Santa Catarina e Cuba: dois caminhos, dois resultados

Comparar Santa Catarina e Cuba parece inusitado, mas têm escala semelhante: Cuba, 110 mil km² e 9,7 milhões de habitantes; Santa Catarina, 96 mil km² e 8,2 milhões. O que fizeram com seus recursos? Pode parecer injusto comparar um estado a um país. Mas Cuba, soberana, teve liberdade para escolher sua estratégia; Santa Catarina alcançou resultados apesar das limitações de um estado submetido às crises do Brasil. As opções de Cuba foram soberanas: sem a ideologia, sua liberdade de ação seria maior.

O embargo pesa, mas não anula os resultados. Quando a Revolução triunfou, em 1959, Cuba estava muito à frente. Tinha turismo, capital humano, proximidade com os Estados Unidos e uma forte indústria açucareira. Exportava US$ 732 milhões e produzia mais de 5 milhões de toneladas de açúcar. Santa Catarina tinha 2,1 milhões de habitantes, economia rural e pouca presença externa. Os caminhos se separaram.

Cuba concentrou propriedade e decisões no Estado. Santa Catarina distribuiu-as entre municípios, famílias, cooperativas e empresas. Das vocações locais nasceram polos têxteis, metalmecânicos, cerâmicos, tecnológicos e agroindustriais. O comércio exterior mostra a inversão. Em 2024, Santa Catarina exportou US$ 11,7 bilhões; Cuba, US$ 1,474 bilhão, segundo as estatísticas oficiais. Com população menor, o estado vendeu quase oito vezes mais e, em 2025, seus produtos chegaram a mais de 190 países. Cuba, antiga líder mundial do açúcar, produziu 350 mil toneladas em 2023 e menos de 200 mil em 2025, segundo a Reuters, e passou a importar o produto que definiu sua economia.

O embargo americano encarece crédito e fretes, mas não a impediu de negociar com grande parte do mundo: Europa, China, Oriente Médio, América Latina e Canadá. Açúcar é commodity global. Se deixou de vendê-lo, o problema não é apenas encontrar compradores, mas produzir com escala, produtividade e preço e, daí, extrair superávits para financiar outros setores.

A dependência soviética, depois venezuelana, adiou esse encontro com a realidade. A economia cubana serve, primordialmente, aos interesses de seus governantes. O PIB de Santa Catarina já é muito maior, mas esclarece pouco. Câmbio artificial, preços administrados e serviços estatais distorcem a medida cubana. Produção, salários, consumo e migração revelam melhor o que chega ao cidadão.

Em Cuba, há quem ganhe num dia, em dólares, na economia do turismo, o que um médico recebe em um mês na moeda local. É no cotidiano que os modelos aparecem. Em Santa Catarina, o comércio oferece milhares de produtos. Em Cuba, filas, apagões, racionamento e mercado paralelo fazem parte da vida há muitos anos. PIB não é bem-estar; a oferta de bens e serviços revela a liberdade de escolha. A educação oferece outro contraste.

Cuba tinha 15 mil universitários em 1959 e hoje possui 204 mil. Santa Catarina tinha 4.140 matrículas superiores em 1968; em 2023, eram 464 mil, incluído o ensino a distância. UFSC, Udesc e ACAFE interiorizaram conhecimento. Essa talvez seja a diferença decisiva. Diploma é reserva de conhecimento; desenvolvimento é convertê-lo em produtividade, empresas, exportações e salários. Cuba formou médicos, professores e engenheiros, mas seu sistema bloqueou a transformação desse capital humano em prosperidade e hoje perde profissionais pela emigração.

Santa Catarina ligou educação, produção e comunidade. Meu disclaimer: pelo Sebrae Nacional, no ano 2000, enviamos dois consultores catarinenses, com apoio da ONU, para ensinar gestão aos plantadores de tabaco na mágica Pinar del Rio. Foram dois anos, mas, sem liberdade, apareceram muitos limites.

O êxito catarinense ocorreu apesar do custo Brasil: impostos, burocracia, insegurança jurídica e infraestrutura insuficiente. Santa Catarina construiu um dos parques industriais mais densos do país. O Censo 2022 registrou o maior saldo migratório interestadual: 354 mil pessoas em cinco anos. Em 2026, liderou o ranking do CLP como estado mais competitivo do Brasil. Gente e capital votam com os pés. Cuba teve conquistas sociais e sofreu sanções. Santa Catarina também tem deficiências. Mas isenção não significa ignorar resultados.

Para o cidadão, uma sociedade de escassez, baixos salários, apagões e emigração fracassou; aquela que amplia oportunidades e escolhas venceu obstáculos e criou esperança. Territórios semelhantes chegaram a destinos diferentes. A Revolução cubana, ao concentrar propriedade, economia e poder no Estado, levou o país ao atraso; Santa Catarina, ao escolher o cooperativismo e a economia de mercado, chegou ao desenvolvimento. Cuba subordinou a economia à ideologia; Santa Catarina confiou na energia social. Cuba pode mudar seu destino: abrir a economia, democratizar suas instituições e devolver ao povo a liberdade de criar, empreender e exportar.

Capital humano só vira bem-estar quando encontra liberdade e mercados para competir. No fim, a diferença é simples: Santa Catarina soube liberar os catarinenses para trabalhar. Cuba não fez o mesmo com os cubanos.