O patrimônio familiar foi construído. E agora?

Famílias de alto patrimônio costumam compartilhar as mesmas dores e cometer lapsos semelhantes, especialmente quando estamos falando de negócios que foram fundados pelos pais e expandidos pela gestão dos filhos. Trata-se de um capital consolidado ao longo de décadas de bons resultados operacionais. Nesses casos, além do sucesso empresarial, houve disciplina financeira para poupar e reinvestir os dividendos, seja no mercado financeiro ou, como é mais habitual, no setor imobiliário.

Quando o atual patamar financeiro já assegura o padrão de vida das próximas gerações, o principal ponto deixa de ser a acumulação e passa a ser a preservação: como perpetuar o poder de compra do patrimônio?

Na prática, três pontos críticos exigem atenção redobrada:

Gestão e sucessão do portfólio imobiliário. Imóveis são excelentes veículos para a preservação de valor e geração de renda passiva no longo prazo. No entanto, é comum observar uma concentração excessiva em determinadas regiões ou segmentos, ou seja, concentração de risco desnecessária. Além disso, a governança patrimonial precisa ser estruturada desde cedo: a criação de uma holding imobiliária, combinada a um acordo de sócios bem delimitado entre os herdeiros, é fundamental para profissionalizar a gestão da carteira no futuro e evitar atritos pessoais. Alinhamento de liquidez e horizonte de tempo. Com o patrimônio consolidado, o perfil da família tende a ser naturalmente conservador, uma postura coerente para quem busca proteger o que já conquistou. Uma das formas mais eficientes de otimizar a rentabilidade sem elevar a exposição ao risco é o alongamento dos prazos de aplicação, capturando o chamado term premium . Contudo, isso exige um planejamento de fluxo de caixa rigoroso. Se houver descompasso entre o prazo dos ativos investidos e a necessidade de liquidez da família, a venda antecipada de títulos de longo prazo pode acarretar perdas expressivas. Diversificação cambial e proteção jurisdicional. Este é, frequentemente, o ponto mais crítico e mais negligenciado. Patrimônios construídos no Brasil costumam carregar uma exposição desproporcional ao real e ao risco de jurisdição brasileiro. A atratividade das altas taxas de juros locais (como o CDI) atua como uma âncora visual, afastando as famílias da alocação internacional. Estudos de alocação global indicam que manter entre 20% e 40% do patrimônio em moeda forte é essencial não apenas para mitigar riscos soberanos, mas também para acessar teses globais de crescimento indisponíveis no mercado doméstico, como grandes empresas de tecnologia e inovação. Internacionalizar parte do portfólio significa melhorar a alocação do capital e garantir a continuidade da sucessão familiar com segurança institucional.

Em suma, a lógica de gestão deve evoluir no mesmo ritmo em que o patrimônio se consolida. As estratégias operacionais e de risco que serviram para construir a riqueza familiar não são as mesmas que garantirão a sua proteção, rentabilidade e perpetuidade para as próximas gerações.

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André von Baumgarten Kalim, CFP®, CFA, é consultor de investimentos e cofundador da Origami Investimentos.