Meio ambiente não pode ser pauta apenas quando o clima extremo chega

Quando recebo um convite como o da Cúpula Mundial do Clima São Paulo, recebo também a oportunidade de somar ações conjuntas com líderes de todo o Brasil para que o meio ambiente não seja pauta somente quando eventos climáticos extremos acontecem.

O El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e capaz de alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do país, assim como outros eventos relacionados ao clima, tem nos preocupado e, sobretudo, nos mobilizado a buscar medidas para garantir a segurança da população brasileira em todos os territórios, principalmente nas periferias que têm menor infraestrutura para enfrentar situações de emergência.

Os dados mais recentes mostram que há motivos reais para que a tomada de decisão seja efetiva, pois, a hipótese não é distante. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em julho de 2026, 157 municípios brasileiros estavam em situação de seca severa, mais de quatro vezes o número registrado em maio, quando eram 38. O cenário reforça que a prevenção precisa começar antes que a emergência seja desencadeada.

Também sabemos que os fenômenos climáticos podem ser monitorados e antecipados. Em junho deste ano, os órgãos brasileiros de monitoramento confirmaram a configuração de um novo episódio de El Niño, com probabilidade superior a 90% de permanência até, pelo menos, o início de 2027. Se temos informação, dados e capacidade de previsão, precisamos transformar esse conhecimento em planejamento permanente, com políticas públicas capazes de mitigar impactos futuros, fortalecer as cidades e proteger quem está mais vulnerável.

O desafio de colocar a prevenção no centro das decisões sobre clima, cidades e desenvolvimento

Temos desafios que não são isolados e cuja amplitude afeta cadeias e estruturas capazes de interromper o fluxo de inovação que estamos construindo. É por isso que os temas que estão correlacionados ao meio ambiente são tão importantes.

Divido com vocês um trecho da conversa que tive com Guilherme Xavier, Diretor Executivo do Pacto Global – Rede Brasil, engenheiro elétrico pela Universidade de Brasília e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, sobre os rumos da agenda ambiental. O especialista em net zero, análise de risco climático, financiamento climático e descarbonização com mais de três décadas de experiência nas áreas acadêmica e gestão foi categórico no que se refere à sigla (ASG), pois os princípios que a representam não podem ser deixados de lado.

“A sustentabilidade está evoluindo. Em meio ao debate sobre um suposto recuo do ASG, especialmente por tensões geopolíticas, o que observamos não é o abandono dessa agenda, mas sua incorporação definitiva às decisões de negócio. Mudam os nomes — resiliência, transição, competitividade —, permanecem os desafios.

O mercado busca resultados. Investidores, reguladores e clientes exigem evidências de que empresas estão preparadas para lidar com riscos climáticos, cadeias produtivas mais transparentes, proteção da natureza e desenvolvimento do capital humano. É a sustentabilidade baseada em dados, governança e estratégia.

Nesse contexto, o Brasil reúne vantagens difíceis de replicar: uma matriz elétrica majoritariamente renovável, biodiversidade única, bioeconomia, mercado de carbono em desenvolvimento e papel estratégico na oferta de minerais críticos para a transição energética. Soma-se a isso o avanço na adoção dos padrões internacionais de reporte de sustentabilidade, fortalecendo a confiança dos investidores e ampliando o acesso das empresas brasileiras ao capital global.

À medida que a sustentabilidade se consolida como um componente da estratégia empresarial, cresce também a exigência por informações confiáveis e comparáveis. Assim como os indicadores financeiros, os dados de sustentabilidade passam a orientar decisões de investimento, crédito e negócios, tornando transparência e governança atributos indispensáveis para competir em mercados cada vez mais exigentes.

No Pacto Global – Rede Brasil, acreditamos que a pergunta deixou de ser se a sustentabilidade importa. A questão agora é como transformá-la em vantagem competitiva. Empresas que integrarem clima, natureza, pessoas e governança à estratégia estarão mais preparadas para prosperar em um mercado que exige transparência, adaptação e visão de longo prazo. Afinal, talvez o ASG nunca tenha sido o objetivo. O objetivo sempre foi construir empresas melhores e mais preparadas para o futuro”, compartilha o líder de prática de clima e sustentabilidade para a América Latina.

A agenda climática deve ser incorporada ao planejamento das empresas, desde a infraestrutura até a geração de emprego e renda. Precisamos falar de prevenção e de governança com práticas consistentes, capazes de antecipar riscos, orientar decisões e garantir que sustentabilidade e responsabilidade estejam integradas à estratégia de negócios.

Participar de espaços de diálogo como a Cúpula Mundial do Clima São Paulo significa, para mim, assumir essa responsabilidade: somar conhecimento, experiências e vozes para construir caminhos necessários e possíveis. Porque cuidar do clima também é cuidar das pessoas — e nenhuma estratégia de desenvolvimento será verdadeiramente sustentável se não houver a intenção e ação de proteger territórios e pessoas.