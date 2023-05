10 eventos gratuitos para curtir o Halloween em São Paulo

A festa de Halloween não tem origem no Brasil, mas a verdade é que ela caiu no gosto do brasileiro já há alguns anos. E por isso há uma série de eventos gratuitos com a temática do Dia das Bruxas para curtir na cidade de São Paulo.

Que dia é Halloween?

O Halloween é uma festa celebrada, originalmente, no hemisfério norte. É comemorada em 31 de outubro, e seu nome é como uma abreviação das frases "All Hallows' Eve" ou "All Hallows' Evening", que em inglês significam “Véspera de Todos os Santos” e “Noite de Todos os Santos”, respectivamente.

A origem da festa é um festival pagão, e diz-se que foi criada pelo povo celta há mais de 2 mil anos no Reino Unido e Irlanda.

O festival pagão marcava o início do inverno e o início do ano celta, e acreditava-se que essa era uma época em que os mortos podiam estar entre os vivos. Era uma festa dedicada aos mortos, portanto.

Já a tradição de "doces ou travessuras" teria surgido no Reino Unido e Irlanda, quando as pessoas passavam pelas casas pedindo pequenos doces chamados "bolos de almas" em troca de uma oração.

A tradição chegou aos Estados Unidos por meio dos imigrantes da Irlanda e Escócia. No Brasil o Halloween é também chamado de Dia das Bruxas.

Eventos gratuitos de Halloween em SP

Separamos opções para adultos e crianças. É só vestir a fantasia e sair para se divertir!

1. Boo Party | Halloween no Pullman Vila Olímpia

Será no dia 28 de outubro a partir das 20h no lobby do hotel, que estará todo tematizado. A entrada é gratuita, e o consumo de drinks e petiscos será cobrado à parte. Diversas ativações acontecerão ao longo da noite, haverá espaços instagramáveis e a festa será ao som da DJ Ana Serroni e flash mob.

Local: Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia

2. Caça aos Doces no Shopping Campo Limpo

No último fim de semana de outubro tem um Halloween especial no Shopping Campo Limpo, com caça aos doces e um ponto instagramável para fazer ótimos cliques. A experiência é gratuita e direcionada a crianças de 3 a 10 anos de idade.

Local: Shopping Campo Limpo

3. Encontro cosplay Halloween no Parque Vila Lobos / 2022

No dia 29 de outubro, das 10h às 18h, há uma oportunidade de passar um dia agradável com seu cosplay favorito no parque e tirar muitas fotos.

Local: Parque Villa Lobos (São Paulo)

4. Festa de Halloween no Irregular

A casa noturna terá festas de Halloween nos dias 28 e 29 de outubro. A entrada é gratuita até a meia-noite no dia 28, e a casa abre as portas às 23h. Haverá decoração temática e o uso de fantasia é opcional.

Local: Irregular SP

5. Halloween da rua Moema

Acontece no dia 5 de novembro, das 10h às 18h, na praça David Nasser, em Moema. É preciso se cadastrar para participar da aventura assustadora. Depois, é só caprichar na fantasia, colocar o seu sapato mais confortável e buscar suas gostosuras. Haverá comidinhas, brinquedos infláveis, oficinas de slime e shows.

Local: Praça David Nasser, em Moema

6. Halloween no Raposo Shopping

Nos dias 29 e 30 de outubro tem caça aos doces e oficinas no Raposo Shopping. Nas oficinas, os participantes irão aprender a fazer marionetes de fantasminhas e slime “Baba de Bruxa”. As oficinas acontecem de hora em hora a partir das 14h até às 20h, com grupos de até 10 crianças por vez. Toda a programação é gratuita para crianças de 3 a 10 anos de idade.

Local: Raposo Shopping

7. Halloween no Shopping Ibirapuera

No dia 29 de outubro, das 13h às 18h, o shopping Ibirapuera vai promover bailinho com DJ para as crianças e concurso de fantasias.

Local: Shopping Ibirapuera

8 Halloween no shopping SP Market

Na zona sul da capital, o shopping programou para os dias 29 e 30 de outubro, a partir das 12h, uma caça aos doces. As crianças vão receber um mapa de Halloween no balcão localizado próximo ao Hello Park. É lá que inicia um circuito de atividades dentro do shopping. Os pequenos devem passar em todos os pontos destacados e cumprir os desafios para garantir um carimbo. No final, ele dá direito a uma surpresa.

Local: Shopping SP Market

9. Halloween Party | Pullman Ibirapuera

A Festa de Halloween do Pullman Ibirapuera e do TasteIT Restaurante acontece no dia 27 de outubro, das 19h às 23h, tem entrada gratuita com drinks e petiscos cobrados à parte. A música ficará com a DJ Miss Ma, e o evento terá ainda monstros horripilantes e uma batalha de arte ao vivo com oito artistas.

Local: Pullman Ibirapuera

10. Halloween Tietê Plaza

Dias 29 e 30 de outubro, das 14h às 16h, a garotada poderá participar de uma caça aos doces aterrorizante e super divertida. A caça é gratuita e os monstros estão por perto para ajudar a encontrar os doces. A dica é preparar a melhor fantasia da garotada para curtir esse dia aterrorizante!

Local: Tietê Plaza Shopping