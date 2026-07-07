Por que os grandes investidores nunca apostam tudo em uma só moeda 

Todo grande investidor aprende, cedo ou tarde, a mesma lição: nenhum país, por maior que seja sua bolsa ou mais atrativa sua taxa de juros, merece 100% da confiança de um patrimônio. É uma regra simples de gestão de risco, mas que a maioria dos investidores brasileiros ignora, atraídos por um CDI de 14,25% ao ano, esquecem que estão apostando o patrimônio inteiro em uma única moeda, uma única economia e uma única jurisdição.

Imagine dois cenários idênticos que tiveram início há 14 anos: um investidor manteve seus recursos integralmente no Brasil, enquanto outro enviou uma parte para o exterior quando o dólar ainda custava R$ 2,00. Com a moeda americana atingindo patamares historicamente elevados, o capital investido fora do país alcançou o mesmo rendimento em reais antes mesmo de qualquer rentabilidade dos ativos em dólar, considerando somente a variação cambial. É exatamente esse tipo de armadilha que a atração pelo CDI de hoje, em 14,25% ao ano, esconde: comparado aos 6% ao ano rendidos por investimentos conservadores no exterior em dólar, a renda fixa nacional parece imbatível à primeira vista, por oferecer mais que o dobro da rentabilidade estrangeira. Porém, essa análise é incompleta e míope porque ignora os fatores que mudam o jogo no longo prazo. Olhar apenas para a taxa nominal do dia é um erro que apaga boa parte da equação do crescimento patrimonial.

Os Pilares Estruturais da Proteção

Ao apontar os motivos pelos quais você deve investir no exterior, prefiro iniciar por aqueles que não tangem a rentabilidade em si diretamente. O primeiro grande motivador para buscar a internacionalização é uma proteção que o sistema financeiro nacional, por sua própria natureza jurídica, não consegue oferecer: a soberania patrimonial. No Brasil, você está suscetível a muito mais ordens judiciais que bloqueiem contas, aplicações de renda fixa e ações vinculadas a um CPF em questão de horas e sem aviso prévio. Os números são alarmantes, com mais de 122 milhões de ordens de bloqueio geradas até outubro de 2025, afetando pessoas em situações cotidianas, como disputas trabalhistas domésticas, acidentes de trânsito ou conflitos societários de menor escala. O patrimônio mantido no exterior, por outro lado, encontra-se fora do alcance direto dessa ferramenta. Ele exige processos de cooperação jurídica internacional que são lentos, caros e complexos, funcionando como uma camada de segurança vital e um escudo de privacidade para o investidor.

Outro pilar fundamental é a sucessão patrimonial, um tema frequentemente subestimado, mas em que a legislação brasileira se mostra restritiva e engessada. O Código Civil impõe a chamada "legítima", que obriga a reserva de 50% dos bens para herdeiros necessários, como filhos e cônjuges, limitando a liberdade de quem deseja dispor de seu patrimônio de maneira personalizada ou estratégica. No cenário internacional, estruturas como o trust revogável permitem definir regras próprias de distribuição que funcionam imediatamente após o falecimento, evitando a morosidade e os custos destrutivos de um inventário. Isso é especialmente valioso para garantir a subsistência de familiares com necessidades especiais ou para otimizar a carga tributária, já que o imposto de herança para estrangeiros nos EUA pode chegar a brutais 40% se não houver uma estrutura offshore adequada para envelopar os ativos.

Além da proteção jurídica e sucessória, o investimento no exterior abre as portas para um universo de oportunidades que a B3, com pouco mais de 400 ações listadas, simplesmente não consegue suprir. O mercado americano oferece acesso a milhares de ativos globais, incluindo ETFs que replicam índices do mundo inteiro, REITs (os fundos imobiliários americanos) com alta liquidez e até a possibilidade de participar de grandes eventos do mercado privado, por exemplo o recente IPO da SpaceX. No Brasil, o investidor está exposto a uma economia focada em commodities e bancos; lá fora, ele financia a fronteira tecnológica e a inovação global.

A Matemática da Rentabilidade Real

Agora entramos no retorno da carteira em si. Para desmistificar a rentabilidade no exterior, é preciso entender que o retorno de um ativo em dólar, para quem vive no Brasil, é composto por dois motores que giram simultaneamente: o rendimento do próprio ativo e a valorização da moeda americana frente ao real. Para compreender o impacto prático dessa estratégia, basta observar os dados históricos.

Nos últimos 10 anos, mais precisamente do início de 2015 até o final de 2025, fica evidente por que a combinação de moeda forte com um ativo de rendimento moderado é tão avassaladora. Enquanto R$ 100,00 aplicados no CDI se transformaram nominalmente em R$ 276,36 e no Ibovespa chegaram a R$ 332,13, a rentabilidade da variação do dólar mais 6% ao ano revela uma história melancólica para investimentos locais, rendendo R$ 386,71. Até mesmo o tão falado IPCA + 6% ao ano ficou para trás.

Quando somamos uma valorização cambial média com um ativo que rende 6% em dólar, chegamos a uma composição nominal em reais muito difícil de ser batida no longo prazo. Esse número não apenas empata ou supera o CDI em diversas janelas temporais como fica acima, mas também oferece uma rentabilidade real consistente, protegendo o investidor contra a inflação doméstica e a perda de poder de compra global. Para quem possui um estilo de vida internacional, mantém filhos estudando fora ou viaja com frequência, essa alocação elimina as preocupações com volatilidade de curto prazo e custos elevados de IOF.

As Forças Estruturais de Desvalorização do Real

Essa perda de valor do real frente ao dólar não é um fenômeno aleatório ou um soluço temporário do mercado; é o resultado inevitável de quatro forças estruturais que atuam no longo prazo:

Diferencial de Inflação: O Brasil historicamente possui taxas de inflação bem mais altas do que os Estados Unidos, o que naturalmente derrete a paridade do poder de compra do real ao longo do tempo.

Ambiente Fiscal Fragilizado: O país convive com uma dívida pública crescente e dificuldades crônicas de ajuste de contas, o que afasta o capital estrangeiro estrutural.

Dependência de Commodities: Nossa economia é altamente dependente da exportação de produtos básicos e precificados internacionalmente, sofrendo severamente quando o mercado global recua.

Risco Político e Volatilidade: Ciclos eleitorais e crises institucionais recorrentes geram um prêmio de risco elevado, afugentando investidores de longo prazo.

Juntos, esses fatores criam uma pressão constante que faz com que a moeda americana tenda a se valorizar historicamente em janelas de dez anos ou mais. É uma dinâmica macroeconômica que deve se perpetuar nas próximas décadas, tornando a passividade cambial um risco alto demais para qualquer portfólio.

Da Estratégia à Execução Prática

O investimento em moeda forte permite que o investidor se descole do ciclo de juros brasileiro, deixando de ser refém exclusivo das decisões do Copom sobre a taxa Selic. Na prática, a recomendação para um portfólio balanceado costuma variar, geralmente, entre 10% e 30% do patrimônio em alocação internacional, dependendo do perfil de risco, do tamanho do patrimônio e dos objetivos de sucessão de cada família.

Felizmente, a implementação dessa estratégia tornou-se extremamente acessível. Investidores que estão construindo seu patrimônio podem utilizar plataformas digitais modernas com interface em português e relatórios integrados para a Receita Federal. Por outro lado, aqueles que já possuem grandes fortunas encontram nas estruturas de offshore e trusts a solução mais eficiente para gerir a eficiência tributária e a transição geracional.

Independentemente da estrutura escolhida, a conformidade legal é um pré-requisito indispensável. Toda a movimentação deve ser declarada corretamente no Imposto de Renda, incluindo a entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) junto ao Banco Central para valores acima de US$ 1 milhão.

No fim das contas, a diversificação global não significa apostar contra o Brasil ou desconfiar do potencial do país. Trata-se, puramente, de compreender que gerir riscos de forma profissional exige não concentrar toda a riqueza de uma vida sob uma única jurisdição e uma única moeda jurídica. Os grandes investidores aprenderam essa lição no século passado; os investidores do presente a utilizam para garantir o futuro.

Luciano Herzog, graduado em administração de empresas, consultor de investimentos CVM, sócio fundador e CEO da LDC Capital.