Inteligência artificial gerindo sua carteira? Os limites da tecnologia na gestão patrimonial

Por Guilherme Ritter, Sócio e Coordenador de Backoffice – Sameside Gestão de Patrimônio, e Bruno Ozelame, Sócio e Analista Sênior de Gestão de Investimentos – Sameside Gestão de Patrimônio

Nunca houve tanto acesso à informação no mercado financeiro. Relatórios em tempo real, análises instantâneas de balanços e ferramentas baseadas em inteligência artificial alimentaram a ideia de que a tomada de decisão foi, enfim, democratizada. À primeira vista, parece ótimo: com mais dados e maior poder de processamento, o investidor estaria protegido contra erros relevantes. Restaria apenas montar um portfólio diversificado e aguardar os resultados. O problema é que a inteligência artificial não elimina o velho desafio da assimetria de informação; apenas lhe confere uma nova aparência.

A evolução do comportamento de risco do investidor de varejo é clara. No passado, o perigo estava na “dica quente” do colega de trabalho. Nos últimos anos, migrou para o carisma dos vídeos curtos de influenciadores digitais. Hoje, a ameaça é mais sofisticada. O palpite amador foi substituído por um texto coeso, tecnicamente articulado e repleto de jargões produzido por um modelo de IA. A forma mudou, mas o vazio metodológico permanece. O investidor continua sujeito a comprar um ativo sem compreender seu papel no portfólio, comprometendo a estratégia e o retorno no longo prazo.

A ilusão da resposta perfeita

É nesse ponto que surge a armadilha mais perigosa da atualidade para o investidor que busca gerir seu próprio patrimônio: confundir uma resposta com um método.

Com a IA, tornou-se muito mais simples transformar uma opinião qualquer em algo que se assemelha a análise técnica. Ela organiza argumentos com clareza e sustenta teses diametralmente opostas com a mesma desenvoltura. Basta solicitar ao algoritmo uma tese sobre por que determinada ação vai disparar, e ele a construirá com aparente autoridade. Se a tarefa for justificar por que esse mesmo papel caminha para uma recuperação judicial, o resultado poderá ser igualmente convincente. O algoritmo não avalia o risco; apenas devolve o viés de confirmação do usuário com uma sofisticação retórica que o conselho informal de terceiros jamais teve — e, por isso mesmo, com maior poder de indução sobre decisões desconectadas do perfil do investidor.

Investir não é responder a uma pergunta isolada como “qual ativo comprar agora?”, e sim conduzir um processo. É como guiar um navio até o porto: exige estabelecer objetivos, mapear restrições, calibrar a tolerância ao risco e traçar uma rota coerente que sobreviva aos imprevistos. Tudo isso para, ao final, chegar ao cais com segurança.

Quando a IA entrega uma “tese brilhante”, faltam as perguntas centrais do dever fiduciário, aquelas que realmente definem o perfil do investidor: quem é o cliente, qual sua tolerância ao risco e qual seu horizonte de investimento. Mais do que isso, em que contexto familiar esse patrimônio está inserido? Que compromissos ou passivos de longo prazo ele precisará atender?

O custo da tecnologia sem processo

Quando o investidor passa a consumir decisões baseadas em pílulas geradas por IA, o resultado prático já é conhecido pelas corretoras: ele gira a carteira excessivamente, persegue narrativas de curto prazo e corrói sua rentabilidade com custos transacionais e ineficiência tributária. Nesse cenário, a tecnologia não corrige o impulso emocional; ela o acelera. O barco fica à deriva, com os retornos prejudicados.

Ao atuar sobre a análise do portfólio, é natural que a IA tenda a sugerir movimentos. Mas será capaz de recomendar, no momento certo, que a melhor decisão é não fazer nada? E, ao receber essa orientação, o investidor a aceitaria com serenidade ou passaria a desconfiar da própria ferramenta?

Não por acaso, essa dinâmica acendeu o alerta vermelho entre os principais reguladores globais. Em 2024, a European Securities and Markets Authority (ESMA) publicou orientações destacando riscos como a opacidade dos modelos, os vieses algorítmicos e o excesso de confiança dos investidores nas respostas automatizadas. Na mesma esteira, reguladores americanos como a SEC e a FINRA também passaram a alertar para o uso da IA como veículo de promessas financeiras ilusórias. Em essência, trata-se do mesmo problema de sempre: quando a forma de comunicação se torna mais persuasiva do que o conteúdo e o processo que a sustenta, o investidor se torna mais vulnerável. Não é muito diferente do que levou a ANBIMA a organizar o debate sobre os “finfluencers” no Brasil: o reconhecimento de que narrativas de investimento com aparência de autoridade, mas sem transparência, critério ou alinhamento ao cliente, ampliam a vulnerabilidade do investidor.

O diferencial da gestão patrimonial

Isso não significa que o mercado deva dar as costas à inovação. Nos bastidores da gestão patrimonial, a inteligência artificial já produz efeitos relevantes. Ela acelera o processamento de informações, organiza bases de dados e amplia a cobertura analítica. O ganho de produtividade é inegável, ainda que, por enquanto, seja difícil mensurá-lo com precisão.

A diferença crucial é que, em uma estrutura profissional, a IA é subordinada a um processo, e não o contrário. A gestão de patrimônio demanda método, governança, comitês e, sobretudo, alinhamento de interesses, o que significa estar ao lado do cliente e compreender seu contexto de vida. Implica também uma inteligência humana capaz de dizer “não” a uma narrativa fascinante quando ela não se ajusta à estratégia de alocação de uma família. Pressupõe reconhecer situações em que a rentabilidade deve ficar em segundo plano para preservar condições adequadas de liquidez. E requer disciplina fiduciária para sustentar posições que possam atravessar perdas no curto prazo, mas carreguem elevado potencial de retorno no longo prazo.

Sob essa ótica, o maior perigo da inteligência artificial para o investidor não está na sugestão flagrantemente errada — essa tende a ser facilmente descartada. O verdadeiro problema está na recomendação plausível, bem articulada, mas desconectada da realidade do cliente e de sua família. Se a IA é apenas a versão mais recente da velha “dica”, agora mais eloquente, veloz e convincente, o papel da gestora patrimonial continua sendo o mesmo: conduzir o cliente até seus objetivos, preservar seu legado e manter o patrimônio ancorado em segurança.