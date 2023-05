10 modelos de smartphone abaixo de R$ 2.500 para comprar na Black Friday

O que faz com que um smartphone seja melhor que outro? Uma série de fatores, sustenta a Proteste, entidade que batalha pela defesa e o fortalecimento dos direitos dos consumidores brasileiros. Ela criou um comparativo de celulares que já colocou na balança 116 aparelhos (clique aqui para conferir a lista completa).

Um dos pontos observados pelo órgão na hora de avaliar produtos do tipo é a confiabilidade. Tem a ver com o número total de avarias desde a compra do aparelho, seu tempo de fabricação e o número total de problemas reportados pelos usuários, de acordo com a gravidade.

A facilidade de uso também tem um peso importante, assim como a durabilidade e a qualidade da câmera fotográfica. Avaliar quesitos como esses é fundamental na hora de adquirir um novo smartphone.

Quando será a Black Friday?

E, para muitos brasileiros, a hora de trocar de aparelho está chegando – muita gente espera a Black Friday, que neste ano cai no dia 25 de novembro, para investir em um novo celular.

Para quem não quer gastar muito, listamos 10 modelos que custam menos de R$ 2.500. E pode apostar que descontos serão anunciados nas próximas semanas.

Ofertas de smartphones para monitorar na Black Friday

1. Galaxy S21 FE 5G

Preço: R$ 2.499,00

Com 6,4 polegadas, tem display Dynamic AMOLED 2X, que reproduz cores e brilho vibrantes mesmo sob a luz do sol, e tela de rolagem com Super Smooth 120Hz. O vidro Gorilla Glass Victus é o mais resistente da linha Galaxy. A câmera de selfie tem 32 MP, a teleobjetiva 8 MP e as demais câmeras, 12 MP.



2. Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB

Preço: R$ 2.483,99

Com sensor de luz 360°, o aparelho pode detectar e ajustar o brilho em 4096 níveis diferentes de maneira automática, independente do ambiente em que você esteja. A taxa de atualização de 90 Hz significa muito mais fluidez e menos cansaço visual. A tela exibirá 90 quadros por segundo, o que equivale a 50% mais quadros do que smartphones convencionais com telas de 60 Hz. Tem câmera tripla de até 48 MP e processador de 7nm, que proporciona eficiência energética acima da média.

3. Realme X2 Pro

Preço: R$ 2.429,00

A tecnologia Super VOOC 50W Flash Charge permite que a bateria seja carregada, de 0 a 100%, em apenas 35 minutos. O Zoom híbrido de até 20X, o sensor de 64 MP (trata-se de uma câmera quádrupla) e o armazenamento flash UFS 3.0 são outros atributos importantes.

4. Realme X7 5G

Preço: R$ 2.405,00

Este smartphone tem apenas 8,1 mm de espessura e pesa somente 175 gramas. Tempo de carregamento? Meros 33 minutos, de 0 a 100%, graças à carga de flash inteligente de 65W. O primeiro chip Dimensity 800U 5G, tecnologia de baixo consumo de energia de 7nm, responde pelo desempenho poderoso.

5. Xiaomi Redmi Note 11 128GB

Preço: R$ 2.391,99

De espessura são apenas 8,09 mm. O peso? 179 gramas. Outro diferencial é a alta taxa de atualização de 90Hz, que permite que o usuário navegue pelas redes sociais com eficiência e jogue com respostas ultra-rápidas (o processador é o Snapdragon® 680). O aparelho tem quatro câmeras com até 50 MP e alto-falantes duplos.

6. Galaxy A73 5G

Preço: R$ 2.249,10

Sua câmera principal, de 108 MP, captura detalhes com uma clareza incomparável. A conexão 5G hiper-rápida eleva o desempenho e a tela expansiva Infinity-O de 6,7" reproduz os detalhes das imagens capturadas com fidelidade. Tem 128 GB de armazenamento interno e suporte para cartão microSD de até 1 TB. Pode submergir em até 1 metro de água doce por até 30 minutos.

7. Xiaomi POCO M4 5G 128GB

Preço: R$ 2.023,99

É alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 700 com uma CPU Octa-Core e processamento de 7nm, que entrega alta velocidade e suporte 5G. A bateria, de 5000mAh, oferece energia suficiente para um dia inteiro de uso. São 189 horas de reprodução de músicas ou 22 horas de reprodução de vídeos. A câmera frontal é de 5 MP e as traseiras somam 15 MP.

8. Galaxy S20 FE 5G

R$ 1.979,10

O Infinity-O Display Full HD+ de 6.5" tem quase nada de moldura ao redor das bordas planas e um orifício pequeno para a câmera. Tudo para não atrapalhar os jogos, o streaming e as videochamadas. Graças aos pixels maiores e à inteligência artificial da câmera aprimorada, o aparelho, cujo processador é o Qualcomm Snapdragon 865, se ajusta para atrair a luz mesmo quando está escuro. As três câmeras na parte traseira permitem que você tire fotos com status profissional (a frontal tem 32 MP). Quando conectado a uma rede 5G, permite que você jogue em tempo real com baixa latência.

9. Galaxy A53 5G

Preço: R$ 1.799,10

Tem display FHD+ sAMOLED de 120Hz, câmera OIS de 64 MP e bateria que dura até dois dias. Habilitado para a tecnologia 5G, o aparelho está equipado com o processador 5nm Octa-core, que dá conta de multi tarefas pesadas. Graças aos OIS, o Galaxy A53 5G grava vídeos de modo mais suave e captura detalhes mais imperceptíveis, mesmo com luz baixa.

10. Galaxy M53 5G

Preço: R$ 1.799,10

Com bordas suaves e arredondadas e moldura fina, dispõe de um display imersivo de 6,7 polegadas. O sistema de câmera multilentes, com visual minimalista, aprimora suas fotos. Os detalhes nítidos se devem à câmera grande-angular com resolução de 108 MP. O M53 5G combina cores contemporâneas com um acabamento fosco na parte de trás, suave ao toque. Oferece 128 GB de armazenamento interno e suporte para um cartão microSD de até 1 TB.