Entrando em 2026: uma leitura além do primeiro plano

Por Ronaldo Delevati*

Por muito tempo, investidores trataram a geopolítica como pano de fundo: um elemento relevante para manchetes, mas secundário na formação de preços. Em 2026, essa separação deixou de existir.

A recente retirada de Nicolás Maduro do poder por forças especiais americanas não é apenas mais um capítulo da crise venezuelana. Trata-se de um evento de ruptura, um sinal claro de que o mundo entrou em um novo regime no qual poder, alinhamento político e segurança voltam a influenciar mercados com a mesma intensidade que juros, inflação ou crescimento.

Em dezembro de 2025 o governo americano já vinha sinalizando que voltaria a olhar para a América Latina com mais atenção, em movimentos claramente inspirados na antiga Doutrina Monroe. Um mês depois, a detenção de Maduro funcionou como primeiro movimento concreto. O recado foi direto: os Estados Unidos não aceitarão, em seu entorno estratégico, alianças profundas com potências extrarregionais como China e Rússia. Mais relevante do que o episódio em si é o precedente que ele cria. A partir desse momento, o risco geopolítico deixa de ser apenas abstrato.

Esse tipo de evento costuma gerar ruído, mas desta vez o impacto foi rápido: o ouro reagiu imediatamente. O movimento chamou a atenção porque não foi interpretado como reação emocional, e sim como ajuste a um mundo mais inseguro. Grandes casas trabalham com projeções que já apontam para patamares próximos de US$ 5 mil por onça ao longo de 2026. Não é consenso, mas mostra como o mercado voltou a precificar risco político de forma explícita.

Durante muito tempo, o ouro foi tratado como um ativo defensivo clássico: proteção contra inflação, juros baixos ou crises financeiras. Esse enquadramento hoje é insuficiente e o metal passou a funcionar como um hedge geopolítico. Ele protege contra sanções, fragmentação monetária, politização do sistema financeiro e erosão da confiança em moedas fiduciárias. Não é coincidência que bancos centrais tenham ampliado suas reservas nos últimos anos. Quando o mercado precifica o ouro mais alto, não está apostando em crescimento, é instabilidade.

Esse movimento ocorre em paralelo a uma mudança estrutural no posicionamento da América Latina. A região segue oferecendo oportunidades, mas o custo da insegurança institucional tornou-se mais visível. Capital não gosta de ambiguidades prolongadas. A nova postura americana reduz o espaço para diplomacias ambíguas e aumenta a pressão por alinhamentos claros. Para o Brasil, o desafio é delicado: preservar autonomia sem isolamento e exercer liderança regional em um ambiente mais polarizado.

Nesse contexto, iniciativas de integração regional passam a competir com acordos bilaterais assimétricos. A fragmentação política tende a se traduzir em fragmentação econômica. O investidor que ignora esse vetor corre o risco de analisar ativos latino-americanos apenas por múltiplos e indicadores tradicionais, negligenciando o fator mais relevante do próximo ciclo: o político.

Ao mesmo tempo, o crescimento global não desapareceu, ele apenas deixou de ser homogêneo. O mundo entra em 2026 com expansão desigual, fragmentada e cada vez mais dependente de política industrial, fiscal e energética. Os Estados Unidos operam em duas velocidades: setores ligados à inteligência artificial, energia e infraestrutura seguem avançando rapidamente, enquanto o restante da economia cresce de forma mais moderada. A Europa tenta sair da estagnação e a China reorganiza seu modelo priorizando segurança e autonomia tecnológica.

No Brasil, a economia deve crescer perto do ritmo sustentável, sem aceleração forte, mas também sem desaceleração abrupta, ainda assim com riscos fiscais, cambiais e eleitorais no horizonte. Em um ambiente de maior volatilidade e menor previsibilidade, o desafio do investidor não está em abandonar estratégias passivas, mas em revisar cuidadosamente sua alocação estratégica. O investimento passivo segue eficiente como instrumento. O que muda é o desenho da carteira, que precisa refletir um mundo mais fragmentado, político e assimétrico.

Investir já não é olhar apenas para juros e inflação, é também interpretar o uso do poder pelo Estado e seus efeitos sobre os mercados. Quem insiste em analisar o mundo somente pelos indicadores tradicionais verá apenas metade do quadro. A outra metade está nas relações internacionais, nas zonas de influência e nas decisões estratégicas que não passam por parlamentos nem por bancos centrais.

O maior risco do próximo ciclo não será errar a projeção de crescimento global, será ignorar que o capital voltou a obedecer à política. Apesar das tensões, momentos assim costumam abrir portas. Mudanças bruscas geram distorções, e distorções criam oportunidades. Setores que estavam fora do radar ganham relevância, ativos são reprecificados, prêmios de risco aparecem onde antes não havia nada. Para quem consegue enxergar além do primeiro plano, 2026 tende a oferecer menos sustos e mais pontos de entrada.

*Ronaldo Delevati é M.Sc. em Mercados Financeiros Internacionais pela University of Southampton, consultor de investimentos registrado na CVM e planejador financeiro certificado CFP®. Com mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras e multinacionais, fundou a MoMA Multi Family Office, onde lidera uma plataforma integrada de gestão patrimonial, consultoria de investimentos, contabilidade e serviços de concierge para clientes de alta renda.