Mulheres que movem o transporte brasileiro e a transformação corporativa

Escolher qual caminho trilhar no meio corporativo não é tão simples quando se trata de gênero. É um desafio constante, mas estamos felizes em poder contar com lideranças preparadas e engajadas em transformar experiências equivocadas em combustível para fortalecer essa luta, que afeta o feminino, a economia e o desempenho das empresas. E é esse o ponto central deste artigo, que traz a narrativa de mulheres que ocupam cargos de liderança no setor de transporte.

Para as mulheres, crescer profissionalmente ainda significa enfrentar obstáculos que vão além da qualificação técnica ou da experiência. Em muitos setores, ocupar determinados espaços continua sendo um ato diário de resistência. O setor de transporte, historicamente dominado por homens, é um exemplo disso, mas ele tem sido transformado por mulheres que decidiram não apenas estar nesses espaços, mas redefini-los.

“O setor de transporte não pode se omitir diante de temas tão relevantes para a sociedade. A violência e a discriminação são alimentadas por uma estrutura histórica de desigualdade, pela desinformação e pelo machismo estrutural presente no Brasil. Seu enfrentamento exige, primeiramente, letramento sobre o que constitui violência — que vai muito além da agressão física, incluindo práticas como o silenciamento, a deslegitimação e o descrédito profissional. O combate efetivo passa pela informação contínua, pela transparência e pela existência de canais éticos, seguros e acessíveis.

Informar é um dever permanente; denunciar é um ato de coragem que precisa ser acolhido e protegido institucionalmente”, afirma Eliana Costa, diretora adjunta do Instituto de Transporte e Logística (ITL).

Brasília é o centro das decisões do Brasil e, quando estive lá nas últimas semanas, durante o evento Mulheres no Transporte, idealizado pelo ITL, me deparei com mulheres que vêm transformando todo o ecossistema do transporte há mais de quatro décadas. Elas construíram seus caminhos e abriram espaço para que outras profissionais do setor de transporte e logística também pudessem liderar. Ao mesmo tempo, ajudaram a ampliar a compreensão dos profissionais homens, que ainda ocupam majoritariamente esses espaços, sobre a importância de ter equipes plurais e igualmente qualificadas e inseridas em ambientes seguros e dinâmicos.

“O nosso papel como entidade é justamente conscientizar e fazer com que empresas e empresários, sejam homens ou outras mulheres, entendam que esse assunto é necessário e que a empresa, como organismo social de extrema importância para a sociedade, precisa assumir esse papel educacional de conscientização constante, porque não só as vítimas podem estar dentro das empresas, mas também os agressores. É preciso envolver o homem nesse debate”, destaca Ana Jarrouge, presidente-executiva do Setcesp (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região).

Elas atuam como empresárias, líderes, mecânicas de aeronaves e caminhoneiras, desenvolvendo soluções para companhias aéreas, trilhos e rodovias. Têm em comum uma trajetória marcada por eficiência, persistência e coragem para serem tudo ao mesmo tempo: mulheres, profissionais, mães e desbravadoras — com excelência, sem referências e, em grande parte do caminho, sem apoio.

“Trabalhamos para mudar essa realidade em todos os sentidos. Por exemplo, há uma área que estou reestruturando e eu disse: vocês precisam de mulheres nas equipes, na liderança e nos próximos cargos, porque hoje a área é composta exclusivamente por homens. Nesse sentido, estou conduzindo um processo intencional para garantir que mulheres tenham acesso a essas oportunidades, porque diversidade é essencial para criatividade, colaboração e evolução. Estou acompanhando de perto e fazendo questão de abrir caminhos reais para que mais mulheres entrem e tragam novas perspectivas. Só assim o time alcançará seu pleno potencial, ao refletir diferentes experiências e pontos de vista”, afirma Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

Mulheres com nome, sobrenome, uma causa e um objetivo: não serem mais as únicas em espaços onde os homens são maioria e serem respeitadas por quem são — profissionais.

“Eu segui o conselho do meu pai e decidi guiar a carroça, e não puxá-la. Hoje, minha família tem uma representante caminhoneira, motorista, que é mulher, e eles estão seguindo os passos dela. Então, por que buscar inspiração nos protagonistas dos filmes, se nós mesmas podemos ser protagonistas da nossa história e trajetória? A gente pode sempre se aplaudir, não precisa esperar aprovação dos outros”, diz Dhaisa Bremer, caminhoneira.

Essa busca é por reconhecimento, equidade e pertencimento. É sobre garantir que as próximas gerações encontrem menos barreiras e mais oportunidades. É permitir que meninas cresçam entendendo que podem pilotar aeronaves, dirigir caminhões, comandar operações logísticas, liderar grandes empresas e ocupar o espaço que desejarem.

“Depois de 21 anos trabalhando com aviação, hoje vejo muito mais mulheres entrando no setor, ocupando diferentes espaços e posições de liderança. É muito gratificante acompanhar esse movimento. Durante muitos anos, eu fui a primeira e única mulher ali dentro. E, quando falamos de segurança e respeito, percebo uma evolução importante: existem cada vez mais conversas, treinamentos e iniciativas de conscientização dentro da empresa. É muito positivo ver essa transformação acontecendo”, relata Graziella Oliveira, líder de manutenção da Latam Airlines Brasil.

Intencionalidade foi a palavra que ecoou entre elas. Intencionalidade para abrir portas, promover mudanças estruturais e construir ambientes mais plurais e representativos.

Mas essa palavra também esteve presente no discurso dos homens que compreenderam que não basta ser aliado apenas no discurso; é preciso assumir corresponsabilidade nessa transformação.

“O setor tem sido uma voz ativa na chamada de atenção quando o assunto é segurança. É um segmento com algumas características tradicionais, formado por muitas empresas familiares que perduram por gerações. E, como discutimos no evento, existe uma tradição de pai para filho, de filho para neto, e agora, com um olhar mais atento, começamos a mudar o rumo desse setor tão masculinizado. No SEST SENAT, temos avanços consideráveis por meio do GPTW e do selo Pró-Equidade de Gênero e Raça — certificações que refletem práticas de prevenção e enfrentamento à violência, além de políticas claras de acolhimento. Considero isso essencial para contribuir na sensibilização e conscientização sobre a importância de haver espaços para todos os gêneros e raças nas instituições”, afirma Vinicius Ladeira, diretor adjunto nacional do SEST SENAT.

Ao longo dos anos, vejo com clareza que o setor de transportes vem se abrindo às mulheres, e estas vêm assumindo, com profissionalismo e competência, espaços que até então não nos eram familiares. Seja em posições core, em áreas funcionais ou em cargos de liderança, as mulheres vêm suportando, de maneira sustentável, o crescimento deste setor.

Honrar os caminhos abertos até aqui é celebrar as mulheres que vieram antes de nós e garantir a permanência desse ecossistema aberto às mulheres que estão por vir.

Precisamos garantir ações intencionais para continuar avançando, olhar para os talentos femininos sem vieses e, sobretudo, garantir estrutura e condições seguras para que esses talentos tenham condições de vivenciar seu máximo potencial. Ações como letramento, capacitação e geração de oportunidades farão toda a diferença neste setor”, destaca Cintia Rocha, diretora de Recursos Humanos da DHL Supply Chain.

O futuro do transporte também passa pela diversidade. Passa pela capacidade de reconhecer talentos sem que o gênero seja um fator limitante e, sobretudo, por lideranças comprometidas em transformar ambientes historicamente excludentes em espaços de oportunidade e inovação. Essa pauta atravessa o campo social, mas também movimenta a economia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de transporte, armazenagem e correio movimentou cerca de R$ 395,6 bilhões em 2025, reforçando sua relevância para o desenvolvimento do país.

“Mulheres: o setor de transporte é vasto e cheio de oportunidades para quem quer transformar o país; ocupem seus lugares com confiança. Ao promover, em maio, na sede do Sistema de Transporte, em Brasília, a segunda edição do evento Mulheres no Transporte — Trajetórias que Inspiram, reforçamos o nosso compromisso em reconhecer o protagonismo de lideranças femininas e ampliar sua presença em cargos estratégicos e técnicos no setor. ‘O transporte é essencial ao Brasil e nós, mulheres, somos essenciais ao transporte’. Homens: venham preparados para trabalhar em um ambiente de colaboração e respeito mútuo, onde a diversidade é a nossa maior força motriz. O transporte é o movimento que move o Brasil, e esse movimento precisa de todos”, conclui Eliana Costa, diretora adjunta do ITL.

Quando as mulheres avançam, não é apenas um setor que evolui. É toda a sociedade que se movimenta junto.