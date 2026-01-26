Da quadra ao mercado: lições do tênis para investir melhor

O tênis voltou a ganhar espaço no imaginário do brasileiro. A ascensão de João Fonseca reacendeu o interesse pelo esporte em um nível que não se via desde a era de Gustavo Kuerten. Mais do que resultados, chama atenção a forma: maturidade, disciplina, leitura de jogo e uma impressionante capacidade de lidar com a pressão, mesmo tão jovem.

Esse retorno do tênis ao centro das conversas oferece um paralelo oportuno com o mundo dos investimentos. Em ambos, o sucesso raramente é fruto de momentos isolados de brilho. Ele nasce de fundamentos bem executados, controle emocional e decisões consistentes ao longo do tempo.

Assim como em uma partida longa, investir bem é menos sobre golpes espetaculares e mais sobre método, posicionamento e comportamento diante das adversidades. É nesse ponto que as lições da quadra se tornam especialmente valiosas para quem pensa no patrimônio como uma jornada — e não como uma aposta.

1. Consistência e percentual de acertos

Roger Federer, um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos, venceu cerca de 80% dos jogos de sua carreira. Esse dado, à primeira vista, pode passar a impressão de que suas partidas foram fáceis ou de que seus adversários não estavam à sua altura. A realidade, porém, é bem diferente.

Para alcançar esse desempenho, Federer ganhou apenas cerca de 54% dos pontos disputados ao longo da carreira. Na prática, isso significa que ele cometeu erros, perdeu muitos pontos e enfrentou momentos difíceis — como qualquer outro atleta de alto nível. Ainda assim, construiu uma das trajetórias mais vitoriosas da história porque manteve consistência e controle ao longo do tempo.

Nos investimentos, a lógica é semelhante. Um bom portfólio também apresentará um “percentual de acertos” comparável ao de Federer. Haverá meses com rentabilidade negativa ou abaixo do benchmark, e isso faz parte da jornada. No longo prazo, o que determina a consistência do portfólio não é acertar sempre, mas a gestão de risco, que permite atravessar ciclos instáveis, manter o controle e capturar resultados satisfatórios ao longo do tempo.

2. Assumir e superar os erros rapidamente

No tênis, errar é inevitável. Sejam erros forçados ou não forçados, eles acompanham o jogador em todas as partidas. Parte essencial da jornada de um tenista é aprender a lidar com essas pequenas e constantes frustrações.

A regra é simples: errou, segue em frente. Não há espaço para remoer o erro, pois isso compromete o mental do jogador e o conduz à derrota. O jogo é disputado ponto a ponto, e carregar o peso do erro anterior apenas aumenta a chance de novos equívocos.

Nos investimentos, esse é um dos erros mais recorrentes. É natural e inevitável fazer escolhas que não se mostram acertadas ao longo do tempo. No entanto, muitos investidores insistem em manter esses investimentos na esperança de que “um dia se recuperem”. Caminhar com o problema acaba prejudicando o portfólio por longos períodos, ampliando o impacto do erro e dificultando a recuperação.

A lógica, portanto, é a mesma do tênis: errou, corrija a rota e siga em frente. Esse processo torna o investidor mais experiente, ajuda a reduzir erros futuros e aprimora a gestão de risco e das próprias escolhas.

3. Ponto bonito não ganha jogo

O winner é o golpe esteticamente preciso, agressivo e bonito de se ver — aquele que levanta a torcida. Mas, na prática, não são esses golpes que determinam quem vence uma partida. A maioria dos pontos ganhos surge de erros forçados ou não forçados do adversário.

O que define o vencedor ao final do jogo é um plano bem estruturado, construído a partir do estudo do adversário, aliado à disciplina na execução da estratégia.

Nos investimentos, ocorre o mesmo. O “trade” do amigo que rendeu 50% em três dias não torna um portfólio vencedor. Um movimento brilhante pode acontecer — muitas vezes por acaso. O problema surge quando o investidor passa a perseguir esse tipo de resultado constantemente, acreditando que ele pode ser replicado indefinidamente.

A tentativa de repetir grandes tacadas leva, na maioria das vezes, ao excesso de risco e à perda de disciplina. No longo prazo, o que constrói patrimônio não são operações espetaculares e aleatórias, mas a capacidade de executar um processo consistente, com método e coerência.

4. Posicionamento importa

Um jogador mal posicionado precisa correr mais, se desgasta mais e erra mais, mesmo sendo tecnicamente bom. Quem nunca viu o amigo que bate forte na bola nos treinos, mas não consegue reproduzir o mesmo desempenho em uma partida?

Já um jogador bem posicionado, com estratégia definida, economiza energia, se antecipa ao adversário e toma decisões melhores, aumentando suas chances de vitória.

Nos investimentos, é comum acreditar que uma boa carteira é apenas a soma aleatória de bons produtos. Assim, muitos investidores acumulam diversos ativos — até bons individualmente — que não fazem sentido juntos e acabam produzindo resultados frustrantes.

Assim como no tênis, o posicionamento importa. Na prática, isso se traduz na macroalocação do portfólio: definir corretamente a proporção de cada fator de risco e, só depois, escolher os produtos adequados. Diversificação, equilíbrio e clareza de objetivos funcionam como o bom posicionamento em quadra — reduzem esforço, aumentam eficiência e melhoram os resultados ao longo do tempo.

5. O jogo é mental

O tênis é, antes de tudo, um jogo mental. É preciso lidar com pressão, erros constantes e frustrações e, ainda assim, executar o melhor que se sabe em quadra. Muitas derrotas começam na mente e se traduzem em erros não forçados. Da mesma forma, vitórias costumam nascer de uma mente resiliente, capaz de sustentar o plano de jogo mesmo sob adversidade.

Nos investimentos, o paralelo é direto. Grande parte das decisões que destroem valor não decorre da falta de conhecimento, mas do comportamento diante de cenários difíceis: incerteza, volatilidade, pânico ou euforia.

Investidores despreparados emocionalmente tendem a agir nos piores momentos — vendem quando o risco já se materializou e compram quando a euforia domina. O investidor bem-sucedido aprende a separar ruído de sinal, manter a estratégia sob pressão e agir com método, não por impulso.

Ao observar o tênis de alto nível, fica claro que vencer não é acertar sempre, mas errar menos, se recuperar rápido e manter a estratégia mesmo quando o jogo aperta. Consistência, boa defesa, posicionamento e força mental são os verdadeiros diferenciais competitivos.

Nos investimentos, a lógica é a mesma. Portfólios vencedores não são construídos com apostas brilhantes e isoladas, mas com disciplina, gestão de risco e capacidade de atravessar ciclos difíceis sem perder o controle.

Em um ambiente econômico cada vez mais volátil e ruidoso, talvez a principal lição do tênis para o investidor seja esta: o jogo é longo. E, no fim, os que chegam até o final não são os mais impulsivos ou barulhentos, mas os que conseguem sustentar boas decisões por tempo suficiente para que o resultado apareça.

Assim como na quadra, no patrimônio, quem respeita o processo aumenta muito as chances de vitória.

Thiago Lauria, CFP® e CGA, é sócio fundador da BWM Family Office — empresa independente dedicada à construção de estrutura patrimonial proprietária para famílias, integrando gestão de investimentos e planejamento patrimonial. Ajudamos clientes a cuidarem de suas maiores riquezas: vida, família e patrimônio.