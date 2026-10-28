O futuro tem quem faça: a importância do servidor público para sustentar avanços após as eleições

Nas transições de governo, reconhecer quem sustenta as políticas públicas é uma condição para avançar. Porém, a pergunta que fica é: estamos preparados para levar adiante o que já aprendemos?

Políticas de Estado exigem tempo e maturação, especialmente em áreas como saúde, educação, transporte público e segurança, nas quais os avanços dependem de planejamento, investimento e ações que atravessam mandatos. Enquanto uma política de alfabetização precisa de formação continuada dos professores e acompanhamento da aprendizagem, a organização de uma rede de saúde exige integrar serviços e preparar equipes. Da mesma forma, reduzir a violência ou melhorar a mobilidade demanda continuidade, avaliação e aperfeiçoamento, porque, embora os governos mudem, a vida da população não entra em transição.

É nesse encontro entre a mudança política e a continuidade da vida que o trabalho dos servidores revela uma de suas maiores contribuições. São eles que ajudam o Estado a atravessar governos, preservando vínculos, conhecimento e a capacidade de atender. Ao guardar a memória institucional e sustentar boas práticas, contribuem para que políticas de interesse público sejam preservadas e aperfeiçoadas, acima de interesses partidários ou circunstanciais.

Reconhecer essa contribuição, neste mês do Servidor Público, nos leva a outra reflexão: quanto do futuro que queremos construir depende de reconhecer o que essas pessoas já sabem fazer?

A experiência dos servidores

O envelhecimento da população, as mudanças no mundo do trabalho e a demanda por serviços mais acessíveis trazem novos desafios à gestão pública. Diante desse cenário, a incorporação da inteligência artificial amplia as possibilidades de resposta, ajudando a reduzir tarefas repetitivas e melhorar o atendimento. Seu uso ganha sentido quando orientado pela experiência dos servidores e pelas necessidades da população.

Essa experiência se constrói ao longo do tempo. Na educação, a professora conhece o percurso de aprendizagem dos alunos; na saúde, a equipe da unidade acompanha as famílias do território; na execução de um projeto, o técnico sabe por que ele foi adaptado e quais dificuldades ainda precisam ser superadas. Esse conhecimento produzido na experiência merece, portanto, orientar as próximas decisões.

Nas transições, ouvir essas pessoas permite que uma nova gestão comece de um ponto mais avançado. Por isso, além de receber contratos e relatórios, quem chega precisa compreender os aprendizados das equipes: o que está dando resultado, onde há oportunidades de melhoria e quais compromissos exigem atenção imediata. Assim, o conhecimento de quem permanece se torna uma vantagem para quem chega.

A alternância de poder traz novas escolhas e impulsiona mudanças. Para que essa renovação produza avanços duradouros, uma administração bem preparada pode combinar sua agenda com o patrimônio de experiências que recebe. É dessa forma que as políticas de Estado ganham consistência, com cada governo acrescentando capacidade ao que já foi construído, sem descontinuar boas práticas apenas porque tiveram início em outra gestão. Ao contribuir para que essas iniciativas sejam avaliadas e aperfeiçoadas, os servidores têm papel fundamental na defesa da continuidade e do interesse público.

Transparência e participação social

Os servidores também exercem um papel de controle social ao acompanhar a execução das políticas, identificar desvios e contribuir para que as decisões atendam às necessidades da população. Esse compromisso se expressa ainda na produção de informações acessíveis, nas respostas às ouvidorias e no apoio aos conselhos, fortalecendo a transparência e a participação da sociedade. Com isso, a população pode acompanhar resultados e participar da discussão sobre os rumos das políticas que afetam sua vida.

Para que esse patrimônio de conhecimento continue a se desenvolver, é preciso também abrir espaço para novas gerações e competências. Jovens e profissionais de diferentes áreas podem encontrar no serviço público a oportunidade de melhorar uma escola, ampliar o acesso à saúde ou desenvolver soluções para problemas de sua cidade. Nesse processo, a troca com quem já conhece esses desafios permite que experiência e novas ideias avancem juntas.

É por isso que o serviço público precisa estar nas conversas sobre propósito e transformação social. Para transformar esse potencial em resultados, atrair novos profissionais e desenvolver quem já está no Estado exige formação, boas lideranças e espaço para inovar.

Neste Dia do Servidor Público, celebramos quem faz uma decisão se transformar em atendimento, aprendizado e cuidado. Para que essa celebração tenha efeitos duradouros, que o reconhecimento a esse trabalho se traduza em escuta, oportunidades e condições para continuar construindo políticas que melhorem a vida das pessoas e atravessem governos.