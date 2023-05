Conheça os 10 carros flex mais econômicos do mercado

Os carros flex acabam de completar 20 anos de história. Alguém ainda lembra de quando os motoristas não podiam optar entre gasolina e etanol na hora de abastecer?

Modelos do tipo fizeram sucesso imediato graças à economia oferecida aos consumidores e, consequentemente, pelo menor impacto ambiental. Não à toa, os veículos flex são os mais econômicos depois dos elétricos e dos híbridos. Quer saber qual consome menos? Confira o ranking a seguir, baseado na última tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do INMETRO, e os preços de cada modelo na Mobiauto.

1. Renault Kwid

É o único compacto com 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais. Além disso, dispõe de controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa (HSA), alerta de não utilização do cinto de segurança e 2 pontos ISOFIX nos bancos traseiros.

Consumo energético: 1,36 MJ/km

Quilometragem por litro: 11 km/l na estrada (etanol) e 15,7 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 62.990 (0 KM)

2. Peugeot 208 Like MT

É um dos carros mais econômicos graças ao motor 1.0 Firefly e sua eficiência energética, principalmente na estrada. O modelo também oferece tecnologias como a Nova Central Peugeot Connect 10,3" e as DRL em LED (Dentes de Sabre), que conferem um visual moderno e sofisticado. Em resumo, é uma excelente opção para quem busca um carro completo, eficiente e tecnológico.

Consumo energético: 1,37 MJ/km

Quilometragem por litro: 11,3 km/l na estrada (etanol) e 16,3 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 75.890 (0 KM)

3. Onix Plus

Foi considerado altamente econômico e seguro por anos consecutivos. Possui rodas de liga leve de 16", um design atraente e seis airbags de série para garantir a segurança dos passageiros. Além disso, tem um motor turbo para uma performance superior. O carro tem diferentes versões, da esportiva à sofisticada, com pacotes personalizados. Destaca-se pela tecnologia, pelo design e pela boa performance.

Consumo energético: 1,40 MJ/km

Quilometragem por litro: 12,4 km/l na estrada (etanol) e 17,5 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 96.900 (0 KM)

4. Fiat Cronos Drive 1.0

Com o fim da era do Siena, coube ao Cronos, lançado em 2018, a missão de cair nas graças de quem gosta de sedãs que oferecem boa relação custo-benefício. Para fortalecer a posição do seu único sedã à venda, a Fiat fez algumas atualizações na linha 2023. Ele recebeu o motor 1.0 Firefly e o câmbio CVT (só na versão 1.3.)

Consumo energético: 1,42 MJ/km

Quilometragem por litro: 11,4 km/l na estrada (etanol) e 16,1 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 90.870 (0 KM)

5. Polo TSI Manual

Com visual ligeiramente renovado, o novo Polo apresenta linhas mais modernas. Um dos grandes queridinhos do segmento Hatch, tem iluminação eficiente e um design reconhecido de longe. Os novos projetores de LED proporcionam uma melhor visibilidade à noite.

Consumo energético: 1,42 MJ/km

Quilometragem por litro: 11,5 km/l na estrada (etanol) e 16,4 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 76.200 (0 KM)

6. Fiat Mobi Easy

A Fiat lançou o Mobi, em abril de 2016, para ocupar o posto deixado vago pelo Palio Fire. Em outras palavras, ele nasceu para virar o carro mais acessível da marca. Até ser descontinuado há pouco, o Mobi Easy era um dos poucos veículos disponíveis por menos de R$ 60 mil. O título de mais barato agora pertence ao Renault Kwid.

Consumo energético: 1,44 MJ/km

Quilometragem por litro: 11 km/l na estrada (etanol) e 15,5 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 65.600 (0 KM)

7. Chevrolet Onix

Com o volante do novo Onix é possível controlar a velocidade de cruzeiro e ativar diversas funções, como atender chamadas, trocar de música e ajustar o volume. O carro também possui tecnologias como câmera de ré com imagem projetada no MyLink e assistência de partida em aclive. Além de um design moderno com rodas de liga leve de 16’’ e grade frontal com detalhes cromados, o novo modelo tem faróis dianteiros tipo projetor, luzes de condução diurna e lanternas em LED.

Consumo energético: 1,45 MJ/km

Quilometragem por litro: 11,6 km/l na estrada (etanol) e 16,6 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 79.900 (0 KM)

8. Sandero

No ano passado, o clássico modelo da Renault, lançado em 2007, deixou de ser produzido no Brasil. Versões zero-quilômetro do hatch invocado, porém, ainda podem ser encontradas no mercado.

Consumo energético: 1,48 MJ/km

Quilometragem por litro: 10,2 km/l na estrada (etanol) e 14,7 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 73.700 (0 KM)

9. Gol MPI

No final do ano passado, a Volkswagen colocou um ponto final na história do Gol, que começou 42 anos antes. Ainda dá para encontrar modelos novos à venda com direito a air bags, ar condicionado, direção hidráulica e freios ABS, entre outros itens básicos.

Consumo energético: 1,49 MJ/km

Quilometragem por litro: 10,7 km/l na estrada (etanol) e 15,2 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 74.790 (0 KM)

10. Voyage MPI

Outro que saiu de linha no final do ano passado. Com visual inconfundível, dispunha de ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, sistema de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), que evita o travamento das rodas em situações de emergência, e sistema "E-Flex" de partida a frio, entre outros atributos do tipo.

Consumo energético: 1,47 MJ/km

Quilometragem por litro: 10,9 km/l na estrada (etanol) e 15,6 km/l na estrada (gasolina)

Preço na Mobiauto: a partir de R$ 89.890 (0 KM)