Fundos imobiliários impulsionam um novo ciclo de desenvolvimento no interior paulista

Por Caroline Bordini, Head de Comunicação & Marketing Patagônia Capital

O mercado imobiliário brasileiro, assim como o financiamento por meio do mercado de capitais, historicamente concentrados nas capitais, vive uma inflexão silenciosa e consistente, marcada por um avanço estruturado rumo ao interior do país. No estado de São Paulo, cidades médias e polos regionais têm se beneficiado de fatores como melhor qualidade de vida, custos operacionais mais baixos, infraestrutura consolidada e forte demanda habitacional. Nesse contexto, os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) assumem um papel estratégico ao viabilizar capital, escala e governança para um novo ciclo de crescimento.

Os FIIs tornaram-se instrumentos decisivos para destravar incorporações em regiões onde o acesso ao mercado de capitais ainda é restrito. Ao adquirirem grandes glebas e estruturarem operações de permuta financeira, esses veículos permitem planejamento de longo prazo e desenvolvimento imobiliário em escala.

Nesse modelo, as gestoras de recursos desempenham função central. Um exemplo é a Patagônia Capital, responsável pela gestão do Fundo Imobiliário TRLP11, que, em operações recentes no interior paulista, estruturou aquisições que podem resultar em Geral de Vendas (VGV) total superior a R$ 1,6 bilhão. Desse montante, estima-se que aproximadamente R$ 240 milhões correspondam à participação do FII, a serem realizadas ao longo de até cinco anos, evidenciando o potencial de geração de valor fora dos grandes centros.

A estratégia costuma envolver diversificação geográfica e foco em segmentos de demanda consistente, como o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que alia previsibilidade de vendas a impacto social relevante. Além disso, a priorização de projetos em estágio avançado de aprovação, com exigência de financiamento bancário e seguro de término de obra, reforça o controle de riscos e a disciplina financeira das operações.

Nesse modelo, as gestoras de recursos desempenham função central. São responsáveis por estruturar os fundos, selecionar ativos, conduzir diligências técnicas e acompanhar a execução dos empreendimentos, desde a sua concepção, comercialização, até a entrega da obra. Em mercados regionais, onde ainda há ineficiências e menor concorrência por capital, a capacidade de identificar oportunidades com perfil assimétrico de risco e retorno torna-se diferencial competitivo.

A adoção de premissas conservadoras, garantias reais e governança robusta contribui para elevar o padrão do mercado imobiliário local. Mais do que financiar projetos, os FIIs introduzem transparência, previsibilidade e gestão profissional, aproximando o interior paulista das melhores práticas do mercado de capitais.

Para o investidor, o modelo representa acesso qualificado a ativos imobiliários que, individualmente, demandariam alto volume de capital e gestão especializada. A estrutura de portfólio diversificado reduz riscos específicos, enquanto a isenção de Imposto de Renda sobre rendimentos distribuídos a pessoas físicas, conforme a legislação vigente, amplia a atratividade do instrumento. Em determinados casos, as projeções de retorno combinam geração recorrente de renda com potencial de valorização no médio e longo prazo, compondo uma estratégia eficiente de alocação em ciclos imobiliários regionais.

O avanço dos FIIs no interior paulista sinaliza uma mudança estrutural: o mercado de capitais deixa de ser coadjuvante e passa a atuar como catalisador direto do desenvolvimento regional. Ao conectar investidores a projetos habitacionais e urbanos fora dos grandes centros, esses veículos não apenas ampliam oportunidades de investimento, mas também contribuem para descentralizar o crescimento econômico e fortalecer polos regionais com bases mais sólidas e profissionalizadas.