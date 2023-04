13 estações de metrô em SP aceitam cartão por aproximação; veja quais

Todos os dias, 10 milhões de pessoas recorrem ao sistema de transporte coletivo da cidade de São Paulo, em mais de 15 mil ônibus que circulam pelas ruas ou em trens que trafegam pelos 260 km de trilhos da CPTM e 100 do Metrô. Para garantir que esse sistema se mantenha eficiente, facilitar a entrada e a saída dos passageiros é fundamental.

Quais são as estações de metrô em SP que aceitam cartão de crédito por aproximação?

O governo estadual, que administra a CPTM e o Metrô, passou a permitir que os passageiros utilizem cartões de débito e crédito por aproximação, com tecnologia NFC ao embarcar em algumas estações. A novidade já está disponível nas catracas das estações:

Barra Funda (Linha 7-Rubi);

Jabaquara (Linha 1-Azul);

Ipiranga (Linha 10-Turquesa);

Consolação e Trianon (Linha 2-Verde);

Brás (Linha-11);

Belém (Linha-3);

Tatuapé (Linha-12);

Aeroporto Guarulhos (Linha-13);

Campo Belo (Linha-5);

Osasco (Linha-8);

Granja Julieta e João Dias (Linha-9).

Segundo o governo paulista, a implementação em outras estações está prevista, mas não foi divulgado um cronograma de expansão.

O projeto piloto saiu do papel por iniciativa da Abasp (Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo) com apoio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. A implementação é de responsabilidade da Autopass, a mesma empresa que administra o cartão TOP, atual operadora de bilhetes de trens e metrô na capital.

Quais as vantagens da utilização do cartão por aproximação no metrô?

A novidade permite que o usuário passe pelas catracas utilizando cartões de débito e crédito (físicos ou digitais) das bandeiras Mastercard, Visa e Elo. Basta identificar as catracas sinalizadas com esse tipo de pagamento.

Essa mesma tecnologia já está disponível em aproximadamente 200 ônibus municipais, em 14 linhas da capital paulista, e também nos terminais Mercado, Sacomã, Vila Prudente (exclusivo para o pré-embarque da linha 5109-10) e em algumas estações do Expresso Tiradentes.‎

Ainda vale a pena ter bilhete único?

Com a novidade, muita gente tem se perguntado se chegou a hora de aposentar o Bilhete Único. Convém lembrar que ele foi criado com o objetivo de facilitar a vida dos passageiros, permitindo que eles utilizem diferentes meios de transporte pagando uma única tarifa. Desembolsando o valor de uma só passagem (R$ 4,40), são permitidos até quatro embarques em ônibus diferentes, no período de três horas.

Também dá para combinar um embarque no sistema de trilhos com até três embarques em ônibus diferentes no período de três horas. Nesse caso são cobrados R$ 7,65, relativos à integração entre os dois sistemas de transporte.

Quais as desvantagens da utilização do cartão por aproximação no metrô?

O cartão de débito ou crédito por aproximação, por outro lado, não permite integrações mais em conta ou gratuitas, embora dispensem os viajantes das taxas de recarga. Também não faz diferenciação entre usuários comuns e estudantes, professores, pessoas com deficiências ou idosos, por exemplo, que, por meio do Bilhete Único, podem obter descontos ou até a gratuidade.

Portanto, a decisão de aposentar o Bilhete Único em favor do cartão por aproximação depende do perfil de cada passageiro e da frequência com que ele utiliza o transporte público.