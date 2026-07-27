IA acelera processos, mas são as pessoas que impulsionam a inovação

Nos últimos anos, tornou-se comum associar inovação exclusivamente ao uso de ferramentas tecnológicas, mas a cultura organizacional segue sendo o pilar decisivo das instituições. A tecnologia tem acelerado tarefas e identificado padrões, mas não é capaz de substituir elementos essenciais para o crescimento sustentável de uma empresa, que depende exclusivamente de pessoas capacitadas e atualizadas.

Questionar processos, propor soluções e transformar desafios em oportunidades acontece a partir da experiência humana, da diversidade de perspectivas e da sensibilidade para compreender contextos sociais que impactam os negócios.

Preparar equipes para trabalharem de maneira integrada é um diferencial inovador para empresas que, de fato, aplicam a tecnologia de maneira assertiva. As ferramentas disponíveis atualmente estão cada vez mais orgânicas, mas, para os processos de criação e resolução, são necessários muito mais do que tecnologias de ponta. É preciso trazer o time para perto e definir processos que exigem a sutileza de potencializar cada expertise.

A corrida pela adoção da inteligência artificial tem levado empresas de todos os setores a investirem em novas tecnologias na expectativa de aumentar a produtividade e impulsionar resultados. No entanto, de acordo com estudo realizado pela IDC para a Microsoft, os maiores retornos sobre os investimentos em Inteligência Artificial (IA) não estão associados apenas à implementação de ferramentas tecnológicas, mas também ao treinamento, à adaptação organizacional e ao desenvolvimento das equipes. Ou seja: o capital humano é o nosso ponto de partida, e as ferramentas tecnológicas, agregadoras.

E é por isso que a velocidade das transformações tecnológicas exige lideranças menos centralizadoras e capazes de conduzir o aprendizado contínuo. É preciso entender que a inteligência artificial opera sobre dados disponíveis, mas boa parte das decisões corporativas ainda depende de conhecimento construído ao longo dos anos por profissionais que compreendem nuances que não aparecem por si sós em planilhas ou algoritmos.

Costumo dizer que é preciso desconstruir para construir novamente, e isso se aplica também à IA, que está cada vez mais popularizada, o que torna essa tecnologia um recurso comum. Perceba: se todos utilizam os mesmos recursos tecnológicos, onde estará a diferenciação competitiva? Possivelmente, estará na capacidade de execução e na leitura singular que cada equipe faz do mercado.

Por isso, a capacidade de aprendizagem, adaptação e execução das equipes passa a ser o principal diferencial competitivo das organizações. A inteligência artificial continuará evoluindo e se tornará cada vez mais acessível. Consequentemente, as empresas serão distinguidas pela forma como desenvolvem pessoas, fortalecem suas lideranças e transformam conhecimento em decisões de qualidade.

O Brasil já demonstra esse movimento. Segundo estudo da KPMG, 86% dos trabalhadores brasileiros afirmam utilizar inteligência artificial em suas atividades, e 71% percebem ganhos de eficiência, qualidade e inovação com seu uso. Mas o que chamou minha atenção foi o fato de as empresas ainda estarem nos primeiros estágios de adoção estratégica da tecnologia, evidenciando que o grande desafio não é mais acessar a IA, mas criar uma cultura organizacional capaz de extrair valor dela de forma consistente.

Os algoritmos são relevantes, e a capacidade das organizações de formar profissionais que questionem, aprendam continuamente e tomem decisões com senso crítico já é, e continuará sendo o diferencial inovador. A inteligência artificial acelera processos, e as pessoas atribuem contexto, propósito e direção aos negócios. E é essa combinação entre tecnologia e inteligência humana que definirá quais empresas estarão preparadas para liderar as próximas décadas.