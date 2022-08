Veja 10 dicas de como economizar no supermercado

O aumento de preços no supermercado virou assunto nas rodinhas de conversa de muitos brasileiros. Não à toa. Ainda que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país, tenha registrado queda de 0,68% em julho, após uma alta de 0,67% no mês anterior, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a alta acumulada no ano é de 4,77%.

Nos últimos 12 meses, a inflação já passa de dois dígitos: 10,07%. O resultado de julho foi reflexo, principalmente, da queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do etanol, e da energia elétrica, diz o IBGE.

Dá para economizar no supermercado?

Nesse cenário, fazer as compras no supermercado virou um desafio para muita gente. “A inflação é o aumento de preços de forma sucessiva, o que leva à perda do poder de compra do consumidor”, explica Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin).

Com a inflação em alta, ele continua, é preciso usar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos que estamos habituados.

Dicas de como economizar no supermercado:

Nesse cenário, Domingos dá algumas dicas de como abastecer a despensa gastando menos. “Existem diversos fatores que impedem as pessoas de economizar no mercado”, afirma. “Por isso, fazer um diagnóstico e analisar estrategicamente as compras de mercado são pontos essenciais para garantir a saúde financeira.” Veja as orientações do especialista.

1 – Alimente-se antes de ir ao mercado

Evite ir fazer compras sem comer. Quando estamos com fome, deixamos de tomar decisões racionais em relação às melhores opções de compra e acabamos comprando produtos supérfluos, que normalmente não entrariam no carrinho de compras, somente para a satisfação de necessidades imediatas.

2 – Faça uma lista de compras

É fundamental que você prepare uma lista com os principais produtos que pretende comprar. Não podemos confiar apenas na memória para pensar em tudo, além disso, a lista ajuda você a se manter dentro do orçamento, na medida em que você procura comprar exatamente o que se propôs a buscar. Deixe sempre um caderno ou folha de rascunho à mão (de preferência na cozinha), para ir anotando quais produtos precisa comprar à medida que eles vão acabando.



3 – Não leve crianças para fazer compras

Pais e mães entendem bem o problema em relação a um passeio com toda a família para fazer compras. Muitas vezes, os pais se sentem compelidos a agradar os filhos de alguma forma, por isso acabam fazendo diversas concessões. Lojistas são especialistas em preparar tentações para os pequenos: balas e biscoitos nas prateleiras mais baixas, embalagens coloridas e produtos mais caros ao alcance deles, entre outras. Isso tem uma série de efeitos negativos para toda a família.



4 – Fique de olho em promoções e ofertas

Redes de conveniência, supermercados e lojas costumam anunciar semanalmente algumas ofertas. Tente acompanhar, na medida do possível, todas essas promoções. Ainda que você não tenha disponibilidade para ir frequentemente às compras, é possível aproveitar bons negócios dessa forma. Tenha em mente também os dias de promoção de cada produto nos mercados. Por exemplo, alguns estabelecimentos têm ofertas de frutas, legumes e verduras às quartas-feiras. O mesmo acontece com carnes e produtos de frigorífico.



5 – Crie o seu cardápio semanal

Essa é uma excelente maneira de economizar nas compras da semana, porque conseguirá estruturar bem o orçamento, otimizando as idas ao mercado e diminuindo o desperdício. Por exemplo: é possível comprar uma quantidade maior de carne, que sairá mais barato do que pequenas porções, e congelar parte desse produto para que dure por mais tempo. Ao planejar melhor os gastos do mês, economiza-se dinheiro.

6 – Experimente novos produtos

Não tenha receio de experimentar novos produtos, inclusive mais baratos. Muitas empresas baseiam-se estritamente em vantagens de condições de marketing para elevar os preços de seu produto, por isso, não necessariamente produtos mais caros terão uma qualidade maior. Então, experimente, faça uma pesquisa extensa de mercado e ouça recomendações de terceiros.

7 – Aproveite programas de fidelização

Nem sempre esses programas de fidelidade (pontos, cartão, sorteios para clientes, entre outros) são vantajosos, pois eles existem até mesmo em mercados voltados para consumidores financeiramente privilegiados.Entretanto, se você compra com regularidade em determinados estabelecimentos, aproveite o acesso a certas vantagens participando desses programas. Abra a mente também para ações de cashback, que podem ajudar a economizar.

8 – Escolha bem os estabelecimentos

Quanto maior o estabelecimento, maiores as condições de oferecer descontos e promoções a seus clientes. Só que nem sempre temos condições de nos dirigirmos a hipermercados para realizar nossas compras. Nesses casos, é muito conveniente comprarmos em pequenos estabelecimentos, próximos de nossas residências.

No entanto, os vendedores desses pequenos mercados acabam cobrando mais caro. Se fizermos disso um hábito, o nosso orçamento estará bastante comprometido. Assim, é recomendável que as compras em estabelecimentos maiores sejam mais frequentes ou melhor planejadas, de modo que nossos gastos sejam otimizados.

9 – Faça pesquisas

Hoje em dia não é mais preciso rodar a cidade, entrar de mercado em mercado, e checar os preços. Você pode fazer um atalho, pesquisar na internet, quase todos os supermercados têm loja online, que entregam em casa. Então, o ponto de atenção é saber exatamente o que você quer comprar. Se você tiver certeza do que compra, a marca, e sempre olhando para a validade, vai conseguir economizar fazendo uma compra consciente.

10 - Tenha um orçamento financeiro

Por fim, mas na verdade é algo que antecede às compras no supermercado, mantenha um orçamento financeiro pessoal ou da família. Isso nada mais é que uma análise do que você ganha e do que você gasta, para conseguir enxergar melhor os seus números. Muitas pessoas saem fazendo compras sem qualquer critério. É importante ter os números bem claros para saber até onde é possível gastar com agrados para a família e para você mesmo no supermercado.