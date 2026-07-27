Muito além do "moderado": Por que a tolerância ao risco não cabe em um questionário

Por Felipe Tizzano*

Um estudo divulgado pela CVM em janeiro de 2025 trouxe um dado que deveria ser alarmante para toda a indústria de investimentos: 65% dos investidores afirmaram raramente ou nunca levar em conta o resultado da Análise de Perfil do Investidor, API, na hora de tomar suas decisões financeiras.

Na outra ponta, os profissionais de mercado que usam estritamente o resultado dessa pesquisa — que o cliente frequentemente preenche sem o devido cuidado — acabam prestando aconselhamento sem a profundidade e o contexto necessários, tornando-se muito menos assertivos

Afinal, se a fórmula não funciona para quem investe e quem aconselha, o sistema não se torna disfuncional?

A API nasceu para cumprir o processo de suitability exigido pela Resolução CVM 30. Foca especificamente em verificar se um produto é adequado ao perfil declarado do cliente antes de uma operação, em tese protegendo o investidor e, na prática, resguardando o intermediário de responsabilidade. Ela cumpre bem esse papel.

O equívoco é confundir conformidade regulatória com inteligência de alocação. Tentar construir uma carteira de investimentos balizando-se exclusivamente pela API (Análise de Perfil do Investidor) é o equivalente a realizar um diagnóstico médico sem antes conhecer o paciente. Falta contexto, falta vida. Essa distância se dá por três limitações estruturais:

· O retrato estático versus o fluxo da vida: O preenchimento da API é um instante congelado no tempo. Revisitado quase sempre por obrigação regulatória ou quando o cliente tenta operar fora do limite, o questionário ignora que, patrimônio, arranjos familiares e ciclos de mercado mudam em tempo real. É uma fotografia estática tentando guiar um filme em movimento

· Conflação de risk capacity e risk tolerance. O cliente sai da API classificado como "conservador", "moderado" ou "arrojado" — uma etiqueta única que mistura, sem distinguir, o quanto ele pode perder financeiramente sem comprometer seus objetivos e o quanto ele está disposto a perder sem entrar em pânico.

· Rótulo não é norte de alocação: Um selo de "arrojado" diz muito pouco sobre o que de fato fazer com o capital. Ele não desenha bandas de alocação, não prevê gatilhos de rebalanceamento, não define uma política de liquidez e muito menos estabelece regras de governança para o patrimônio familiar.

O Investment Policy Statement, IPS, nasce como resposta direta a cada uma dessas limitações. Ele substitui a rigidez do rótulo por um processo dinâmico: é um documento vivo, recalibrado diante de eventos de liquidez, transições geracionais ou novos arranjos familiares. O IPS não tenta espremer a complexidade humana em uma média aritmética; ele assume que o investidor é único.

A API não precisa ser abandonada, mas a ideia de que ela isoladamente é suficiente, sim.

Existe uma tentação natural de iniciar qualquer conversa patrimonial perguntando: "Quanto você quer ganhar?". No entanto, o desenho de um IPS maduro exige o caminho inverso.

Definir o limite de risco é o que confere realismo e sustentabilidade a um plano de alocação. Sem essa âncora de controle, qualquer meta de retorno não passa de wishful thinking — um desejo legítimo, mas sem conexão com a realidade do mercado.

E é aqui que entram a capacidade e a tolerância descritas na primeira parte. A regra prática do CFA é clara: o objetivo de risco final deve refletir o mais restritivo entre os dois. Se a capacidade financeira é alta, mas a tolerância emocional é baixa, prevalece a tolerância. Se a tolerância é alta, mas a capacidade é baixa, prevalece a capacidade, independentemente do quanto o cliente diz estar disposto a arriscar. Ignorar essa hierarquia ou não saber avaliar o quão capaz e tolerante o cliente realmente é, são os erros mais comuns na construção de um IPS.

Avaliar a capacidade tende a ser mais simples, feita por meio de dados parametrizáveis como estágio da vida, número de fontes de renda, patrimônio total fora da carteira em questão e necessidade de liquidez de curto prazo, entre outros. O mesmo não acontece para a tolerância, que é definida por inferência subjetiva, levando em consideração vieses comportamentais, relação emocional com o dinheiro e histórico pessoal.

Apenas com o teto de risco pavimentado, passamos ao retorno. Aqui, trabalhamos em camadas: o retorno necessário (o mínimo vital para manter o poder de compra e atingir as metas de vida) e o retorno desejado (as aspirações de crescimento). Se a matemática mostrar que o retorno desejado exige mais risco do que o tolerável, o papel do consultor é pedagógico: recalibrar a expectativa do cliente, jamais flexibilizar o risco para caçar rendimento

Definidos os trilhos de risco e retorno, o IPS avança sobre as particularidades que moldam a rotina da família. O framework do CFA Institute organiza essas restrições em cinco grandes blocos, que ganham contornos muito específicos no cenário nacional:

Horizonte de tempo — Pode ser único (uma meta, um prazo) ou multiestágio (aposentadoria daqui a 20 anos, mas com necessidade de liquidez em 3). Quanto mais curto o horizonte, menor a margem para volatilidade.

Impostos — No Brasil, isso exige navegar pelo emaranhado de alíquotas de renda fixa, fundos fechados, isenções (LCI, LCA, CRI, CRA) e as regras de tributação internacional sob a Lei 14.754/2023, separando regimes opacos de transparentes.

Liquidez — Traduzir a demanda por caixa em números e prazos reais. Quanto do patrimônio precisa de liquidez imediata (D+0 ou D+1) e quanto pode ser alocado em ativos ilíquidos de longo prazo

Fatores legais e regulatórios — Enquadramentos de qualificação de investidor perante a CVM, restrições corporativas por conflito de interesse ou regras de governança familiar.

Circunstâncias únicas — As idiossincrasias de cada cliente — desde restrições éticas de investimento (critérios ESG) até a manutenção de fatias concentradas de empresas familiares por motivos sentimentais.

Essa profundidade de informação é o que torna o consultor muito mais assertivo na hora de aconselhar. Quando o documento já registra a capacidade financeira real do cliente, sua tolerância emocional, o horizonte de cada objetivo e as restrições específicas da família, a recomendação deixa de partir de uma categoria genérica "moderado", "arrojado" e passa a ser calibrada para o cliente específico que está à frente.

Além disso, o IPS funciona como uma proteção comportamental: nos momentos de maior estresse de mercado, quando o cliente é tentado a vender no pânico ou a perseguir retorno depois de uma alta, o documento serve como um ponto de ancoragem acordado em um momento de racionalidade, algo que nenhum rótulo estático de perfil de risco é capaz de oferecer.

* Felipe Tizzano é sócio e Chief Investment Officer (CIO) da RTS Partners. Formado em Engenharia pela PUC-Rio, possui especialização em Análise de Risco e Comércio Internacional, é capacitado como gestor pela ANBIMA e analista pleno pela APIMEC além de ser CFA® e CAIA® Charterholder. Com sólida trajetória no mercado financeiro, é responsável pela definição da estratégia de alocação patrimonial da RTS Partners