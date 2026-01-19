4 lições que aprendemos com 5 anos de consultoria financeira

Após 5 anos atuando no modelo de consultoria independente, foram milhares de atendimentos. Vimos perfis, patrimônios, objetivos e realidades diferentes, mas, curiosamente, os mesmos erros se repetindo.

Dessa forma, compartilho lições que qualquer pessoa pode aplicar em sua vida financeira. Espero que sejam práticas e valiosas.

Lição 1. Se algo parecer muito bom, desconfie

Vivemos em um país onde impera a cultura das apostas e das promessas de dinheiro fácil, impulsionada por uma geração cada vez mais imediatista e que possui a crença de que descobriu a fórmula mágica para ganhar dinheiro. Com isso, bets são tratadas como investimento e, cada vez mais, surgem pirâmides financeiras como “oportunidades imperdíveis” e promessas de retornos garantidos.

O problema é que muitas pessoas acreditam nisso, apostam parte relevante de seus patrimônios e, na maioria das vezes, saem com prejuízos enormes.

A conclusão é dura: ninguém é mais esperto que o mercado. E é por isso que é tão difícil obter retornos consistentemente maiores do que as taxas de juros básicas. Portanto, não acredite em frases do tipo: “2% a.m. garantido”, quando a taxa Selic é de 1% a.m., por exemplo. Não é garantido e não é isento de risco.

O mercado financeiro antecipa informações e incorpora rapidamente novos fatos aos preços. Isso se chama eficiência de mercado.

Por isso, é importante ter senso crítico, buscar entender o racional e o que há por trás da proposta. Busque estratégias consistentes, alinhadas ao seu perfil de risco, e foque no longo prazo.

Lição 2. Não existe retorno acima da média sem risco acima da média

Toda rentabilidade acima da média exige, necessariamente, um risco maior. Ainda assim, muitos investidores analisam apenas a taxa de retorno e ignoram os riscos envolvidos. No Brasil, a Selic é a principal referência de ativo livre de risco. Qualquer investimento que prometa retorno superior a ela carrega algum tipo de risco adicional.

E o risco não se resume apenas à oscilação do investimento (risco de mercado). Existem outros riscos relevantes, muitas vezes negligenciados, que fazem muitas pessoas perderem dinheiro.

Um exemplo é o risco de crédito, ligado à capacidade do tomador de honrar seus compromissos. Esse risco está presente em produtos como CDBs, debêntures, LFs, entre outros. Outro é o risco de liquidez, que diz respeito à rapidez com que você consegue transformar um investimento em dinheiro. Imóveis, muitas vezes, carregam esse tipo de risco, podendo levar meses ou anos para serem vendidos a um bom preço.

Ignorar o gerenciamento de riscos, sejam eles quais forem, aumenta significativamente as chances de perdas financeiras.

Lição 3. Comprar um imóvel não te livra do aluguel

No Brasil, existe um clichê: “Vou comprar minha casa própria e me livrar do aluguel”. Mas, na prática, isso não é exatamente verdade. Ao financiar um imóvel, você aluga o dinheiro do banco e paga juros por isso. E, durante o contrato, o imóvel é do banco, não seu.

Mas e se você sacar seus investimentos e pagar o imóvel à vista? Nesse caso, você deixa de receber os rendimentos dos seus investimentos, ou seja, o “aluguel” do seu dinheiro. Além disso, se o imóvel for para uso próprio, você também deixa de gerar renda com ele, já que poderia alugá-lo para outra pessoa e receber por isso.

Dessa forma, todas as situações referentes ao uso de imóveis podem ser interpretadas como um aluguel, e comprar um imóvel não elimina isso.

Se for um sonho, você pode e deve buscar esse objetivo. Entretanto, a compra deve ser feita com planejamento e racionalidade, não com ansiedade.

Por mais prazeroso que seja adquirir a casa própria, quando a compra não é bem planejada, ela pode ter impactos financeiros irreversíveis, destruindo patrimônio e desestruturando financeiramente uma família por anos ou décadas.

Alguns questionamentos podem ajudar a avaliar se é o momento certo: qual é o custo da operação? Vejo-me morando aqui por muitos anos? Terei dinheiro suficiente para ficar confortável, em caso de imprevistos, após a compra?

Lição 4. Ganhar dinheiro não é sinônimo de construir riqueza

Construir riqueza não é sobre ter uma renda alta. Também não tem a ver com cortar pequenos gastos com lazer e bem-estar. A verdadeira construção de patrimônio depende de uma combinação de fatores, como equilíbrio financeiro, consistência nos aportes, boa alocação, proteção contra imprevistos e orientação profissional.

O indivíduo em fase de acúmulo de patrimônio deve manter foco em aumentar sua renda, direcionando energia para sua qualificação e evolução profissional. Ao mesmo tempo, é fundamental realizar investimentos alinhados aos seus objetivos e evitar dívidas caras, especialmente para comprar passivos (carros, itens supérfluos etc.). Isso, por si só, costuma ser determinante para a construção de riqueza, especialmente quando alinhado a um horizonte de longo prazo. Ou seja, quanto antes se começar a investir, melhor.

Ainda assim, mesmo fazendo tudo isso, há riscos e imprevistos que precisam ser sempre considerados e mitigados. Doenças, acidentes, invalidez ou a perda da capacidade de gerar renda podem atrapalhar até o melhor planejamento financeiro e comprometer o futuro de toda uma família.

Desse modo, durante a fase de acumulação de patrimônio, o investidor deve considerar instrumentos de proteção, como a construção de uma reserva de emergência e também a contratação de seguros bem dimensionados. O objetivo é criar estabilidade para que o planejamento financeiro continue existindo, mesmo quando a vida não segue como o esperado.

— Mateus Trajano, CFP, é sócio e consultor de investimentos da FH Advisors. Fundada em 2020, a empresa conta com mais de R$ 700 milhões sob consultoria e 650 clientes por todo o Brasil.

A missão da FH é ajudar as pessoas a investirem melhor seu dinheiro e planejarem sua vida financeira de forma mais eficiente, personalizada e com foco nos objetivos de vida.