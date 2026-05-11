Por que o brasileiro ama os Estados Unidos, mas deixa todo o seu dinheiro investido no Brasil?

“Eu adoro Orlando! Tento levar as crianças para lá pelo menos uma vez a cada dois anos”. Eu aposto que você conhece pelo menos uma pessoa que poderia ser a dona dessa frase. Talvez você seja essa pessoa.

A Flórida parece o Brasil que deu certo. Você come churrasco, corta o cabelo, aluga carro, casa, faz até festa de aniversário – tudo graças à enorme comunidade brasileira.

Quando estamos indo embora, a sensação que fica é: “como passou rápido, queria viver aqui”. A pergunta que fica é: por que o brasileiro é tão apaixonado pelos Estados Unidos, mas mantém 98% do seu capital preso no Brasil?

Responder essa pergunta não é fácil, mas começa com esse homem:

Conhece esse homem? Pode colocar essa conta no nome do Getúlio!

A mensagem que ele quis transmitir, em 1933, era clara: o dinheiro do brasileiro pertence ao Brasil, não ao próprio brasileiro.

Em 1933, ele assinou o Decreto 23.258. O decreto era enorme, mas queria dizer basicamente o seguinte: quem mandasse dinheiro para fora sem autorização do governo cometia crime. Não multa, não advertência — crime, com cadeia, processo e ficha suja.

Nascia ali a expressão "evasão de divisas".

A mesma palavra que a Polícia Federal usa hoje, em 2026, quando bate na porta de um empresário às seis da manhã.

Vargas não inventou o controle de capitais. O mundo inteiro estava trancando dinheiro depois da quebra de 29. O Brasil transformou medida emergencial em religião nacional. Criou a SUMOC, deu monopólio de câmbio ao Banco do Brasil, e ensinou três gerações de brasileiros a sentir vergonha de ter um dólar guardado.

E pegou. Pegou tão fundo que, setenta anos depois da sua morte, o brasileiro médio ainda olha para uma conta no exterior como se fosse contrabando. Coisa de gente rica ou de político que aparece no Jornal Nacional.

E os resultados “da ideia do Getúlio”? Vemos os reflexos até hoje.

O brasileiro médio mantém 2,5% do patrimônio fora do país — mesma faixa de chineses e indianos, dois países que vivem sob controle de capitais polêmicos. Os fundos de pensão, que deveriam ser os primeiros a diversificar moeda e jurisdição para honrar pagamentos de longo prazo, alocam 1,1%. Não é o teto regulatório que limita: a CMN 4.994 já permite até 10%.

A própria FGV calcula que o brasileiro precisaria ter entre 16% e 18% fora apenas para neutralizar o efeito do câmbio sobre o consumo. Ou seja, o brasileiro reclama do governo, dos políticos, dos ministros, do risco Brasil, das leis trabalhistas, da loucura tributária, mas deixa 100% do seu patrimônio aqui.

Calma, antes que você se sinta culpado: eu mesmo vivi refém desse comportamento.

Hoje o meu negócio é responsável pelo planejamento patrimonial, estratégico, tributário, migratório e de negócios de mais de 800 famílias.

Gente que eu conheço pelo nome, nome da esposa, nome dos filhos – e que desejam investir melhor, migrar parte do patrimônio para os Estados Unidos, investir em construção civil por lá…

E eu mesmo, demorei mais de dez anos para tomar a decisão de migrar a maior parte do meu patrimônio para lá.

E olhe que eu já tinha casa lá (sim, eu tenho tudo isso de filho mesmo… não é uma creche), em Winter Garden, passei o último Natal com a família – mas investir, investir mesmo, foi uma decisão longa, demorada e difícil.

“Nossa, difícil por que?”, e eu te respondo com uma única palavra: costume!

A gente se acostuma mesmo é ao CDI, pagando 15% por ano.

A receber dividendo de empresas, ou de fundo imobiliário, sem sermos taxados.

A comprar ações com PL de 6, 7, 8 no máximo…

Daí você olha para os Estados Unidos e parece um bicho completamente diferente: os dividendos são tributadíssimos, as empresas fazem muito buyback, a tributação é pelo lucro… você vê as empresas com PL de 20, 30, 40, 70, 150…

No fim do dia você decide “continuar no Brasil, porque já conhece”.

“E qual é o caminho para começar, então? Eu quero, mas não sei como”, calma que eu te digo.

Na falta de uma dica, eu te darei cinco. Cinco passos simples para você começar agora a migrar o seu patrimônio para o país mais rico do mundo – sem estresse, sem mudanças malucas do dia para a noite, com tranquilidade…

Entender que não é um bicho de sete cabeças. Existem corretoras e bancos que abrem uma conta para você, nos EUA, na hora. Eu uso o BTG Pactual, por exemplo.

Você não precisa “mandar tudo para fora de uma vez”, comece aplicando todo mês, por exemplo, em ETFs como VOO e QQQM – são baratos e batem mais de 90% dos fundos de investimentos profissionais no longo prazo.

Não fique louco “pelo preço do dólar”. Invista todo mês, assim você ficará sempre com um preço médio.

A declaração do I.R não é o fim do mundo, cada vez mais contadores incluem esse processo junto da sua declaração, aqui no Brasil. Procure saber.

Foco no crescimento, não nos dividendos. Lá é o contrário do Brasil, ganhamos dinheiro mesmo quando a nossa carteira aumenta.

E o principal: investir é um estilo de vida – e serve para te fazer mais feliz!

Da próxima vez que você for para Orlando e pagar o fast-food da criançada em dólar, com o seu cartão americano, vai parar de ficar fazendo conversão e aproveitar muito mais a viagem.

Investir é para te libertar, para fazer você abandonar de vez a mania de ficar “convertendo” no meio da viagem.

Ícaro de Carvalho: Fundador d’O Novo Mercado. Time fundador da Avenue Securities. Pai de cinco crianças. Fundador da Vigília Capital, consultoria revelação do Banco BTG Pactual em 2025.