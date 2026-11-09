Quase todo planejamento patrimonial é construído em torno de um único medo: o dinheiro acabar. Simulamos crises, testamos cenários de inflação alta e de longevidade extrema, calculamos quanto é preciso para que a conta nunca chegue a zero.

Porém, raramente se mede o risco oposto: o dinheiro sobrar. Em excesso, tarde demais, para só então ir parar nas mãos de quem já não precisa dele.

Um estudo do Employee Benefit Research Institute (EBRI), que acompanhou aposentados americanos por até duas décadas, mostrou que quem se aposentou com mais de US$ 500 mil em ativos (excluído o imóvel próprio) consumiu, na mediana, apenas 11,8% desse patrimônio nos primeiros vinte anos de aposentadoria.

A explicação para isso pode ser encontrada nos estudos de Daniel Kahneman, Nobel de Economia, e Amos Tversky, pioneiros da economia comportamental, que mostraram que uma perda pesa aproximadamente o dobro de um ganho de mesmo valor. Consumir o patrimônio acumulado, mesmo quando planejado, é registrado como perda. E quanto maior o patrimônio, maior a ameaça percebida. Quem tinha medo de não pagar as contas passa a ter medo de perder o que acumulou. O gatilho muda, a angústia, não.

Autores como Bill Perkins, gestor de fundos americano e escritor do livro Morra sem Nada, buscam refletir sobre o tema. Segundo ele, devemos reconhecer que o dinheiro é um instrumento para ser convertido em experiências, e que experiências têm prazo de validade: certas viagens, certos projetos e certo tempo com os filhos dependem de saúde e energia que não estarão disponíveis aos 80 anos.

O dinheiro que se acumula e nunca é gasto representa tempo trabalhado para financiar um consumo que jamais aconteceu. Do ponto de vista econômico, é uma alocação que não maximizou o bem-estar de ninguém: nem de quem trabalhou, nem de quem herdará tarde demais. Quem morre com uma fortuna intacta não cometeu um ato de prudência; cometeu um erro de planejamento silencioso, sem a consequência visível de quem gasta demais.

O ponto mais forte do livro, porém, é sobre herança. Perkins mostra que, nos Estados Unidos, a idade em que as pessoas mais recebem herança gira em torno dos 60 anos, enquanto a utilidade máxima do dinheiro é por volta dos 30, quando se compra o primeiro imóvel, se criam filhos pequenos ou se abre um negócio. O herdeiro típico recebe o patrimônio quando a própria vida financeira já está resolvida. A transferência por morte ainda carrega custos de inventário, tempo de espera e um Estate Tax / ITCMD que a reforma tributária tornou obrigatoriamente progressivo a partir de 2027. Esperar a morte para transferir é, ao mesmo tempo, a forma mais tardia e uma das mais caras de fazê-lo.

Nada disso significa abandonar a prudência. A fase de usufruto do patrimônio exige mais técnica do que a de acumulação. Na prática, três decisões separam o patrimônio bem planejado do patrimônio apenas preservado. A primeira é proteger um piso: garantir que as despesas essenciais estejam cobertas por renda previsível e reservas de liquidez, de forma que o restante possa ser consumido sem ameaçar o padrão de vida. A segunda é definir uma curva deliberada de consumo, revisando-a periodicamente conforme o retorno real da carteira e a expectativa de vida. A terceira é separar desde já o que é dos herdeiros e antecipar parte dessa transferência, por doações planejadas, quando ela ainda muda a vida de quem recebe.

O mercado brasileiro passou décadas ensinando o investidor a acumular. Com o juro real nos níveis atuais, a pergunta relevante para boa parte das famílias de alto patrimônio já não é se o dinheiro vai durar, mas para que ele está durando.

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Henrique Stuart, CGA, CGE, é fundador e CEO da Stokos, multi-family office independente.

Gustavo Chula, CGA, é co-fundador e banker da Stokos, multi-family office independente