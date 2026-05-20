O que mercados voláteis ensinam sobre investir bem

Maio de 2026 | Jera Capital

Períodos de volatilidade são desconfortáveis. São também os mais didáticos. Quando os mercados se movem de forma brusca e imprevisível, as convicções são testadas, os erros de construção de carteira aparecem com clareza e as premissas que pareciam sólidas precisam ser revisadas.

O início de 2026 foi exatamente esse tipo de período. Rotação de ativos, tensão geopolítica, revisão de expectativas sobre juros e uma recuperação tão abrupta quanto a queda anterior. Para quem investe com horizonte de longo prazo, o ruído foi grande, mas o sinal, maior ainda. Este artigo reúne os aprendizados que esse ambiente reforçou e o que eles implicam para quem constrói patrimônio de forma séria.

Concentração é um risco que só aparece quando importa

Por anos, a concentração em determinadas classes e geografias foi recompensada. Tecnologia americana, dólar, ativos de crescimento. O investidor que seguiu essa lógica teve bons resultados e foi tentado a concluir que a estratégia era sólida quando, na verdade, o ambiente é que era favorável.

O problema da concentração é que ela não cobra preço no dia a dia. Cobra no momento de estresse, e nesse momento, o custo é alto e o tempo para reagir, curto. Quando o cenário mudou e o capital global começou a se redistribuir, carteiras sem diversificação real sofreram de forma assimétrica. Não porque os ativos eram ruins, mas porque estavam sozinhos.

Diversificação é a condição estrutural para capturar retorno ao longo do tempo sem depender de acertar o timing de eventos que, por definição, são imprevisíveis. Quem estava diversificado entre classes, moedas e geografias atravessou o período com volatilidade administrável e com posição para aproveitar a recuperação quando ela veio.

Timing de mercado é uma ilusão cara

Um dos padrões mais consistentes em comportamento de investidor é a tendência de vender no momento errado. Quando o mercado cai com força, a

pressão para sair é máxima, exatamente quando sair é mais custoso. Quando o mercado sobe com força, a tentação de entrar é máxima.

O ambiente de 2026 foi um teste desse padrão. A queda de março foi seguida por uma recuperação expressiva em abril. O investidor que saiu durante a queda e esperou sinais mais claros para voltar perdeu parte relevante do movimento de alta. O que ficou investido, com a carteira construída adequadamente para o cenário de incerteza, capturou os dois lados. Ainda há o caso do investidor disciplinado, aquele que aproveitou a queda para rebalancear a carteira, recompondo a posição para seu tamanho-alvo. Nesse caso, o cliente comprou um pouco dos ativos na baixa e participou ainda mais da alta.

Para o investidor de longo prazo, a pergunta relevante é se a carteira está construída para atravessar diferentes cenários sem depender de acertar o próximo movimento.

Risco não é só o que aparece nos relatórios

O setor de crédito privado passou por uma reprecificação relevante ao longo desse período. Fundos que foram apresentados ao investidor como alternativas de baixa volatilidade, com isenção fiscal e retorno acima do CDI, entregaram performance aquém do esperado ou até negativa em alguns meses. Não por má gestão necessariamente, mas por uma estrutura que carregava riscos que não estavam visíveis na volatilidade histórica.

Esse é um dos equívocos mais comuns na análise de risco: confundir baixa volatilidade passada com baixo risco real. Ativos ilíquidos ou com precificação infrequente aparecem como estáveis nos relatórios, até o momento em que o mercado os precifica de verdade. A estabilidade era contábil, não estrutural.

Avaliar risco de forma honesta exige ir além dos números de volatilidade. Exige entender a estrutura do ativo, a qualidade do gestor, as condições de liquidez em cenário de estresse e a correlação real com o restante da carteira, não a correlação histórica em ambiente tranquilo, que tende a subestimar o que acontece quando todos querem sair ao mesmo tempo.

Geopolítica e o fim do cenário único

Por muito, o planejamento de investimentos operou com um cenário base bem definido: globalização crescente, paz comercial razoável, inflação controlada, juros em trajetória em queda. Esse cenário base não existe mais da mesma forma. O conflito no Oriente Médio, as tensões comerciais e a fragmentação geopolítica

em curso criaram um ambiente de múltiplos cenários possíveis, e nenhum com probabilidade tão dominante a ponto de justificar uma carteira construída para apenas um deles.

Isso significa que ignorar a geopolítica como variável é um erro de modelagem. Carteiras resilientes em ambiente de incerteza estrutural têm algo em comum: foram construídas para funcionar em diferentes cenários, não otimizadas para um único.

Ativos reais (energia, commodities, infraestrutura) cumpriram essa função no período. Porque faziam parte de uma alocação construída para preservar valor em ambientes de pressão inflacionária e aversão a risco. O resultado foi uma proteção que não custou retorno nos períodos de calmaria.

O que o longo prazo exige que o curto prazo não pede

Investir com horizonte real de longo prazo é uma disciplina difícil de manter porque vai contra vários instintos humanos bem documentados. O instinto de agir quando há incerteza. A aversão à perda, que faz a dor de uma queda ser percebida como maior do que o prazer de um ganho equivalente. A tendência de ancorar expectativas em retornos recentes.

O que o longo prazo exige é diferente: uma política de investimento clara, construída antes do estresse e respeitada durante ele. Um processo de revisão periódico que não confunda ruído de curto prazo com mudança estrutural. E uma alocação que o investidor consiga sustentar emocionalmente, porque a melhor carteira no papel é inútil se o investidor vai abandoná-la na primeira queda de 10%.

Os grandes patrimônios construídos ao longo de gerações têm isso em comum: foram geridos com consistência, não com brilhantismo pontual. A capacidade de não estragar o que foi construído nos momentos de estresse vale mais, no longo prazo, do que acertar o melhor timing em um ciclo específico.

A pergunta que vale fazer agora

Diante de tudo que o início de 2026 trouxe, a pergunta mais útil que um investidor pode fazer não é sobre o cenário dos próximos meses. É sobre a carteira que tem hoje: ela foi construída para um único cenário ou para vários? Ela sobrevive a um ano como o que estamos vivendo sem exigir decisões de emergência? E a estrutura que a sustenta (jurídica, tributária, patrimonial) está alinhada com o horizonte que esse investimento exige?

Essas perguntas não têm resposta universal. Têm resposta específica, para cada estrutura familiar, cada perfil de liquidez, cada horizonte geracional. O que o ambiente atual confirma é que respondê-las com rigor, antes que o mercado force a resposta, é a diferença entre gestão patrimonial e reação patrimonial.

Felipe lidera a Jera Capital combinando 30 anos de solidez no mercado financeiro com uma visão empresarial global. Antes de fundar a Jera, consolidou sua expertise na gestão de recursos em instituições como Banco Fator e Unibanco. Sua liderança transcende o mercado local através de sua participação ativa na Young Presidents' Organization (YPO), a principal comunidade de liderança executiva do mundo. É administrador de empresas pela FGV-EAESP e Mestre em Economia do Setor Financeiro pela USP, mantendo-se comprometido com o rigor técnico como o guia fundamental para a tomada de decisões.

A Jera Capital é um multi-family office que conecta você, sua família e seu patrimônio a oportunidades diferenciadas nos principais mercados do mundo, por meio de soluções financeiras personalizadas, desenvolvidas com total independência e alinhamento de interesses. Com experiência e visão de longo prazo, decidimos em conjunto o portfólio que melhor se ajusta aos valores individuais e às restrições de cada família, que conta com nosso time de especialistas para proteger, diversificar e expandir seu patrimônio, da alocação global ao planejamento patrimonial.