A evolução do family office e o papel do wealth planning

Durante muito tempo, a ideia de family office esteve associada a grandes fortunas. Apenas algumas famílias com patrimônios muito elevados mantinham estruturas próprias (os denominados single-family offices) para administrar seus bens, negócios e interesses patrimoniais.

À medida que a vida se tornou mais complexa e, por conseguinte, a gestão de riquezas, diversas famílias se viram diante da necessidade de acessar os mesmos serviços até então reservados a famílias com estruturas exclusivas. A solução foi o compartilhamento dessa estrutura, incluindo a infraestrutura, tecnologia e equipe de especialistas, nascendo, assim, os multi-family offices.

A crescente demanda por uma gestão patrimonial integrada levou à expansão e à diversificação do mercado de family offices, com o surgimento de diferentes modelos de atuação para atender famílias de diferentes perfis, tornando esse mercado mais acessível e democrático.

Mas talvez a transformação mais relevante dos últimos tempos não esteja associada exclusivamente à democratização do family office, mas sim ao papel por ele desempenhado.

Do ponto de vista financeiro, gerir patrimônio deixou de significar apenas selecionar bons investimentos, passando a exigir que decisões patrimoniais estejam cada vez mais conectadas a questões tributárias, societárias, sucessórias e de governança. As recentes mudanças na legislação brasileira tornaram ainda mais evidente a importância dessa integração.

É nesse contexto que o wealth planning ganha protagonismo.

As repercussões da Reforma Tributária na lógica do investimento

Nos últimos anos, diversas alterações legislativas, sobretudo as derivadas da Reforma Tributária, impactaram profundamente as premissas tradicionais do planejamento patrimonial e sucessório brasileiro.

A Lei das Offshores (Lei 14.754/2023), por exemplo, modificou a tributação de investimentos no exterior e introduziu a tributação periódica (o “come-cotas”) dos fundos exclusivos, fazendo com que estruturas montadas com o objetivo de obter diferimento tributário precisassem ser revisitadas.

Mais recentemente, a Lei 15.270/2025 instituiu o imposto mínimo para pessoas físicas de alta renda (isto é, com rendimentos anuais superiores a R$ 600 mil) e alterou a sistemática dos dividendos. A nova lei fez com que certas decisões de investimento que, antes, poderiam ser tomadas de forma isolada, passassem a depender da análise individualizada das fontes de renda e da composição global do patrimônio do investidor.

Dividendos integram a base de cálculo do imposto mínimo, ao passo que ativos incentivados ficam de fora. Impostos pagos sobre investimentos no exterior podem ser utilizados para abatimento.

A dinâmica da aplicação de um redutor sobre a base de cálculo do imposto mínimo pode levar a resultados contraintuitivos, fazendo com que, em determinadas situações, rendimentos tributáveis sejam mais eficientes, do ponto de vista fiscal, do que ativos isentos.

Já a Reforma do Consumo (refletida, especialmente, na Emenda Constitucional 132/2023 e nas Leis Complementares 214/2025 e 227/2026) alterou a lógica dos preços, fixou uma dinâmica tributária norteada pela tomada de crédito e estabeleceu um regime específico para atividades imobiliárias. As alterações impõem a revisão de acordos com fornecedores e clientes, bem como das estruturas que envolvam operações com imóveis.

Aspectos sucessórios também entram na equação

A Lei Complementar 227/2026 também fixou diretrizes gerais a respeito do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, estabelecendo a progressividade obrigatória das alíquotas e o valor de mercado como base de cálculo, além de criar regras especiais para a apuração do valor das participações societárias de empresas não negociadas em bolsa a serem transmitidas.

A ainda aguardada adaptação das legislações estaduais criou um cenário que tem levado diversas famílias a considerarem a antecipação do patrimônio para as próximas gerações.

Esse movimento deve ser avaliado com bastante cautela, sendo importante analisar se os herdeiros e sucessores estão prontos para receber esse patrimônio, se já estão casados e se entendem as consequências da doação dentro do seu regime de bens. O plano de ação da família deve passar pela conscientização de que doações são irreversíveis, salvo exceções.

Importa ter em mente que a melhor solução fiscal nem sempre é a melhor decisão familiar.

Há, ainda, questões sucessórias menos evidentes. Famílias com patrimônio concentrado em imóveis ou participações societárias, por exemplo, devem pensar antecipadamente na necessidade de garantir a pronta disponibilidade de recursos aos herdeiros e sucessores por ocasião da abertura da sucessão. Dependendo da estrutura patrimonial e características da família, instrumentos como seguros e previdência podem desempenhar um papel relevante dentro de uma estratégia patrimonial e sucessória.

Governança antes do conflito

Os cuidados de uma análise integrada também se aplicam a famílias empresárias que avançam para a segunda ou terceira geração.

À medida que a família cresce, é esperado que as estruturas e dinâmicas das relações se tornem igualmente mais complexas. O papel da governança envolve trazer previsibilidade e responder perguntas difíceis (por exemplo: quem poderá participar da gestão? Quem poderá ser sócio? Como as decisões devem ser tomadas? Quais regras serão aplicáveis à entrada e à saída de sócios?) antes que os conflitos surjam. Quando eles forem inevitáveis, a existência de regras claras a respeito de como lidar com essas situações pode contribuir para resoluções eficientes.

É, portanto, aconselhável que a passagem do bastão seja precedida não apenas pelo preparo técnico e cultural das próximas gerações, mas também pela adaptação ou revisão dos instrumentos de governança. A falta desse preparo pode ser apontada como um dos gargalos da continuidade intergeracional nos negócios.

O patrimônio e família precisam ser enxergados como um sistema

Todas as questões acima ilustradas apontam para o fato de que decisões relacionadas a investimentos, empresas, negócios, imóveis, governança e sucessão não devem ser compartimentadas.

Isso porque uma alteração tributária pode modificar a eficiência de uma estrutura societária, assim como uma decisão sucessória pode gerar impactos sobre a governança de uma empresa e a composição da carteira pode interferir no custo fiscal da pessoa física.

Acrescenta-se, ainda, que a posição global da família e do seu patrimônio pode alterar todas as premissas de um planejamento, adicionando um certo grau de complexidade. Com efeito, o planejamento patrimonial e sucessório deve considerar não apenas a legislação da residência fiscal da família, mas também as regras das jurisdições em que os ativos estão localizados.

Há, ainda, uma variável a ser considerada: o tempo. O planejamento patrimonial não é uma fotografia, mas um processo dinâmico. Isso porque a vida muda, os planos mudam, a família muda, o patrimônio muda e o ambiente regulatório também. Estruturas que fizeram sentido há anos podem não ser mais eficientes hoje, assim como as decisões de agora podem não ser mais adequadas para a realidade de amanhã.

Daí a importância de acompanhar a evolução das famílias e de seus patrimônios, de modo que as estruturas se mantenham eficientes, funcionais e coerentes à luz da realidade de cada momento. É nisso que reside a sofisticação de um planejamento.

É justamente por isso que o conceito moderno de family office se distancia da simples gestão do portfólio de investimentos.

O mote passa a ser a construção de uma visão integrada e holística do patrimônio e da família, para que as decisões patrimoniais sejam tomadas de forma coerente.

É esse o papel do wealth planning.

Julia S Peixoto

Julia é advogada especializada em planejamento patrimonial e sucessório, Mestra em Direito Comercial pela PUC-SP e graduada em Direito pela mesma instituição, com extensão em planejamento patrimonial e sucessório pela FGV-SP. É sócia da Vita Investimentos, onde lidera a área de wealth planning.