Aqui jaz quem bateu o CDI": Por que o foco no benchmark está matando seus resultados

Você já caminhou por um cemitério e leu as homenagens nas lápides? “Pai amoroso”, “líder inspirador”, “exemplo de integridade”. É provável que você nunca tenha encontrado — e jamais encontrará — algo como: “Aqui jaz um investidor que bateu o CDI por 53 anos”.

Parece uma piada, mas é a tradução de uma patologia moderna do mercado financeiro. Vivemos em uma era de acesso sem precedentes à informação, na qual o investidor é bombardeado por notificações de rentabilidade em tempo real. Essa obsessão técnica criou uma geração de “caçadores do CDI” ou “caçadores do Ibovespa”, que faz de tudo para bater os índices de mercado, sem pensar em seus objetivos e na construção de patrimônio.

O mercado financeiro adora nos convencer de que o sucesso é um jogo relativo: se a bolsa caiu 10% no ano e você caiu apenas 5%, você “venceu”. Mas tente pagar a faculdade dos seus filhos com esse “alfa” de 5% em um ano de patrimônio encolhendo. A verdade é esta: investir não tem a ver com o seu resultado versus o resultado do mercado.

O erro mais comum é tratar os investimentos como um fim, quando eles são apenas o meio. Quando focamos exclusivamente em bater o benchmark, ignoramos o conceito de Goal-Based Investing (investimento baseado em objetivos).

No GBI, a métrica de sucesso não é a distância da sua carteira em relação ao índice, mas a distância até o seu objetivo. Se você precisa de R$ 1 milhão para se aposentar em 10 anos, uma carteira que rende menos, mas com a volatilidade controlada para garantir esse valor no prazo certo, é infinitamente superior a uma carteira “vencedora” que derrete 40% na véspera da sua aposentadoria.

Para o investidor de longo prazo, a hierarquia de importância deveria ser invertida:

1. Aportes: vêm da sua capacidade de gerar renda no trabalho e poupar. É aqui que você tem 100% de controle, e é o fator que mais faz diferença.

2. Tempo: a paciência para deixar os juros compostos agirem e trabalharem a seu favor (“a oitava maravilha do mundo”, conforme Einstein).

3. Rentabilidade: obviamente importante, mas é o fator sobre o qual você tem menos controle e que, isoladamente, não faz milagres em patrimônios pequenos.

É tentador passar horas analisando o gráfico de um fundo, mas, para a maioria dos profissionais, essas horas seriam muito mais rentáveis se aplicadas na própria carreira ou negócio. Ao final da jornada, o que define uma vida financeiramente bem-sucedida não é o excesso de retorno sobre o índice; é a liberdade de tempo, a segurança da família e o impacto que você deixou no mundo.

Se a sua estratégia de investimento hoje lhe causa ansiedade, impede que você foque no trabalho ou o faz esquecer por que está poupando, você não está investindo; está apenas apostando contra um índice.

O dinheiro é um excelente escravo, mas um mestre terrível. Não deixe que a busca por um percentual na planilha o faça esquecer de construir a vida que vale a pena ser lembrada e que, certamente, não terá o CDI gravado no mármore.

*Matheus Rocha – sócio, diretor e consultor de investimentos na Musa Capital. A sua liberdade financeira é o nosso legado.