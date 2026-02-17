Proteção patrimonial em tempos de incerteza econômica

O ano de 2025 inicia-se com um cenário macroeconômico desafiador para investidores e famílias de alta renda. A taxa Selic mantém-se em patamares elevados, o dólar apresenta volatilidade acentuada, e as discussões fiscais no Congresso Nacional criam um ambiente de incerteza regulatória. Nesse contexto, surge uma questão fundamental: como o planejamento fiscal pode atuar como ferramenta estratégica de proteção patrimonial?

O contexto macroeconômico e seus reflexos tributários

A política monetária restritiva, embora necessária para o controle inflacionário, eleva o custo de capital e torna investimentos de renda fixa mais atrativos. Paralelamente, a Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023) e as mudanças previstas para a tributação de offshores e heranças sinalizam um ambiente de maior complexidade fiscal para os próximos anos.

Esse cenário macroeconômico não afeta apenas a rentabilidade dos investimentos, mas exige uma revisão profunda das estruturas patrimoniais existentes. A eficiência fiscal deixa de ser apenas uma questão de economia tributária pontual e passa a ser componente essencial da preservação do patrimônio em ambiente de juros reais elevados.

Planejamento fiscal estrutural vs. Planejamento tributário operacional

É fundamental distinguir planejamento fiscal estrutural de mera economia tributária. Enquanto o segundo busca reduzir impostos em operações específicas, o primeiro alinha a arquitetura patrimonial aos objetivos de longo prazo da família, considerando eficiência sucessória, proteção de ativos e governança familiar.

Em períodos de volatilidade macroeconômica, estruturas bem desenhadas oferecem flexibilidade para realocar ativos entre classes (renda fixa, renda variável, real estate), sem incorrer em custos tributários significativos. Holdings patrimoniais, por exemplo, permitem reorganizações societárias que seriam proibitivas se realizadas em nome de pessoas físicas.

A reforma tributária e o momento de estruturação

A implementação gradual da CBS e do IBS até 2033, combinada com a provável tributação de dividendos e com mudanças na tributação de offshores, cria uma janela de oportunidade para reestruturações. O período de transição permite que famílias avaliem seus modelos atuais e realizem ajustes antes da plena vigência das novas regras.

Adicionalmente, o cenário de juros elevados reduz o custo de oportunidade de manter estruturas de proteção patrimonial que, embora gerem despesas administrativas, oferecem segurança jurídica e eficiência sucessória superiores à simples aplicação financeira em nome de pessoas físicas.

Integração entre estratégia de investimentos e estrutura fiscal

A sofisticação do planejamento fiscal reside na integração com a estratégia de alocação de ativos. Em um cenário de Selic acima de 13%, investidores frequentemente concentram-se em títulos pós-fixados, negligenciando o fato de que a estrutura de detenção desses ativos pode impactar significativamente o resultado líquido de longo prazo.

A escolha entre pessoa física, holding operacional ou patrimonial, SPE de investimentos ou estruturas fiduciárias deve considerar não apenas a alíquota tributária imediata, mas também a liquidez desejada, os objetivos sucessórios e a governança familiar. Um portfólio de imóveis para renda, por exemplo, exige estrutura distinta de um portfólio de ações com alta rotatividade.

Conclusão: planejamento fiscal como gestão de risco macroeconômico

Em ambiente de incerteza macroeconômica, o planejamento fiscal transcende a simples busca por economia tributária e assume papel de gestão de risco patrimonial. Estruturas bem desenhadas oferecem proteção contra volatilidades regulatórias, facilitam transições geracionais e permitem aproveitar oportunidades de investimento sem limitações fiscais impeditivas.

O momento atual exige que investidores e suas famílias avaliem não apenas onde investir, mas como estruturar juridicamente seu patrimônio para navegar com segurança pelos desafios macroeconômicos e regulatórios dos próximos anos. A resposta adequada a juros elevados pode não estar apenas na realocação de ativos, mas na revisão profunda da arquitetura patrimonial que os sustenta.

Eduardo Barros de Carvalho Gil – Advogado Nahu Multi Family Office http://www.nahu.com.br