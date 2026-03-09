O prêmio da paciência: liquidez, iliquidez e a falsa segurança do curto prazo

Por Bernardo Zajd

Ao longo das últimas quatro décadas, poucas ideias foram tão persistentemente ignoradas — e tão recorrentemente comprovadas — quanto a noção de que a liquidez excessiva tem um custo. Não um custo explícito, facilmente observável, mas um custo silencioso, acumulativo e estrutural: a renúncia ao prêmio da paciência.

No início dos anos 2000, David Swensen, então responsável pela gestão do endowment da Universidade de Yale, tornou-se o principal formulador moderno dessa tese. Sua estratégia partia de uma constatação simples e poderosa: investidores com passivos de longo prazo — universidades, fundações e, por analogia direta, famílias de elevado patrimônio — não apenas podem, como devem, explorar ativos menos líquidos. Não por charme, heroísmo ou ousadia, mas por racionalidade econômica.

O histórico é eloquente. Ao longo do século XX, nos Estados Unidos, ativos menos líquidos — small caps, private equity, venture capital, imóveis, investimentos em infraestrutura e outros ativos reais — entregaram retornos superiores às alternativas mais negociadas e acompanhadas. A explicação não está, necessariamente, em maior risco intrínseco, apesar de a própria iliquidez ser um risco adicional. A explicação, em geral, está na menor eficiência informacional. Onde há menos cobertura, menos competição e menos imediatismo, há maior espaço para análise fundamentalista, disciplina e geração de valor.

Mas, mais do que a possibilidade de retornos elevados, os ativos ilíquidos oferecem uma vantagem insuperável, base para a tese de David Swensen: descorrelação e diversificação. Descorrelação é vida para investimentos de longo prazo. A maior parte dos investimentos ilíquidos não segue a lógica e os movimentos erráticos dos ativos líquidos e, por isso, são excelentes diversificadores de risco de portfólio. A variação dos juros do Banco Central não afeta o crescimento de uma floresta de eucaliptos. Da mesma forma, os movimentos do Ibovespa não afetam a possibilidade de uma causa judicial ser ganha ou não, no caso de investimentos em litígios de terceiros (litigation financing).

Passados mais de vinte anos desde aquelas reflexões, o mundo mudou — mas o dilema permanece. Em 2025, convivemos com mercados financeiros mais líquidos, mais rápidos e mais sensíveis a narrativas de curto prazo do que nunca. A tecnologia reduziu custos de transação a quase zero, a informação tornou-se instantânea e o capital, inquieto. Paradoxalmente, nunca foi tão caro pagar por liquidez.

Para famílias investidoras, esse fenômeno assume contornos ainda mais relevantes. Diferentemente de fundos alavancados ou investidores institucionais pressionados por marcação a mercado trimestral, famílias possuem aquilo que o mercado mais penaliza: tempo. O papel de um family office não é maximizar retornos em janelas curtas, mas construir portfólios resilientes, coerentes com objetivos intergeracionais e capazes de atravessar ciclos econômicos completos.

Nesse contexto, a obsessão contemporânea por ativos indexados, produtos de alta liquidez diária e benchmarks de curtíssimo prazo revela-se não apenas conceitualmente frágil, mas estrategicamente equivocada. O custo de oportunidade tornou-se invisível: ao buscar conforto psicológico imediato, abdica-se da assimetria positiva de longo prazo.

O Brasil oferece um caso emblemático dessa armadilha. Historicamente marcado por juros elevados, o país desenvolveu uma cultura financeira profundamente ancorada no CDI. Além disso, desde a crise financeira de 2008, nos acostumamos com a sensação de que “mertiolate não arde”. Seja pela proteção dos bancos centrais, dos órgãos reguladores ou, no caso mais recente no Brasil, do FGC, a expectativa é que o “irmão mais velho” uma hora apareça no recreio para nos salvar da confusão.

Mesmo após o ciclo de normalização monetária global pós-pandemia, a taxa real brasileira segue elevada em termos históricos. O resultado é conhecido: o CDI continua sendo difícil de resistir, inclusive para investidores cujo horizonte de investimento deveria ser medido em décadas, não em meses.

Entretanto, como a história demonstra reiteradamente, a liquidez raramente está disponível quando é mais necessária. Momentos de estresse sistêmico comprimem saídas, ampliam spreads e expõem a fragilidade de portfólios excessivamente concentrados em instrumentos teoricamente seguros. Já ativos menos líquidos — quando bem selecionados, governados e dimensionados — tendem a atravessar crises com menor volatilidade econômica real, ainda que com menor conforto contábil.

A boa alocação patrimonial não é um exercício de market timing, mas de arquitetura. Exige clareza de objetivos, compreensão profunda das fontes de retorno e, sobretudo, capacidade institucional de análise e acompanhamento. É exatamente aí que o family office cumpre um de seus papéis mais fundamentais: compor uma carteira de investimentos balanceada que se perpetue ao longo de gerações. Nesse aspecto, o uso de instrumentos ilíquidos cumpre uma função essencial, criando novas fontes de retorno e diversificando o risco total do portfólio.

No fundo, o debate permanece o mesmo de vinte anos atrás. O que mudou foi apenas a sofisticação do ruído. Em um mundo cada vez mais obcecado por liquidez instantânea e rentabilidade vendida no Instagram e no YouTube, talvez a verdadeira sofisticação esteja em aceitar o desconforto temporário em troca de resultados estruturalmente superiores e mais estáveis.

Para famílias que pensam em gerações, o prêmio da paciência continua sendo — como sempre foi — um ativo escasso, mal precificado e extraordinariamente valioso.

*Bernardo Zajd é sócio-fundador e Co-CEO da 1618 Investimentos e tem mais de 20 anos de experiência na indústria de wealth management. Economista, com curso de especialização em behavioral finance na University of Chicago.