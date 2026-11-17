Provavelmente viveremos mais e com mais qualidade do que nossos pais e avós. Essa é a boa notícia. A má é que pouca gente está se preparando para pagar por esses anos a mais. No ritmo atual, uma parte da próxima geração pode chegar aos 70 ainda trabalhando, não por gosto, mas por falta de opção.

Os dados que mostram isso não são novos nem difíceis de achar. O que impressiona é como eles mudaram pouco o comportamento das pessoas.

Mais idosos, menos filhos

Em 2000, o Brasil tinha 15,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2023, já eram 33 milhões, segundo o IBGE. A projeção para 2070 é de 75,3 milhões, ou 37,8% da população. Quase quatro em cada dez brasileiros.

As famílias, ao mesmo tempo, encolheram. A taxa de fecundidade caiu de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 em 2023, bem abaixo do necessário para repor a população. O IBGE estima que o número de habitantes chegará ao pico em 2041 e começa a cair a partir daí.

Para quem está planejando a própria vida, porém, o número que mais importa é outro. Pelas Tábuas de Mortalidade do IBGE, quem completou 60 anos em 2024 tinha, em média, mais 22,6 anos pela frente. As mulheres, 24,2. É uma média, não um teto: muita gente vai passar dos 90. E alguém vai ter de pagar por esses anos, que incluem moradia, comida, plano de saúde, remédios e, muitas vezes, ajuda dentro de casa.

A conta da Previdência

O INSS funciona em regime de repartição: quem trabalha hoje financia quem está aposentado hoje. O arranjo depende de haver muita gente na ativa para cada idoso, e essa proporção está despencando.

Em artigo publicado no boletim Informações Fipe, o economista Rogério Nagamine Costanzi mostra que, em 1950, havia cerca de 13 brasileiros de 15 a 59 anos para cada pessoa com 60 anos ou mais. Em 2024, eram 4. Em 2070, devem ser 1,3. Não se trata de contribuintes por aposentado, e sim de uma relação entre faixas etárias, mas a direção é inequívoca.

O rombo já aparece nas contas. Segundo o Tesouro Nacional, o Regime Geral de Previdência Social fechou 2025 com déficit de R$ 317,2 bilhões, coberto com outras receitas da União.

Não acredito que o INSS vá deixar de pagar aposentadorias. Mas a reforma de 2019 dificilmente foi a última. Quem tem 25 ou 30 anos hoje não deveria fazer planos contando com as regras atuais de idade mínima, cálculo do benefício e reajuste. Elas vão mudar de novo; a dúvida é quando e como.

Sabemos do risco. E adiamos

Diante desse quadro, seria de esperar que as pessoas estivessem correndo para montar uma reserva própria. Não estão. Na 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, da ANBIMA com o Datafolha, só 16% dos não aposentados disseram ter começado a guardar dinheiro para a aposentadoria em 2025. É o menor patamar da série histórica da pesquisa.

Na geração Z, representada na pesquisa por pessoas que nasceram entre 1995 e 2010, o número cai para 12%. Outros 66% pretendem começar, mas ainda não deram o primeiro passo, e 22% nem pretendem.

Enquanto isso, 60% dos não aposentados contam com a Previdência pública para se sustentar na velhice. Entre os que já se aposentaram, 93% dependem do INSS. Na prática, quase todo mundo está apoiado justamente no sistema que está sob mais pressão.

O receio de envelhecer sem recursos não é novo. Em 2015, o Valor Econômico já publicava uma reportagem com o título “Envelhecer sem recursos financeiros assusta mais que a morte”. Mais de uma década depois, os dados brasileiros mostram que a formação de reservas para a aposentadoria continua limitada.

A tecnologia vai nos salvar?

Há quem enxergue esse futuro de outro jeito. Com inteligência artificial, robôs e automação, a produção ficaria mais barata e abundante, e uma sociedade mais velha poderia viver bem mesmo com menos gente trabalhando.

Elon Musk foi o mais longe nessa linha. Em janeiro de 2026, no podcast Moonshots, de Peter Diamandis, ele disse que poupar para a aposentadoria pode se tornar irrelevante em dez ou vinte anos. Na visão dele, a abundância gerada pela IA e pela robótica vai tornar o trabalho opcional e o dinheiro, cada vez menos importante.

Pode ser, mas eu jamais montaria o plano de aposentadoria de alguém em cima dessa aposta. Ninguém sabe quando esses ganhos vão chegar, quem vai ficar com eles e quanto vão, de fato, baratear o custo de vida de uma família, com plano de saúde e cuidador incluídos.

As duas apostas também não têm o mesmo risco. Se a abundância vier, quem poupou vai ter dinheiro sobrando e poderá rever os planos com folga. Se não vier, ou se demorar, quem não poupou não vai conseguir recuperar os anos perdidos.

Parar de trabalhar deveria ser uma escolha

Muitas famílias no Brasil não têm como guardar nada, porque a renda mal fecha o mês. Para elas, a resposta passa por políticas públicas, e não por dicas sobre disciplina financeira.

Mas quem consegue poupar e não poupa está fazendo uma escolha, mesmo sem perceber. E o caminho não é complicado. Primeiro, estimar quanto vai precisar por mês e calcular quanto precisa poupar para atingir seu objetivo. Depois, aportar todo mês, aumentar o valor quando a renda subir e revisar o plano de tempos em tempos.

Escolher bons investimentos ajuda, claro. Mas nenhuma carteira compensa dez anos sem aportes.

Trabalhar depois dos 70 pode ser ótimo para quem gosta do que faz e quer se manter ativo. O problema é trabalhar porque não existe outra saída. A diferença entre uma coisa e outra costuma ser decidida trinta anos antes.

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Samuel Lisboa é sócio-fundador da FH Advisors.