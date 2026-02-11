Pejotização: STF pausa o trabalhista, CARF avança no fiscal e o compliance vira sobrevivência

Em 2026, a pejotização deixou definitivamente de ser um debate lateral do Direito do Trabalho para se tornar um dos eixos centrais do planejamento inteligente de negócios no Brasil. O tema amadureceu, ganhou densidade institucional e passou a revelar algo mais profundo: o sistema jurídico brasileiro opera hoje sob forte tensão entre estabilização constitucional e experimentação administrativa. Para empresários, executivos e profissionais altamente qualificados, compreender essa engrenagem deixou de ser diferencial — passou a ser condição de sobrevivência jurídica.

O ponto de partida dessa inflexão é a atuação recente do Supremo Tribunal Federal. Ao reconhecer repercussão geral no Tema 1389, o Supremo determinou o sobrestamento nacional de todos os processos trabalhistas que discutem a licitude de contratos de prestação de serviços, inclusive aqueles celebrados por meio de pessoas jurídicas. A decisão não foi apenas processual; foi institucional. O STF sinalizou que o país não poderia continuar convivendo com milhares de decisões conflitantes sobre pejotização enquanto a Corte ainda não tivesse fixado, de forma definitiva, os critérios constitucionais para diferenciar contratação legítima de fraude trabalhista.

Esse movimento de “pausa sistêmica” no contencioso trabalhista veio acompanhado de outro, igualmente relevante: o Supremo passou a agir de forma pontual e firme contra decisões que, mesmo antes do julgamento final do Tema 1389, afrontavam frontalmente precedentes já consolidados da Corte. É nesse contexto que ganham destaque as decisões da ministra Cármen Lúcia, que, em 2026, cassou reiteradamente acórdãos do TRT da 4ª Região que insistiam em reconhecer vínculo empregatício em contratos via PJ.

O aspecto mais sensível dessas decisões não foi apenas o resultado, mas o fundamento. A ministra deixou claro que havia uma resistência injustificada do TRT-4 em aplicar a jurisprudência do Supremo, especialmente aquela firmada em controle concentrado e em precedentes que reconhecem a licitude da terceirização e de modelos contratuais diversos da CLT, desde que ausente fraude. O recado institucional foi direto: precedentes do STF não são interpretações facultativas nem “opiniões doutrinárias”. Eles cumprem função estruturante do sistema e devem ser observados por toda a magistratura. Quando isso não ocorre, a reclamação constitucional deixa de ser exceção e passa a ser instrumento de correção.

Essa dinâmica revela algo maior. O STF, ao mesmo tempo em que suspende o debate trabalhista em massa para pacificá-lo de forma definitiva, não admite que tribunais continuem decidindo como se o Supremo não existisse. Para o ambiente econômico, isso é sinal de previsibilidade. Para o empresariado, é um indicativo de que há, ao menos no plano constitucional, uma tentativa real de estabilização do jogo.

O problema é que o sistema jurídico brasileiro não se resume ao eixo STF–Justiça do Trabalho. Enquanto o contencioso trabalhista entra em estado de espera, o campo tributário continua operando em velocidade máxima. E foi justamente aí que surgiu a maior fratura de 2026. A decisão recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao manter a cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física em contexto de contratação via pessoa jurídica, mesmo sem reconhecimento de vínculo empregatício, expôs uma contradição que não pode ser ignorada.

Na prática, o CARF adotou uma leitura segundo a qual é possível afastar o vínculo trabalhista e, ainda assim, tratar os rendimentos como se fossem típicos de pessoa física, sob a tese de omissão de rendimentos. Essa construção gera um curto-circuito jurídico relevante. Se o ordenamento admite que não há relação de emprego, que não existe subordinação jurídica típica e que o modelo contratual é lícito, qual é a base jurídica para requalificar o mesmo fato econômico como salário disfarçado?

Sob a ótica técnica — e aqui entra a análise nerd, fria e sistêmica — Direito do Trabalho, Direito Tributário e Direito Constitucional não operam em universos paralelos. Eles dialogam a partir de premissas comuns. Quando o STF afirma que determinados modelos contratuais são lícitos e não configuram vínculo empregatício, essa premissa não pode ser ignorada pela administração tributária sem gerar insegurança jurídica estrutural. O sistema não pode dizer, ao mesmo tempo, que alguém não é empregado e que recebe salário. Isso não é sofisticação jurídica; é incoerência sistêmica.

É exatamente por isso que, em 2026, o debate deixa de ser “PJ versus CLT” e passa a ser planejamento inteligente. Planejamento inteligente não é sinônimo de economia fiscal imediata, nem de atalhos artificiais. Trata-se de construir, de forma integrada, uma lógica de negócios que alinhe modelo societário, forma de contratação de prestadores e colaboradores, estrutura de remuneração, regime tributário e mecanismos internos de compliance capazes de sustentar essas escolhas ao longo do tempo.

Empresas que ainda tratam a contratação via PJ como decisão isolada, sem conexão com a governança do negócio, operam com risco oculto. Já aquelas que adotam planejamento inteligente compreendem que cada escolha jurídica precisa ser defensável não apenas hoje, mas também amanhã, diante de fiscalizações mais sofisticadas, cruzamento massivo de dados e mudanças jurisprudenciais inevitáveis. Planejar, hoje, é antecipar cenários — inclusive os desconfortáveis.

Nesse contexto, compliance deixa de ser um departamento periférico e passa a ser uma lógica estratégica de decisão. Ele é o elemento que conecta realidade econômica, forma jurídica e tributação, permitindo que a empresa demonstre coerência entre discurso e prática. Em um ambiente em que o STF sinaliza estabilização e o Fisco testa os limites da arrecadação, quem não consegue explicar de forma clara o próprio modelo de negócios está, automaticamente, vulnerável.

Do ponto de vista técnico-jurídico, a tendência é clara. A tese adotada pelo CARF, ao tributar como IRPF situações em que não há reconhecimento de vínculo empregatício, não deve se sustentar no longo prazo. No Brasil, nenhuma decisão administrativa é definitiva. A Constituição garante a inafastabilidade da jurisdição, assegurando que toda controvérsia possa ser apreciada pelo Poder Judiciário. E, quando a discussão alcança o plano constitucional, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal.

É difícil imaginar que o STF mantenha uma interpretação tributária que contradiga suas próprias premissas sobre a licitude de modelos contratuais diversos da CLT. Se não há vínculo, os reflexos jurídicos e tributários precisam ser compatíveis com essa inexistência. O contrário seria institucionalizar a insegurança jurídica e punir justamente quem busca planejar de forma lícita e transparente.

A grande lição de 2026 é inequívoca. A pejotização não é vilã nem solução mágica. Ela é apenas uma ferramenta dentro de um sistema complexo. O que separa empresas sólidas de empresas expostas não é o uso da pessoa jurídica, mas a qualidade do planejamento inteligente que sustenta esse uso. O STF tenta estabilizar o sistema. O Fisco pressiona seus limites. E o empresário que entende essa dinâmica joga no longo prazo, com técnica, coerência e previsibilidade. Quem insiste em atalhos continua apostando contra o próprio negócio — e contra o tempo.

A partir desse cenário, torna-se indispensável aprofundar a análise sobre a própria suspensão dos processos trabalhistas que versam sobre pejotização. O sobrestamento determinado pelo Supremo não elimina o risco, apenas o desloca no tempo. Ele cria uma janela estratégica para que empresas e grupos econômicos revisem, com profundidade, seus modelos de contratação e remuneração, não para reagir ao julgamento futuro, mas para antecipá-lo. A suspensão nacional dos processos sinaliza que haverá um marco decisório forte e vinculante, e quem estiver desalinhado quando esse marco vier enfrentará seus efeitos de forma concentrada, e não diluída ao longo de anos de litígios pulverizados.

É exatamente nesse intervalo que o planejamento tributário ou planejamento fiscal inteligente assume papel central. Não se trata apenas de escolher entre lucro presumido, lucro real ou simples nacional, mas de avaliar, de forma estrutural, toda a organização societária, a forma como as empresas se relacionam entre si, como contratam pessoas físicas e jurídicas, como remuneram sócios, administradores e prestadores, e como distribuem resultados. Planejamento inteligente é sistêmico, e não episódico.

Quando se fala em congregar o modelo de tributação com a estrutura societária, fala-se em compreender que determinadas formas societárias permitem maior eficiência na distribuição de lucros, inclusive com isenção fiscal, desde que respeitados os limites legais e a substância econômica das operações. Utilizar holdings, sociedades operacionais bem delimitadas, contratos claros de prestação de serviços e políticas internas de compliance não é agressividade fiscal, é racionalidade empresarial. O risco fiscal não está na distribuição de lucros isenta em si, mas na incoerência entre a origem do lucro, a forma societária adotada e a realidade da operação.

Ao mesmo tempo, esse planejamento precisa dialogar com o risco trabalhista. A forma de contratação de prestadores e colaboradores não pode ser pensada apenas sob a ótica do custo tributário, mas também sob o prisma da subordinação, da autonomia real, da assunção de riscos e da organização do trabalho. Planejar de forma inteligente significa avaliar, em conjunto, qual arranjo gera a melhor otimização possível, considerando simultaneamente o ponto de vista fiscal, o ponto de vista societário e a maximização legítima dos lucros, sem criar vulnerabilidades que possam ser exploradas pelo Fisco ou pela Justiça do Trabalho no futuro.

Em um ambiente em que o Supremo suspende processos para redefinir as regras do jogo e o CARF avança com interpretações expansivas, o verdadeiro diferencial competitivo passa a ser a capacidade de enxergar o sistema como um todo. Planejamento inteligente não é defesa reativa, é estratégia antecipatória. Ele permite que a empresa opere com eficiência hoje e atravesse, com segurança, as inevitáveis mudanças de entendimento que marcarão os próximos anos do Direito brasileiro.