visa / Elo

Programas de fidelidade – Incluem, por exemplo, sorteios, cashback, promoções e ofertas exclusivas em parceiros, como comprar um item e ganhar outro ou pagar com desconto. A Elo tem o Clube Elo Mania, a Visa oferece o Vai de Visa e a Mastercard, o Mastercard Surpreenda, que é o pacote de benefícios mais usado pelos clientes da empresa (em 2022, foram mais de 740 mil ofertas resgatadas).

Bandeiras: Mastercard / Visa / Elo

Gratuidade em assinaturas – Pagando a assinatura com o cartão, as primeiras mensalidades de alguns serviços de streaming ou delivery, por exemplo, são cortesia. Em apps de música/podcast e leitura, o acesso pode ser 100% gratuito.

Bandeiras: Visa / Elo

CASA

Assistência residencial – Atendimento 24h em serviços de chaveiro, eletricista, encanador, vidraceiro, além de especialistas para pequenos reparos, limpezas e instalações.

Bandeira: Elo

VEÍCULOS

Seguro para automóvel de locadora – Proteção gratuita para o carro alugado contra roubo e danos causados por colisão, vandalismo e incêndio acidental.

Bandeiras: Mastercard / Visa

Socorro em emergências – Serviços 24h de socorro mecânico, troca de pneus e recarga de bateria.

Bandeira: Elo

SEGURANÇA

Proteção contra roubos e assaltos em caixas eletrônicos – O portador do cartão que for roubado ou assaltado após usar o caixa eletrônico, poderá ser ressarcido em até US$ 1 mil por ocorrência. Em caso de morte devido ao assalto, a cobertura é de até US$ 10 mil.

Bandeira: Mastercard

BEM-ESTAR

Assistência pet – Assistência de saúde para cães e gatos que residem com o usuário, com serviços como consultas, exames, aplicação de vacinas, hospedagem, atendimento domiciliar e táxi pet.

Bandeira: Elo

Terapia online – Atendimento com psicólogos, coaches, psicanalistas e mindfulness.

Bandeira: Elo

Consultoria de saúde – Orientação nutricional, fitness, apoio emocional e orientações de saúde.

Bandeira: Elo

CONECTIVIDADE

Wi-fi e bônus para celular – Voucher para acesso gratuito a pontos de conexão wi-fi no Brasil e no exterior, além de crédito para fazer ligações, enviar SMS e navegar na internet.

Bandeira: Elo

VIAGEM

Chip internacional de celular – Na compra de passagens aéreas internacionais, dá para solicitar gratuitamente até dois chips de internet móvel por ano para usar no destino.

Bandeira: Elo

Facilidades em aeroportos – Salas vip, descontos em restaurantes, lojas, transporte e outros serviços, fila diferenciada no embarque e até transfer gratuito para ir e voltar dos principais aeroportos internacionais. Segundo Gabriela Buckup, da Visa, o programa de vantagens em aeroportos da empresa (o Visa Airport Companion) é o benefício mais usado da bandeira, abrangendo 140 países e mais de 600 aeroportos internacionais.

Bandeiras: Master / Visa / Elo

Cobertura em atrasos, cancelamentos e perda de conexão – Cobertura de despesas caso a viagem seja cancelada ou tiver o embarque atrasado. Pode também se aplicar a conexões perdidas, incluindo todos os trechos da viagem, até o retorno do cliente para casa.

Bandeiras: Master / Visa

Proteção de bagagem – Cobertura de despesas decorrentes de atraso, roubo ou perda de bagagem, além de assistência especializada para rastrear as malas perdidas.

Bandeiras: Master / Visa

Retirada de dinheiro, mesmo sem cartão – Se o cliente ficar sem o cartão fora do país (por roubo ou furto, por exemplo), é possível fazer um saque emergencial e, inclusive, receber um novo cartão em diversos lugares do mundo.

Bandeira: Visa

Emergências médicas no exterior – Pagando as passagens internacionais com o cartão, algumas bandeiras oferecem seguro viagem gratuito, reembolso de despesas médicas, consultas online por vídeo 24h, proteção para acompanhantes, custos de viagem de emergência da família e até auxílio em dinheiro para o paciente internado.

Bandeiras: Mastercard / Visa / Elo

Devo considerar tudo isso na hora de escolher um novo cartão?

De acordo com Juliana Lazzarini, gerente executiva de Banking Clients do Banco PAN, prestar atenção aos benefícios oferecidos é um ponto importante ao contratar um novo cartão. Mas, sobretudo, o cliente precisa entender o que ele busca com um cartão de crédito.

“Hoje o mercado tem cartões para todos os perfis, desde os sem anuidade e poucos benefícios até os mais caros com benefícios exclusivos. Caso seja o primeiro cartão da pessoa, vale buscar algum isento de anuidade, mesmo que com poucos benefícios, para que possa entender a dinâmica do produto”, orienta.

São mais de 134 milhões de cartões de crédito ativos no país, segundo a Febraban

Com o tempo, diz Juliana, o cliente vai ganhando confiança no meio de pagamento, o banco passa a aumentar seu limite e então os demais benefícios podem fazer mais sentido. “Com isso, ele pode migrar de cartão e buscar algum que se adeque ao seu estilo de vida”, explica.

Escolhido o cartão, depois é só se lembrar dos benefícios que ele oferece para usá-los efetivamente. No PAN, o cartão carro-chefe em benefícios é o Buscapé, que dá até 2% de cashback (o dobro do padrão). “Isso faz com que os clientes busquem usar o cartão no dia a dia, porém, mesmo nesse produto, precisamos constantemente relembrar o cliente dessa vantagem”, comenta.e