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Quem vende serviço é hoteleiro: o Airbnb e o fim da ficção da "simples locação"

Não há razão para que o hóspede de um apartamento anunciado em aplicativo tenha menos proteção que o hóspede de uma pousada

Acquamotion, o parque aquático indoor do Gramado Parks (Leandro Fonseca /Exame)

Acquamotion, o parque aquático indoor do Gramado Parks (Leandro Fonseca /Exame)

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Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16h22.

Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 16h28.

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Ronaldo Costa Beber Teixeira, advogado e diretor-presidente do Grupo Gramado Parks

A partir de 20 de novembro, o Airbnb proíbe que anfitriões exijam dos hóspedes tarefas demoradas de limpeza antes da saída. Não se poderá mais impor que o hóspede lave a louça, retire a roupa de cama ou leve o lixo para fora. A plataforma explica que quer separar "manter o espaço organizado" de "assumir responsabilidades que cabem ao anfitrião e às equipes de limpeza".

A medida parece um ajuste de etiqueta. Mas, lida com atenção, ela tem um efeito jurídico de grande alcance: a própria plataforma admite que aquilo que oferece não é a mera cessão de um imóvel, e sim um imóvel acompanhado de serviços. E quem presta serviço de alojamento temporário, com limpeza e arrumação incluídas, faz o mesmo que um hotel.

A Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991) trata a locação para temporada como a cessão do uso de um imóvel para residência temporária, por até 90 dias. Na locação, o locador entrega o bem e se retira. Cabe ao locatário usar o imóvel e devolvê-lo como o recebeu. É por isso que, por décadas, o inquilino de temporada varreu a casa, lavou a louça e deixou tudo em ordem na saída. Era isso que separava locação de hospedagem.

A Lei Geral do Turismo (Lei 11.771/2008) define meios de hospedagem justamente pelo outro elemento: o alojamento temporário somado aos serviços necessários ao usuário, contratado mediante diária. A limpeza e a arrumação da unidade estão no centro desse conceito. O hóspede não limpa o quarto de hotel porque a limpeza faz parte do que ele pagou.

Ao proibir que o anfitrião transfira ao hóspede as tarefas típicas de profissionais de limpeza, o Airbnb tornou essas tarefas, na prática, obrigação de quem anuncia. A cobrança de "taxa de limpeza", que já existia, ganha agora seu verdadeiro nome: preço de um serviço. O anfitrião não está mais apenas alugando um apartamento. Está vendendo alojamento por diária com serviço de limpeza e preparação da unidade incluído. Se o pacote é o mesmo, o tratamento jurídico deve ser o mesmo, inclusive pelo princípio da isonomia tributária. Não é justo que o hoteleiro, gerador de empregos, tenha uma tributação mais elevada do que o proprietário de um imóvel que o oferece como forma de hospedagem, visto que ambos concorrem pelo mesmo mercado.

Mesma atividade, mesmas regras

A consequência tributária é direta. A Lei Complementar 116/2003 inclui na lista de serviços sujeitos ao ISS a hospedagem de qualquer natureza, em hotéis, apart-service, flats e congêneres. A palavra "congêneres" existe exatamente para alcançar atividades que reproduzem a hotelaria sob outro nome. Quem vende diária com serviço de limpeza, por meio de uma plataforma que padroniza a operação e cobra comissão, exerce atividade congênere à hotelaria. O município tem o direito, e o dever, de exigir o ISS.

O legislador da reforma tributária já percebeu isso. A Lei Complementar 214/2025 manda tributar a locação residencial de até 90 dias, feita por contribuinte do regime regular, pelas mesmas regras aplicáveis aos serviços de hotelaria, ainda que sob algumas condições. O Congresso reconheceu que, do ponto de vista econômico, a hospedagem por aplicativo e o hotel disputam o mesmo cliente com o mesmo produto. O que a nova política do Airbnb faz é eliminar a última diferença prática que ainda se alegava entre um e outro.

A questão não é só tributária

Um hotel, uma pousada ou um resort precisam se cadastrar no Cadastur, obter alvará, atender a normas sanitárias, de acessibilidade e de prevenção de incêndio, registrar hóspedes e responder perante o consumidor e a fiscalização. Tudo isso tem custo. Esse custo existe porque o Estado entende que quem recebe pessoas para dormir em troca de dinheiro assume responsabilidades com a segurança e a saúde delas.

Não há razão para que o hóspede de um apartamento anunciado em aplicativo tenha menos proteção que o hóspede de uma pousada. Se o extintor não funciona, se a fiação está exposta ou se a limpeza entre uma estadia e outra não foi feita com padrão sanitário mínimo, o risco é o mesmo. A diferença é que, num caso, há fiscalização e, no outro, não.

Concorrência leal, não proibição

Defender a equiparação não significa defender o fim do aluguel por aplicativo. Ele trouxe opções ao viajante, renda a proprietários e movimento a cidades turísticas. O que se defende é a isonomia. Hoje, empreendimentos hoteleiros que geram empregos formais, recolhem ISS e cumprem dezenas de exigências regulatórias competem com operações que oferecem serviço equivalente sem os mesmos ônus. Isso não é inovação, é assimetria regulatória.

Os municípios, especialmente os turísticos, deveriam agir já: atualizar suas leis do ISS para deixar claro que a hospedagem por plataformas digitais está alcançada pelo item 9.01, exigir cadastro dos imóveis explorados dessa forma e celebrar convênios com as plataformas para recolhimento e troca de informações, como já ocorre em diversas cidades do mundo.

O próprio Airbnb decidiu que seus anfitriões devem entregar serviço de hotel. Cabe agora ao poder público tirar a conclusão lógica: quem presta serviço de hotel deve seguir as regras hoteleiras.