Montar uma carteira ficou barato. Bancos e plataformas já oferecem alocação e acompanhamento por pouco. Quem remunera um profissional tem mais questões a resolver do que a escolha de ativos. Impostos, previdência, riscos e herança influenciam quanto dinheiro fica com a família.

A Vanguard estima, no estudo Advisor's Alpha, cerca de 3% ao ano de valor potencial do aconselhamento nos EUA. Para o Brasil, reuni estimativas sobre custos, impostos, previdência, sucessão e comportamento, com base na pesquisa sobre custos de aconselhamento que desenvolvi no mestrado na Universidade de Stirling, no Reino Unido, e em dados públicos. Os 14 percentuais abaixo são exemplos básicos para R$ 1 milhão:

1. Custos (1% ao ano). Substituir fundos e produtos caros preserva R$ 10 mil anuais por milhão. A economia se repete.

2. Rebalanceamento (0,12%). Ajustar proporções com novos aportes e dividendos mantém o risco planejado sem vendas tributáveis.

3. PGBL, previdência dedutível (0,7%). Quem cumpre os requisitos deduz até 12% da renda tributável na declaração completa. Com renda de R$ 200 mil, é possível adiar o pagamento de até R$ 6.600 em imposto de renda.

4. Veículo tributário certo (0,6%). Em simulação de 20 anos, R$ 100 mil no mesmo título público terminaram R$ 101 mil maiores na previdência, sob hipóteses específicas de taxas e impostos.

5. Tributação da previdência (0,2%). Comparar os regimes progressivo e regressivo. Neste último, cada aporte chega à alíquota de 10% após dez anos.

6. Isenção nas ações (0,9%). O lucro em vendas de até R$ 20 mil por mês de ações à vista é isento, cumpridas as condições legais.

7. Compensação de perdas (0,3%). Prejuízos em bolsa compensam ganhos tributáveis nas modalidades permitidas. R$ 20 mil compensados contra ganhos a 15% evitam R$ 3 mil de imposto.

8. Portabilidade (0,4%). Transferir R$ 200 mil de uma previdência com taxa de 2,5% para outra de 0,5% poupa R$ 4 mil logo no primeiro ano.

9. Diversificação além do CDI, taxa de referência dos bancos (0,5%). Diversificar prazos e ativos, considerando portfólio de investimentos, imóveis, empresa e renda familiar, reduz concentrações. O exemplo considera R$ 300 mil mantidos no CDI além da reserva de emergência.

10. Crédito privado (0,3% a 0,4%). Limitar exposição a dívidas de empresas específicas reduz perdas esperadas por inadimplência.

11. Exterior (0,25%). Investir em outras moedas e mercados diminui a dependência do Brasil. Estimativa histórica conservadora.

12. Sucessão (0,4% a 0,8%). Calcular imposto sobre herança, cartório, honorários e liquidez. Em exemplo de R$ 5 milhões em São Paulo, os custos estimados chegam a R$ 506 mil. No exemplo, a venda apressada de um imóvel eleva a perda total para perto de R$ 2 milhões.

13. Aportes crescentes (cerca de 10 pontos percentuais da renda). No estudo Save More Tomorrow, a parcela do salário poupada passou de 3,5% para 13,6% em cerca de 40 meses.

14. Disciplina nas crises (1,1%). Regras por escrito e acompanhamento nas quedas ajudam a evitar vendas precipitadas. O percentual toma por referência estudos da Morningstar sobre comportamento, sem representar ganho garantido.

Na conta para o Brasil, o valor potencial vai de R$ 11,2 mil a R$ 68,8 mil anuais por R$ 1 milhão (1,12% a 6,88%). O piso reúne custos e rebalanceamento; o teto supõe benefícios condicionais, sucessórios e comportamentais, com prazos distintos. São valores brutos, antes do pagamento de honorários, e não uma previsão individual.

O instituto canadense CIRANO comparou milhares de famílias aconselhadas com famílias de mesma renda, idade e escolaridade sem orientação. A vantagem de patrimônio cresceu com cada ano de relação com o profissional:

· De 4 a 6 anos: 1,58 vez o patrimônio

· De 7 a 14 anos: 1,99 vez

· 15 anos ou mais: 2,73 vezes

A diferença veio de poupança mais alta e de disciplina mantida ano após ano, e as famílias que abandonaram o profissional perderam terreno para as que ficaram.

Uma carteira bem administrada ainda deixa decisões relevantes em aberto, da tributação de hoje ao patrimônio que será transmitido aos filhos.

Revisar essas 14 frentes ao menos uma vez por ano, com os números da própria carteira, permite a cada família saber quais se aplicam ao seu caso e quanto cada uma representa.

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Rafael Mendes, CFP®, é sócio da Zanella Wealth, conselheiro patrimonial e mestre em Investment Analysis pela Universidade de Stirling, no Reino Unido, onde pesquisou custos e modelos de aconselhamento financeiro no Brasil.