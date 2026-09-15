O papel do multi-family office em um ano de múltiplas incertezas

Poucas vezes o multi-family office teve um mandato tão claro quanto agora. Ajudar famílias a atravessar um ambiente em que praticamente nenhuma variável relevante está definida. Câmbio, juros, tributação e até a continuidade das regras do jogo dependem de desdobramentos que só serão conhecidos nos próximos meses. Nesse contexto, o papel do MFO é blindar o patrimônio, buscando a melhor estratégia e diversificando em vários ativos, como juros, moedas e bolsas.

No Brasil, 2026 é um ano eleitoral, e o mercado tem tratado esse fator como uma das principais fontes de volatilidade para os próximos meses. A principal preocupação do mercado é com o fiscal e como o novo governo vai endereçar o assunto, influenciando o comportamento de câmbio, juros e bolsa.

As estimativas divulgadas por casas de análise ilustram bem a amplitude dessa incerteza. Em um cenário de reancoragem fiscal, projeta-se recuo do dólar, continuidade da queda da Selic e o Ibovespa buscando novos patamares. No extremo oposto, sem sinalização de ajuste, as mesmas casas trabalham com a possibilidade de juros voltando a subir, dólar desvalorizando e bolsa perdendo atratividade. O resultado da eleição é que vai orientar o planejamento patrimonial. Neste momento, carteiras e estruturas precisam ser resilientes a qualquer um dos desfechos, não apenas ao mais provável.

A isso somam-se as novas regras tributárias de offshores, fundos exclusivos, altas rendas e ITCMD, que alteraram premissas que, até pouco tempo, pareciam estáveis. Decisões de investimento, sucessão e reorganização societária que antes podiam ser tratadas separadamente agora dependem de uma leitura conjunta, e o ambiente eleitoral adiciona mais uma camada de instabilidade sobre esse quadro já em transformação.

O tabuleiro externo, juros americanos, geopolítica e o novo ciclo tecnológico

Do lado de fora, o principal ponto de atenção imediata é a reunião do Federal Reserve em setembro, marcada por uma tensão entre a autoridade monetária americana e a Casa Branca, que pressiona publicamente por juros mais baixos em meio a uma leitura dividida sobre a inflação. O desfecho dessa disputa institucional tem potencial de mover o dólar globalmente e, por consequência, o custo de capital para o mundo todo.

Paralelamente, tensões geopolíticas seguem no radar como fator de risco energético e inflacionário. A existência ou não de uma bolha nas empresas de tecnologias de IA e um possível aumento das taxas de juros globais deixam o cenário externo mais desafiador.

O que isso muda na prática para o wealth management

Diante desse duplo tabuleiro, interno e externo, a função do MFO se torna menos a de acertar o cenário e mais a de blindar a família contra os cenários que não se concretizarem como esperado.

Diante disso, é importante a diversificação geográfica e de moeda, para que o patrimônio não dependa de um único desfecho cambial ou fiscal; gestão ativa de liquidez, garantindo fôlego para atravessar períodos de maior volatilidade sem decisões apressadas; revisão periódica das estruturas societárias e sucessórias, à luz das mudanças tributárias já em vigor e das que ainda estão em fase de regulamentação nos estados; governança patrimonial, para que decisões de família, sobretudo as que envolvem antecipação de herança ou reorganização societária, não sejam tomadas sob pressão do calendário político ou de mercado.

Incerteza não é motivo para paralisia

Nesse momento, é importante ter a visão global e consolidada do portfólio, permitindo agilidade na tomada de decisão, alocando os ativos aderentes aos diversos cenários e buscando a melhor rentabilidade.

É exatamente aí que reside o valor de um planejamento patrimonial integrado, em construir, com antecedência, uma estrutura patrimonial, societária e sucessória capaz de absorver diferentes cenários sem comprometer os objetivos de longo prazo da família. Entre a expectativa e o resultado, é esse trabalho de bastidor que separa quem apenas reage à incerteza de quem se prepara para ela.

Claudio Coppola di Todaro é gestor da Venice RC. Com mais de 20 anos de experiência em gestão de patrimônio, responsável pela gestão dos fundos da casa.

João Paulo Mota é sócio da Venice. Com mais de 20 anos de experiência, em wealth management, crédito estruturado do agronegócio, imobiliário e planejamento patrimonial.