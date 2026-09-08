O prêmio de crédito está mais no nome do que na classe. E a régua subiu

Em abril e maio, os fundos de crédito privado sofreram cerca de R$ 41 bilhões em resgates, volume que poderia sugerir uma deterioração generalizada da qualidade dos emissores brasileiros. Não foi o que aconteceu. O IDA-DI, que acompanha debêntures indexadas ao DI, viu o spread, ou prêmio pago acima do CDI, abrir 35 pontos-base sobre a média dos doze meses anteriores, mas a abertura não se prolongou nos meses seguintes, comportamento pouco compatível com uma reprecificação estrutural dessa classe de ativos. Entender por que um volume de resgates dessa magnitude coincidiu com uma abertura de spreads tão breve é o ponto de partida para decidir como se posicionar na classe daqui em diante.

O pico de cerca de 1,7% de spread médio registrado em meados de abril impressiona menos quando colocado em perspectiva. Ficou muito abaixo da abertura de 2023, quando o mesmo índice saltou de 1,53% para 2,66% no auge da crise da Americanas. Houve uma abertura relevante, mas menor do que a reprecificação daquele episódio. Por si só, esse movimento não aponta para uma deterioração generalizada do crédito privado.

Nas debêntures incentivadas, o movimento foi maior e mais lento, mas também sem indícios de deterioração generalizada. Entre agosto de 2025 e março de 2026, o IDA-IPCA Infraestrutura chegou a pagar menos que a NTN-B de prazo equivalente, com mínima de −0,50% em outubro, compressão que ganhou força com a MP 1.303, que previa tributar novas emissões a partir de 2026, mas caducou em outubro de 2025. Em 2026, esse movimento ainda aparece no desempenho da classe: até agosto, o índice rende 3,74%, contra 6,75% do IMA-B. Um mercado que pagava menos que o Tesouro e volta a pagar mais está corrigindo uma distorção de preço.

Os problemas são reais e aparecem de forma diferente em cada balanço, como no caso da Raízen, que operava com dívida líquida/EBITDA de 5,3 vezes antes de recorrer à recuperação extrajudicial, ou da Braskem, que ainda apresentava dívida líquida/EBITDA de 6,7 vezes no trimestre anterior ao pedido de recuperação extrajudicial. O custo elevado do capital, porém, é um fator comum ao mercado. Com a Selic ainda em 14%, mesmo após quatro cortes consecutivos, o custo da dívida segue pesando sobre empresas mais alavancadas. Nesse contexto, o número de empresas em recuperação judicial alcançou 7.726 em junho, 20,5% acima de doze meses antes. O que se observa é uma combinação de problemas específicos de determinados emissores com um cenário macroeconômico ainda difícil, e não uma deterioração uniforme de toda a classe.

Em períodos de maior aversão a risco, o aumento dos resgates pode gerar pressão vendedora também sobre os ativos mais líquidos da carteira, inclusive papéis de boa qualidade. A marcação a mercado desses ativos se reflete negativamente na cota do fundo, e a própria queda da cota pode alimentar novos resgates. Enquanto esse ciclo durar, o spread observado pode refletir tanto pressão de liquidez quanto risco de crédito, e separar as duas coisas é o que permite ao investidor usar o aumento de prêmio a seu favor. Essa dinâmica, isoladamente, não altera a capacidade de pagamento dos emissores, mas altera o preço pelo qual seus ativos são negociados, e é essa diferença que define se o movimento cria uma oportunidade ou apenas reflete uma deterioração real do crédito.

No mercado primário, as emissões de debêntures recuaram 28,7% em julho na comparação com o mesmo mês de 2025, enquanto os fundos voltaram a absorver 49% das debêntures colocadas, contra 14% no segundo trimestre, combinação que pode favorecer uma acomodação dos spreads. Em julho, 89% das emissões saíram sem garantia real, característica comum nesse mercado e que reforça a importância de analisar a capacidade de geração de caixa e a estrutura de capital do emissor.

A reprecificação dos spreads também atingiu emissores de melhor qualidade de crédito, mas de forma heterogênea entre nomes e setores. Capturar esse prêmio é, portanto, mais um trabalho de seleção do que de simples alocação na classe. Mesmo uma análise criteriosa não elimina o risco de um evento específico em um emissor, por isso a concentração por emissor permanece um risco à parte, e diversificar é o que limita seu impacto.

Na prática, a régua de análise passa por três pontos que 2026 tornou mais visíveis: a liquidez da carteira em relação ao prazo de resgate, a concentração por emissor e a solidez financeira de cada companhia, medida pela geração de caixa e pela estrutura de capital. Esses fatores ajudam a determinar quanto risco o investidor está assumindo para capturar o prêmio oferecido.

A deterioração de crédito, na maioria dos casos, é progressiva: a evolução das demonstrações financeiras costuma dar sinais antes que o preço reflita integralmente o problema. O ano não revelou uma deterioração uniforme do crédito privado; mostrou que, quando o prêmio passa a depender mais do nome do que da classe, a régua de análise também precisa subir.

-----

Paulo Dall’Agnol Jr. é CFA charterholder, sócio-fundador e diretor de Gestão da KP Wealth Management. Com sede em Porto Alegre, a KP atua há 10 anos na gestão de patrimônio e de fundos de crédito privado.