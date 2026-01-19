4 lições que aprendemos com 5 anos de consultoria financeira

Linha do tempo das finanças: tendência de queda preocupa população com mais de 50 anos
Panorama Econômico
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21h18.
Após 5 anos atuando no modelo de consultoria independente, foram milhares de atendimentos. Vimos perfis, patrimônios, objetivos e realidades diferentes, mas, curiosamente, os mesmos erros se repetindo.
Dessa forma, compartilho lições que qualquer pessoa pode aplicar em sua vida financeira. Espero que sejam práticas e valiosas.
Vivemos em um país onde impera a cultura das apostas e das promessas de dinheiro fácil, impulsionada por uma geração cada vez mais imediatista e que possui a crença de que descobriu a fórmula mágica para ganhar dinheiro. Com isso, bets são tratadas como investimento e, cada vez mais, surgem pirâmides financeiras como “oportunidades imperdíveis” e promessas de retornos garantidos.
O problema é que muitas pessoas acreditam nisso, apostam parte relevante de seus patrimônios e, na maioria das vezes, saem com prejuízos enormes.
A conclusão é dura: ninguém é mais esperto que o mercado. E é por isso que é tão difícil obter retornos consistentemente maiores do que as taxas de juros básicas. Portanto, não acredite em frases do tipo: “2% a.m. garantido”, quando a taxa Selic é de 1% a.m., por exemplo. Não é garantido e não é isento de risco.
O mercado financeiro antecipa informações e incorpora rapidamente novos fatos aos preços. Isso se chama eficiência de mercado.
Por isso, é importante ter senso crítico, buscar entender o racional e o que há por trás da proposta. Busque estratégias consistentes, alinhadas ao seu perfil de risco, e foque no longo prazo.
Toda rentabilidade acima da média exige, necessariamente, um risco maior. Ainda assim, muitos investidores analisam apenas a taxa de retorno e ignoram os riscos envolvidos. No Brasil, a Selic é a principal referência de ativo livre de risco. Qualquer investimento que prometa retorno superior a ela carrega algum tipo de risco adicional.
E o risco não se resume apenas à oscilação do investimento (risco de mercado). Existem outros riscos relevantes, muitas vezes negligenciados, que fazem muitas pessoas perderem dinheiro.
Um exemplo é o risco de crédito, ligado à capacidade do tomador de honrar seus compromissos. Esse risco está presente em produtos como CDBs, debêntures, LFs, entre outros. Outro é o risco de liquidez, que diz respeito à rapidez com que você consegue transformar um investimento em dinheiro. Imóveis, muitas vezes, carregam esse tipo de risco, podendo levar meses ou anos para serem vendidos a um bom preço.
Ignorar o gerenciamento de riscos, sejam eles quais forem, aumenta significativamente as chances de perdas financeiras.
No Brasil, existe um clichê: “Vou comprar minha casa própria e me livrar do aluguel”. Mas, na prática, isso não é exatamente verdade. Ao financiar um imóvel, você aluga o dinheiro do banco e paga juros por isso. E, durante o contrato, o imóvel é do banco, não seu.
Mas e se você sacar seus investimentos e pagar o imóvel à vista? Nesse caso, você deixa de receber os rendimentos dos seus investimentos, ou seja, o “aluguel” do seu dinheiro. Além disso, se o imóvel for para uso próprio, você também deixa de gerar renda com ele, já que poderia alugá-lo para outra pessoa e receber por isso.
Dessa forma, todas as situações referentes ao uso de imóveis podem ser interpretadas como um aluguel, e comprar um imóvel não elimina isso.
Se for um sonho, você pode e deve buscar esse objetivo. Entretanto, a compra deve ser feita com planejamento e racionalidade, não com ansiedade.
Por mais prazeroso que seja adquirir a casa própria, quando a compra não é bem planejada, ela pode ter impactos financeiros irreversíveis, destruindo patrimônio e desestruturando financeiramente uma família por anos ou décadas.
Alguns questionamentos podem ajudar a avaliar se é o momento certo: qual é o custo da operação? Vejo-me morando aqui por muitos anos? Terei dinheiro suficiente para ficar confortável, em caso de imprevistos, após a compra?
Construir riqueza não é sobre ter uma renda alta. Também não tem a ver com cortar pequenos gastos com lazer e bem-estar. A verdadeira construção de patrimônio depende de uma combinação de fatores, como equilíbrio financeiro, consistência nos aportes, boa alocação, proteção contra imprevistos e orientação profissional.
O indivíduo em fase de acúmulo de patrimônio deve manter foco em aumentar sua renda, direcionando energia para sua qualificação e evolução profissional. Ao mesmo tempo, é fundamental realizar investimentos alinhados aos seus objetivos e evitar dívidas caras, especialmente para comprar passivos (carros, itens supérfluos etc.). Isso, por si só, costuma ser determinante para a construção de riqueza, especialmente quando alinhado a um horizonte de longo prazo. Ou seja, quanto antes se começar a investir, melhor.
Ainda assim, mesmo fazendo tudo isso, há riscos e imprevistos que precisam ser sempre considerados e mitigados. Doenças, acidentes, invalidez ou a perda da capacidade de gerar renda podem atrapalhar até o melhor planejamento financeiro e comprometer o futuro de toda uma família.
Desse modo, durante a fase de acumulação de patrimônio, o investidor deve considerar instrumentos de proteção, como a construção de uma reserva de emergência e também a contratação de seguros bem dimensionados. O objetivo é criar estabilidade para que o planejamento financeiro continue existindo, mesmo quando a vida não segue como o esperado.
— Mateus Trajano, CFP, é sócio e consultor de investimentos da FH Advisors. Fundada em 2020, a empresa conta com mais de R$ 700 milhões sob consultoria e 650 clientes por todo o Brasil.
A missão da FH é ajudar as pessoas a investirem melhor seu dinheiro e planejarem sua vida financeira de forma mais eficiente, personalizada e com foco nos objetivos de vida.